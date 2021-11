English Dutch French

LEASINVEST REAL ESTATE SA : PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2021 - CHANGEMENT DE DENOMINATION– CHARTE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE – COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29/11/2021

Étant donné que le quorum de présence légalement requis a été atteint, l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 29/11/2021 a pu délibérer valablement. Toutes les propositions à l’ordre du jour ont été approuvées, y compris la décision de changer la dénomination Leasinvest Real Estate SA en Nextensa SA et l’approbation de la politique de rémunération modifiée.

Le procès-verbal de l’assemblée reprend de manière détaillée toutes les propositions à l’ordre du jour et les voix émises par rapport aux décisions prises. Il est disponible sur le site web (dorénavant www.nextensa.eu ) en suivant le lien https://nextensa.eu/fr/investor-relations-fr/general-meetings-fr/ .Le vote a pris en compte le double droit de vote introduit lors de l’AGE du 19/07/2021, sur base duquel les actionnaires nominatifs inscrits au registre des actionnaires de la société depuis plus de deux ans bénéficient d’un double droit de vote lorsqu’ils votent à l’assemblée générale.

Changement de dénomination en Nextensa

La proposition de changement de dénomination telle qu’elle a été approuvée par les actionnaires implique également un certain nombre d’adaptations, parmi lesquelles :

Maintenant Avant Site web www.nextensa.eu www.leasinvest.be Euronext Bruxelles – symbole boursier1 NEXTA LEAS Adresse e-mail de la société info@nextensa.eu info@leasinvest.be

Comme communiqué précédemment, le siège de la société change et se trouvera à la Gare Maritime, Rue Picard 11 boîte 505, 1000 Bruxelles avec entrée en vigueur à partir du 1er décembre 2021.

Charte de gouvernance d’entreprise – comité exécutif

La Charte de gouvernance d’entreprise a également été modifiée à la suite des changements qui résultent de l’AGE susmentionnée quant à la dénomination et la politique de rémunération de la société telle qu’elle a été modifiée, ainsi que de la décision prise au sein du Conseil d’Administration d’établir et de nommer un comité exécutif présidé par Michel Van Geyte, CEO. Cette Charte modifiée se trouve ici : https://nextensa.eu/fr/about-us-fr/corporate-governance-fr/. Concernant la composition du comité exécutif, veuillez consulter le même lien.

À PROPOS DE NEXTENSA SA

Depuis le 19 juillet 2021, Nextensa SA (anciennement dénommée Leasinvest Real Estate) est investisseur/promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissement de la société, d’une valeur totale d’environ 1,41 milliard d’euros au 30/09/2021, se répartit entre le Grand-Duché de Luxembourg (45 %), la Belgique (42 %) et l’Autriche (13 %).

Nextensa est un des principaux investisseurs immobiliers au Luxembourg. Le portefeuille de développement est réparti entre les sites de Tour&Taxis et de la Cloche d’Or, où des développements mixtes (résidentiels et bureaux) sont en cours et où de nouveaux projets seront lancés dans les années à venir. La valeur comptable totale de ce portefeuille de développement s’élevait à environ 0,3 milliard d’euros au 30/09/2021.

Cotée sur Euronext Bruxelles, la société affiche une capitalisation boursière de 715,2 millions d’euros (valeur au 26/11/2021).

PERSONNE DE CONTACT:

Michel Van Geyte,

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.vangeyte@nextensa.eu







1 La modification du symbole boursier aura lieu dans les jours à venir.





