H2O Innovation ouvre la voie au remplacement ingénieux des membranes de MF, réduisant les coûts d’opération et augmentant l'efficacité

QUÉBEC, 29 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu'elle a récemment complété une modernisation d’un système de traitement d’eau pour un client d'éthanol situé dans l'Iowa, aux États-Unis. Ce projet, l'un des premiers du genre en Amérique du Nord, démontre l'expertise technique de la Société et l'accès au marché requis pour fournir une solution de remplacement direct. L'expérience acquise grâce à ce projet devrait permettre à H 2 O Innovation de bien se positionner pour supporter la demande future de ce marché.



H 2 O Innovation a remporté le contrat pour le remplacement des membranes du système de microfiltration (« MF ») existant du client, conçu à l’origine pour traiter 1 900 m3/jour (350 gpm) d'eau de procédé. Les modules approchaient leur fin de vie utile en raison d'un débit d'eau et d'une qualité de filtrat réduits. L'installation du client se devait également d’augmenter sa capacité sans occasionner d’investissements importants en capitaux. La solution proposée par la Société, en étroite collaboration avec Toray Membrane USA, Inc. (« Toray » ou le « fournisseur »), consistait à concevoir le remplacement du système autour d'un nouveau module qui permet une grande surface de traitement sur une même superficie. Les capacités d'ingénierie et de services sur le terrain d’H 2 O Innovation ainsi que sa stratégie de technologie flexible la qualifie pour ce type de remplacement. La Société estime qu'environ 3,8 M m3/jour (840 M gpm) de capacité de production de ce type de système en Amérique du Nord nécessiteront probablement un remplacement et une mise à niveau au cours des 5 à 10 prochaines années.

« L'équipe de service d’H 2 O Innovation a fourni un excellent soutien pour l’un des premiers remplacements avec le nouveau module ultrafiltration sous pression à fibres creuses de Toray. H 2 O Innovation a fourni des solutions d'ingénierie élégantes pour incorporer notre module de zone supérieure en remplacement direct. Ce faisant, le client obtient un système traitant 20 % de surface en plus qu'auparavant », a déclaré Sean Carter, gestionnaire de produits de Toray Membrane USA, Inc.

Dans le cadre de son plan stratégique triennal, la ligne d’affaires Technologies de traitement d’eau et services (« WTS ») de la Société a concentré ses efforts sur la croissance des revenus de Service en embauchant du personnel additionnel tant pour le service client et que pour le support sur le terrain. L'équipe de service de la Société se concentre à fournir des produits et services qui aident les clients à optimiser le fonctionnement de leurs systèmes de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau.

« La flexibilité de notre approche de remplacement technique a fourni une solution à un client qui était coincé avec des modules de MF, exclusivement. Nous avons pu réduire le coût du remplacement des membranes et augmenter la capacité du système, tout en éliminant le besoin de dépenses en capital. Les relations à long terme que nous construisons avec nos clients en travaillant pour ébranler le statu quo et générer de la valeur ajoutée conduisent à une fidélité qui permet d’augmenter nos revenus récurrents », a ajouté Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires d’H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

