Sunwing prolonge les économies pendant son solde du Cyberlundi, sans frais de modification et avec une couverture d’urgence médicale COVID-19 gratuite

MONTRÉAL, 29 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing prolonge son solde en offrant jusqu’à 40 % de rabais sur des forfaits vacances populaires pendant le Cyberlundi. Les clients peuvent profiter d’une dernière chance d’économiser sur les forfaits vacances les plus prisés dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale, y compris pour des départs cet hiver. Depuis la levée récente de l’avis pour les voyageurs entièrement vaccinés, de plus en plus de Canadiens retournent dans le Sud cet hiver, alors les amoureux du soleil devront faire vite pour réserver leur escapade de rêve à petit prix.



« Notre solde du Vendredi fou a été si populaire que nous offrons encore plus d’économies pour le Cyberlundi », a commenté Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Nous avons ajouté de nouveaux hôtels et de nouvelles dates de départ qui conviendront à tous les styles de voyage cet hiver. De plus, les Canadiens pourront réserver leurs vacances de rêve l’esprit tranquille, sans frais de modification et avec une couverture médicale COVID-19 gratuite comprise dans la plupart des forfaits, tout en profitant de prix incroyables. »

Les voyageurs pourront visiter la célèbre destination balnéaire de la Riviera Maya au Grand Sunset Princess All Suites & Spa Resort, compris dans le solde du Cyberlundi. Les forfaits pour cet hôtel populaire dans cette destination à entrée facile sont offerts à partir de seulement 1 445 $ par personne (taxes incluses, en occupation double) pour un séjour de sept nuitées dans une suite junior, au départ de Montréal le 6 janvier 2022. Les vacanciers pourront profiter d’un service haut de gamme et de commodités pratiques avec un accès au vaste complexe hôtelier.

Les amoureux de la plage en quête d’une escapade décontractée pourront faire de grosses économies au Memories Varadero Beach Resort à Cuba grâce à des forfaits à partir de 835 $ par personne (taxes incluses, en occupation double) pour un séjour de sept nuitées dans une chambre avec vue jardin, au départ de Montréal le 6 janvier 2022. Situé sur la côte immaculée de Varadero, cet hôtel propose une gamme d’activités palpitantes et de sports nautiques, comme la planche à voile et la plongée avec tuba, en plus d’une section piscine avec une glissade d’eau pour les enfants, et les grands au cœur d’enfant.

Les clients pourront se faire bronzer sur la célèbre plage de Bavaro à moindre prix au Vista Sol Punta Cana. Cet hôtel à l’ambiance décontractée est parfait pour les familles, avec une atmosphère chaleureuse et des activités amusantes comme des chasses au trésor, des ateliers d’origami, des olympiades à la plage et des cours de peinture. Les forfaits sont offerts à partir de 1 295 $ par personne (taxes incluses, en occupation double) pour un séjour de sept nuitées dans une chambre avec vue piscine, au départ de Montréal le 11 janvier 2022.

En plus de ces incroyables aubaines, Sunwing rend le processus de planification aussi agréable que possible avec des exigences de voyage simplifiées. Les clients trouveront tout ce dont ils ont besoin à portée de main sur Sunwing.ca, y compris les exigences d’entrée à destination, la disponibilité des tests PCR sur place et une liste de destinations à entrée facile, sélectionnées pour leurs restrictions minimales, telles que l’absence de test à l’arrivée. De plus, s’ils réservent d’ici le 6 décembre 2021, les vacanciers n’auront à payer aucuns frais de modification*, ce qui leur donne la flexibilité de modifier leurs plans en tout temps, jusqu’à sept jours avant le départ, et pourront profiter d’une couverture d’urgence médicale COVID-19 gratuite.

*Les clients peuvent modifier leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel jusqu’à sept jours avant le départ. Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

