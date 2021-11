Finnish English

Finanssivalvonta on hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n ja Boreo Oyj:n yhdistymistä varten laaditun sulautumis- ja listalleottoesitteen

SIEVI CAPITAL OYJ

PÖRSSITIEDOTE, 29.11.2021 klo 19.00

Finanssivalvonta on hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n ja Boreo Oyj:n yhdistymistä varten laaditun sulautumis- ja listalleottoesitteen

Sievi Capital Oyj (”Sievi Capital”) ja Boreo Oyj (”Boreo”) tiedottivat 29.9.2021, että Sievi Capitalin ja Boreon hallitukset ovat sopineet yhtiöiden yhdistymisestä allekirjoittamalla yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman (”Sulautumissuunnitelma”), jonka mukaan Sievi Capital sulautuu Boreoon osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella siten, että Sievi Capitalin kaikki varat ja velat siirtyvät Boreolle ilman selvitysmenettelyä (”Sulautuminen”), ja että Sievi Capitalin ja Boreon hallitukset suosittelevat yksimielisesti Sulautumista osakkeenomistajille. Sievi Capitalin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,4492 uutta Boreon osaketta kutakin omistamaansa Sievi Capitalin osaketta kohti (”Sulautumisvastikeosakkeet”). Sievi Capitalin hallitus on ehdottanut 2.11.2021 ja Boreon hallitus on ehdottanut 5.11.2021, että Sievi Capitalin 16.12.2021 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous ja Boreon 17.12.2021 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättäisivät Sulautumisesta Sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Finanssivalvonta on tänään 29.11.2021 hyväksynyt Sulautumista koskevan suomenkielisen sulautumis- ja listalleottoesitteen (”Esite”), joka on laadittu Sulautumisvastikeosakkeiden antamiseksi Sievi Capitalin osakkeenomistajille ja Sulautumisvastikeosakkeiden hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle.

Esite on saatavilla arviolta 29.11.2021 alkaen osoitteissa www.platformforgrowth.fi, www.sievicapital.fi ja www.boreo.com. Lisäksi Sievi Capital on laatinut Esitteen sisältämiin tietoihin perustuvan epävirallisen englanninkielisen tiivistelmän, joka on saatavilla arviolta 29.11.2021 alkaen osoitteissa www.sievicapital.fi ja www.platformforgrowth.fi.

Esite on lisäksi saatavilla arviolta 30.11.2021 alkaen painettuna versiona Sievi Capitalin rekisteröidystä toimipaikasta osoitteesta Pohjoisesplanadi 33, 00100 Helsinki, Boreon rekisteröidystä toimipaikasta osoitteesta Ansatie 5, 01740 Vantaa ja Nasdaq Helsingin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Esite sisältää seuraavat aiemmin julkistamattomat tiedot Sulautumisesta (isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole määritelty jäljempänä, on sama merkitys kuin Esitteessä):

Pro forma -taloudelliset tiedot

Esite sisältää tilintarkastamattomia yhdistettyjä pro forma -taloudellisia tietoja (”Pro forma -tiedot”), jotka on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Sulautumisen, Sievi Capitalin vuonna 2020 ja 2021 toteuttamien yrityskauppojen, Sievi Capitalin omistusosuuden lisäämisen KH-Koneet Group Oy:ssä sekä näiden yrityskauppojen rahoituksen, sekä Boreon vuonna 2020 ja 2021 toteuttamien yrityskauppojen ja näiden yrityskauppojen rahoituksen vaikutusta Boreon julkaistuihin historiallisiin taloudellisiin tietoihin ikään kuin edellä mainitut transaktiot olisivat tapahtuneet aikaisempana ajankohtana.

Esitteeseen sisällytetyt Pro forma -tiedot on liitetty kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteeksi.

Esitteeseen sisällytetyt Pro forma -tiedot sisältävät myös aiemmin julkistamattomia Sievi Capitalia ja sen alakonserneja koskevia yhdisteltyjä pro forma -taloudellisia tietoja, jotka on esitetty tämän tiedotteen liitteen sivuilla 11–20, sekä aiemmin julkistamattomia tietoja Boreon vuonna 2020 ja 2021 toteuttamien yrityskauppojen pro forma -vaikutuksista, jotka on esitetty tämän tiedotteen liitteen sivuilla 8–10. Yhteenveto Pro forma -tiedoista ja muista Sulautumiseen liittyvistä tiedoista on saatavilla osoitteesta www.platformforgrowth.fi.

Yhdistetyn pro forma -taseen osalta edellä kuvatut transaktiot esitetään ikään kuin ne olisivat tapahtuneet 30.9.2021 siltä osin kuin transaktiot eivät jo sisälly Boreon ja Sievi Capitalin taseisiin 30.9.2021. Yhdistettyjen pro forma -tuloslaskelmien osalta edellä kuvatut transaktiot esitetään 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sekä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ikään kuin ne olisivat tapahtuneet 1.1.2020.

Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -tietojen esittämä hypoteettinen tilanne ei välttämättä kuvasta sitä, millainen Tulevan Yhtiön taloudellinen asema tai taloudellinen tulos tosiasiallisesti olisi ollut, jos Sulautuminen Sievi Capitalin kanssa tai Boreon sekä Sievi Capitalin hankkimia yhtiöitä koskevat yrityskaupat olisivat toteutuneet mainittuina päivinä. Lisäksi Pro forma -tietojen ei ole tarkoitus antaa viitteitä Tulevan Yhtiön liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta tulevaisuudessa. Pro forma -tiedot eivät myöskään kuvaa mitään kustannussäästöjä, synergiaetuja tai tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Sulautumisen seurauksena.

Pro forma -tiedot on laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20 mukaisesti sekä Boreon IFRS:n mukaisessa konsernitilinpäätöksessään soveltamien laatimisperiaatteiden mukaisesti. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Pro forma -tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty oikaisuja, jotka koskevat välittömästi Sulautumisesta ja Boreon sekä Sievi Capitalin hankkimien yhtiöiden yrityskaupoista sekä omistusosuuden lisäämisestä KH-Koneet Group Oy:ssä johtuvien tapahtumien vaikutusta, ja jotka ovat perusteltavissa tosiseikoin. Oikaisut sisältävät tiettyjä jäljempänä Pro forma -tietojen liitteissä kuvattuja oletuksia hankintavastikkeen käyvästä arvosta, hankittavien nettovarojen käypään arvoon arvostamisesta, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhdenmukaistamisesta sekä muista Sulautumiseen liittyvistä tapahtumista, joiden Boreon johto ja Sievi Capitalin johto uskovat olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa. Ottaen huomioon meneillään olevat viranomaisten hyväksyntäprosessit, jotka rajoittavat Boreon pääsyä Sievi Capitalin ja sen alakonsernien yksityiskohtaisiin tietoihin, ja että Sulautumisen lopullinen kirjanpitokäsittely voidaan suorittaa vasta Täytäntöönpanopäivänä, esitettävät pro forma -oikaisut ovat alustavia ja perustuvat tällä hetkellä saatavilla oleviin tietoihin.

Ei voi olla mitään varmuutta siitä, että Pro forma -tietoja laadittaessa käytetyt oletukset tai Sievi Capitalin taloudellisten tietojen esittäminen Pro forma -tiedoissa Boreon esitystavan mukaisesti osoittautuvat oikeiksi. Sulautumisen lopullinen vaikutus saattaa poiketa olennaisesti käytetyistä oletuksista ja Pro forma -tiedoissa esitettävistä pro forma -oikaisuista. Lisäksi Tulevan Yhtiön tulevaisuudessa soveltamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet saattavat poiketa Pro forma -tiedoissa sovelletuista laatimisperiaatteista.

Seuraavassa taulukossa esitetään keskeiset tunnusluvut Pro forma -tiedoista ilmoitettuina ajankohtina ja ajanjaksoina. Esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

(MEUR, ellei toisin ole ilmoitettu) 1.1.–30.9.2021 1.1.–31.12.2020 30.9.2021 Liikevaihto 432,5 550,5 Käyttökate (EBITDA) 53,2 49,8 % liikevaihdosta 12,3 % 9,0 % Oikaistu käyttökate (Oikaistu EBITDA) 53,0 70,8 % liikevaihdosta 12,2 % 12,9 % Tulevan Yhtiön omistajien osuus oikaistusta käyttökatteesta 40,1 48,5 Vähemmistön osuus oikaistusta käyttökatteesta 12,8 22,3 Liikevoitto 22,0 10,0 % liikevaihdosta 5,1 % 1,8 % Oikaistu liikevoitto 24,1 33,4 % liikevaihdosta 5,6 % 6,1 % Tulevan Yhtiön omistajien osuus oikaistusta liikevoitosta 18,5 25,3 Vähemmistön osuus oikaistusta liikevoitosta 5,6 8,1 Tilikauden voitto 12,6 1,1 Tulevan Yhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden voitosta 9,7 -0,3 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta 2,9 1,4 Oikaistu käyttökate edelliseltä 12 kuukaudelta* 70,7 Tulevan Yhtiön omistajien osuus oikaistusta käyttökatteesta edelliseltä 12 kuukaudelta 52,3 Vähemmistön osuus oikaistusta käyttökatteesta edelliseltä 12 kuukaudelta 18,4 Varat yhteensä 604,4 Oma pääoma yhteensä mukaan lukien vähemmistöosuus 216,0 Velat yhteensä 388,3 Korollinen nettovelka 221,3 Nettovelkaantumisaste, % 102,4 % Omavaraisuusaste, % 36,4 % Korollinen nettovelka / Oikaistu käyttökate edelliseltä 12 kuukaudelta 3,1

*Oikaistu käyttökate 1.1. - 30.9.2021 + Oikaistu Käyttökate 1.1.- 31.12.2020 jaettuna neljällä

Osakkeiden splittaus

Mikäli Sievi Capitalin 16.12.2021 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous ja Boreon 17.12.2021 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous hyväksyvät Sulautumisen, Boreo toteuttaa ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa tai sen yhteydessä osakkeidensa splittauksen, jossa Boreo laskee liikkeeseen uusia maksuttomia osakkeita osakkeenomistajilleen niiden nykyisen osakeomistuksen suhteessa siten, että jokaista osaketta kohden annetaan neljätoista (14) uutta osaketta, mukaan luettuna Boreolle sen hallussa olevia omia osakkeita kohden annettavat uudet osakkeet. Esitteen päivämäärän mukaisen osakemäärän (2 617 322) perusteella annettavaksi tulisi yhteensä 36 642 508 uutta osaketta. Boreon osakkeiden kokonaismääräksi tulisi siten 39 259 830 osaketta ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa, ja Tulevan Yhtiön osakkeiden kokonaismääräksi tulisi yhteensä enintään 65 348 870.

Osakkeenomistajien tuki

Sievi Capital ja Boreo tiedottivat 29.9.2021, että Sievi Capitalin ja Boreon suurin osakkeenomistaja Preato Capital AB, joka edusti 26.11.2021 noin 23,2 prosenttia Sievi Capitalin ulkona olevista osakkeista ja äänistä ja noin 73,1 prosenttia Boreon ulkona olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti tietyin tavanomaisin ehdoin äänestämään Sulautumisen puolesta. Preato Capital AB:n edustajat eivät ole osallistuneet yhdistymistä koskevaan päätöksentekoon Sievi Capitalin ja Boreon hallituksissa.

Sulautumisen edellyttämät kilpailuoikeusprosessit

Sulautuminen on ilmoitettu Ruotsin ja Viron kilpailuviranomaisille, ja se aiotaan ilmoittaa Suomen kilpailuviranomaiselle viimeistään joulukuun 2021 aikana. Ilmoitusvelvollisuus useille kilpailuviranomaisille on tavanomaista yritysjärjestelyissä, joissa kohdeyritysten toiminta on monikansallista. Kilpailuviranomaiset tutkivat ilmoitetun Sulautumisen soveltuvan yrityskauppavalvontalainsäädännön mukaisesti. Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen tarvittavien kilpailuviranomaisten hyväksyntöjen saamiselle.

SIEVI CAPITAL OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jussi Majamaa, puh. 0400 412 127

Sievi Capital lyhyesti

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.

Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto. Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 135,5 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

