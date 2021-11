Triple Hair Group renforce son conseil d'administration par l'ajout de compétences dans le domaine des marchés financiers et des sciences de la vie

English French

MONTRÉAL, 29 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triple Hair Group Inc. (« Triple Hair » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de traitements novateurs pour lutter contre l’alopécie, est heureuse d’annoncer que Robert Y. Girard, qui possède 35 ans d'expérience en droit des affaires et en marchés financiers, et Luc Tanguay, un vétéran qui compte deux décennies d'expérience dans l'industrie de la biotechnologie, se sont joints au Conseil de la Société à titre d'administrateurs indépendants.



« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur ces deux personnes exceptionnelles au sein de notre Conseil à ce moment charnière dans le cheminement de notre entreprise vers la commercialisation, » a déclaré Jean-Philippe Gravel, président et chef de la direction, à la suite de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Triple Hair qui s'est tenue le 29 octobre 2021 à Montréal, au Québec.

« Triple Hair est une entreprise innovante dotée d’un excellent potentiel de croissance. Nous travaillons à générer des revenus durables à partir de la vente de nos produits novateurs tout en poursuivant la recherche de solutions contre l'alopécie, une condition qui affecte, selon les estimations, près de 20 % de la population mondiale. Nous nous concentrons également sur l'inscription de nos actions sur une bourse canadienne, ce qui nous fournira les outils nécessaires pour financer notre croissance et tirer pleinement parti du potentiel de Triple Hair.

« Il ne fait aucun doute pour tout le monde chez Triple Hair que Robert et Luc apporteront tous deux une force significative dans ces deux domaines clés pour nous. »

Lors de l'assemblée, les actionnaires de la Société ont approuvé toutes les résolutions énoncées dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 6 octobre 2021, y compris l'inscription des actions de Triple Hair à la cote d'une bourse canadienne reconnue, l'élection des administrateurs, la nomination de KPMG en tant qu'auditeurs de la Société pour l'année à venir et l'approbation d'un régime d'options d'achat d'actions en continu de 10 %.

Tous les candidats au poste d'administrateur ayant été élus, le conseil d'administration de Triple Hair est désormais composé de Houfar Sekhavat, Jean-Philippe Gravel, Denis Albert, Robert Y. Girard et Luc Tanguay. Les résultats du vote et les brèves biographies des administrateurs sont présentés ci-dessous.

« Après plusieurs années de recherche et de développement, il s’agit de tout un cheminement que nous venons de parcourir pour nous rendre à ce point ci, » a déclaré le Dr Houfar Sekhavat, fondateur et président du conseil de Triple Hair. « Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier nos actionnaires qui ont soutenu Triple Hair depuis ses tout débuts. J’aimerais également souhaiter la bienvenue à Robert Girard et Luc Tanguay, dont la vaste expérience dans le secteur de la biotechnologie et des marchés financiers sera un précieux atout pour nous. »

Résultats du vote

Candidat En faveur

(#) En faveur

(%) Abstention

(#) Abstention

(%) Houfar Sekhavat 28 456 999 100,00% 0 0,00% Jean-Philippe Gravel 28 456 999 100,00% 0 0,00% Denis Albert 28 456 999 100,00% 0 0,00% Robert Y. Girard 28 456 999 100,00% 0 0,00% Luc Tanguay 28 456 999 100,00% 0 0,00%

Biographies

Dr Houfar Sekhavat, fondateur et président du conseil d’administration

Dr Sekhavat exerce la profession d’ophtalmologiste depuis 2005. Il a obtenu un doctorat en médecine à l'Université de Sherbrooke et a fait sa résidence en ophtalmologie à l'Université Laval.

En plus de sa pratique en ophtalmologie, il possède une vaste expérience en recherche dans divers domaines de la médecine interne. Il a exercé dans de nombreux pays au cours de sa carrière et est membre de plusieurs associations médicales internationales. Dr Sekhavat est également le fondateur de Pulmonem Inc. et d'Hexiris Inc.

Jean-Philippe Gravel, président et chef de la direction

M. Gravel possède plus de 15 ans d’expérience en gestion et en développement des affaires, principalement dans des entreprises de produits médicaux, pharmaceutiques et de santé naturelle. Il est également cofondateur de Pulmonem Inc. et d’Hexiris Inc., et a également occupé le poste de chef de la direction de Mondias Natural Products Inc. (aujourd’hui Lumiera Health) de 2018 à août 2019. M. Gravel a obtenu une maitrise en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal.

Denis Albert, administrateur indépendant

M. Albert est un comptable professionnel agréé et un associé du cabinet comptable MNP LLP. Il possède plus de vingt ans d'expérience dans la planification comptable et fiscale, y compris la restructuration fiscale et financière, le financement et la vente et l'acquisition d'entreprises. Il est également cofondateur de Pulmonem Inc. M. Albert est titulaire d'un baccalauréat en comptabilité d'entreprise de l'Université de Moncton.

Robert Y. Girard, administrateur indépendant

Me Girard possède plus de 35 ans d’expérience dans le domaine du droit des affaires notamment dans les marchés des capitaux. Depuis 2001, il est avocat associé chez Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., où il se consacre principalement aux fusions et acquisitions et au droit commercial. Il était auparavant administrateur de Global Diversified Investment Grade Income Trust et de Global Diversified Investment Grade Income Trust II, ainsi que dirigeant chez Theratechnologies. Me Girard est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales et d'un diplôme en droit de l'Université d'Ottawa et est membre du Barreau du Québec.

Luc Tanguay, administrateur indépendant

M. Tanguay possède plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie de la biotechnologie. De 1993 à 2020, il a œuvré au sein de Theratechnologies, d'abord à titre d'administrateur, puis de premier vice-président exécutif et chef de la direction financière, et ensuite de président et chef de la direction. Avant de se joindre à Theratechnologies, M. Tanguay a travaillé dans le domaine des banques d'investissement chez Lévesque Beaubien (maintenant Financière Banque Nationale Inc.). M. Tanguay est un Chartered Financial Analyst et est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en finance de l'Université de Sherbrooke.



À propos de Triple Hair

Triple Hair Group Inc. est une entreprise canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements novateurs pour lutter contre l’alopécie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de la Société à www.triplehair.ca.