TFI International fait l’acquisition de D&D Sexton

MONTRÉAL, 29 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE and TSX: TFII), chef de file nord-américain de l’industrie du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de D&D Sexton (“D&D”). Basée à Carthage, Missouri, D&D est une entreprise familiale depuis plus de 40 ans spécialisée dans le transport réfrigéré et au service d’une clientèle de longue date. Elle offre des services de transports terrestres, de longue distance ainsi que des opérations locales et de navette.



D&D compte plus de 150 chauffeurs et propriétaires exploitants et près de 40 autres employés. Avec plus de 120 tracteurs en circulation et 400 remorques réfrigérées et fermées, D&D génère des revenus annuels de plus de 25 millions de dollars. À la suite de son acquisition, la compagnie opèrera au sein du groupe de sociétés CFI de TFI International. Les conditions générales de la transaction n’ont pas été dévoilées.

« D’un point de vue stratégique, D&D correspond parfaitement à l’organisation, à la culture et au modèle opérationnel de notre société d’exploitation CFI et elle apporte une capacité stratégique et des clients de longue date en plus de son expertise en matière de contrôle de la température », a déclaré Alain Bédard, président et chef de la direction de TFI International. « Outre un réseau de transport réfrigéré qui se chevauche, D&D apporte une expérience importante dans le domaine des opérations locales et de navette. De nombreuses possibilités à court terme se dessinent en termes de coûts, de routes et de tarifs pour accroître la rentabilité, ainsi que des possibilités à long terme pour optimiser l’équipement et la conception du réseau de capacité, ce qui propulsera D&D au niveau d’excellence supérieur. Nous souhaitons la bienvenue à toute l’équipe de D&D et avons hâte de découvrir leurs prochaines contributions à la croissance continue de TFI International. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, de l’article 27A de la Securities Act of 1933, sous sa forme modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934, sous sa forme modifiée, et ces énoncés sont assujettis à la sphère de sécurité créée par ces articles et par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, sous sa forme modifiée. Ces énoncés peuvent être définis par l’utilisation de termes ou d’expressions comme « s’attendre à », « estimer », « compter faire », « croire », « anticiper », « prévoir », « avoir l’intention », « fera », « avoir hâte de », et d’autres termes et expressions semblables. Dans ce communiqué, les déclarations concernant l’acquisition, les résultats financiers prévus et les activités futures de l’entreprise acquise sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les prévisions actuelles de notre direction et sont intrinsèquement assujettis à des risques et à des incertitudes, dont certains ne peuvent être prédits ou quantifiés, ce qui pourrait faire en sorte que les événements futurs et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux énoncés ou envisagés dans les énoncés prospectifs ou de ceux qui y sont sous-jacents. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, le fait que la clôture de l’acquisition ne puisse avoir lieu en raison de la non-conformité aux conditions de clôture, y compris les consentements requis du gouvernement ou de tiers, le fait que la clôture ait lieu, mais que les résultats d’exploitation prévus ne puissent être atteints en raison de divers facteurs, y compris ceux qui ont été divulgués dans nos documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens et de la SEC. TFI rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif pour refléter les résultats réels ou les changements dans les facteurs influant sur les énoncés prospectifs.