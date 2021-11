Signature d’un accord de projet pour la construction d’un Centre de recherche avancée sur les matières nucléaires

English French

Une équipe intégrée pour la réalisation du projet de nouveau complexe de recherche en laboratoire est maintenant sur place;

La phase initiale de construction devrait débuter en 2022.

CHALK RIVER, Ontario, 29 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principal organisme de science et de technologie nucléaires au Canada, sont heureux d’annoncer qu’un accord pour la réalisation de projet intégrée est maintenant en place pour la conception et la construction du nouveau complexe de recherche en laboratoire des Laboratoires de Chalk River, le Centre de recherche avancée sur les matières nucléaires (CRAMN). Les travaux de construction devant débuter en 2022, le CRAMN sera l’une des plus grandes installations de recherche nucléaire jamais construites au Canada et servira de pierre angulaire à l’infrastructure de recherche et développement des LNC.

La construction du CRAMN fait partie du processus décanal de transformation du campus de Chalk River, financé par un investissement de 1,2 milliard de dollars d’Énergie atomique du Canada limitée, propriétaire du site, au nom du gouvernement du Canada. Ce programme comprend la revitalisation des infrastructures essentielles du site et un investissement important dans de nouvelles installations scientifiques de calibre mondial.

Dans le but d’accroître la collaboration et la réussite partagée, l’accord pour la réalisation de projet intégrée est un contrat unique multipartite qui désigne les rôles et les responsabilités de toutes les entreprises participant au projet d’immobilisation du complexe. L’équipe de réalisation de projet intégrée responsable de la construction du CRAMN comprend les LNC, Chandos Bird Sullivan, Eclipse Automation, J2PG Consultants, Merrick & Company, Modern Niagara, MSE, Plan Group et Siemens. En constituant leur équipe de réalisation de projet intégrée, les LNC se sont donné comme priorité de retenir les organisations locales qualifiées dans la mesure du possible et d’encourager l’utilisation des ressources locales dans le cadre du travail, afin de s’assurer que le projet apporte des avantages économiques et des possibilités d’emploi dans la région.

« Après une phase de validation approfondie, je suis très heureux d’annoncer que nous avons toutes les organisations nécessaires en place pour passer à la prochaine étape de la conception et de la construction de cette nouvelle installation de recherche passionnante, a commenté Joe McBrearty, président et chef de la direction des LNC. La revitalisation du campus de Chalk River vise à faire des LNC un chef de file mondial en science et technologie nucléaires, et le CRAMN est au cœur de cette vision. Il sera construit en suivant un modèle où tous les participants travaillent en collaboration pour atteindre les mêmes objectifs et qui maximise les retombées économiques pour les entreprises locales. »

Le CRAMN soutiendra également les objectifs du Canada en matière d’énergie propre en fournissant des services essentiels à la prolongation de la durée de vie et à la fiabilité à long terme des réacteurs existants, y compris le parc canadien de réacteurs nucléaires CANDUMD et d’autres modèles ailleurs dans le monde. En tant que plus important investissement en capital dans la revitalisation du campus de Chalk River, le CRAMN sera un complexe de recherche de 10 000 mètres carrés qui accueillera 240 employés et regroupera les capacités clés des installations vieillissantes qui seront déclassées. Le CRAMN comportera 12 nouvelles cellules blindées qui permettront l’examen post-irradiation des petits réacteurs modulaires (SMR) et des combustibles nucléaires de prochaine génération, ainsi que des installations avec boîtes à gants pour soutenir l’élaboration de concepts avancés de fabrication de combustible.

En plus du CRAMN, on a récemment commencé la construction d’un nouveau centre de collaboration scientifique, on a inauguré une nouvelle installation de soutien à l’utilisation industrielle, on a achevé un nouveau bâtiment d’entrée sur le site et on a ouvert plusieurs installations scientifiques au cours des dernières années, y compris un tout nouveau complexe de laboratoires sur l’hydrogène, un nouveau laboratoire de recherche sur les matières et une nouvelle installation de recherche sur le tritium.

Pour de plus amples renseignements sur les LNC, y compris la revitalisation du campus de Chalk River, veuillez consulter leur site à http://www.cnl.ca/fr.

Au sujet des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en technologie et en sciences nucléaires. Ils offrent des capacités et des solutions uniques dans un vaste éventail d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l’industrie dans les secteurs du nucléaire, des transports, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, ils offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont bien placés pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au cœur de toutes les activités.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter le site www.cnl.ca/fr ou envoyer un courriel à l’adresse communications@cnl.ca.

Personne-ressource des LNC :

Patrick Quinn

Directeur, communications de l’entreprise

1-866-886-2325

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45857cf1-73d2-433a-9f72-e3a2aadad7c5

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/904ddfc2-8685-42f3-80ea-d1a59cc597e9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2983bb1b-5aee-4351-9c37-41910400b0ca