COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: RESULTATS SEMESTRIELS 2021/22

Communiqué de presse

Lesquin, 29 novembre 2021 18h00

Effet de base défavorable pour le S1 2021/22 :

Chiffre d’affaires : 124,2 M€ (-8,5%)

ROC : 9,9 M€ (-41,6%), soit 8,0% du CA

Résultat Net : 6,9 M€ (-28,6%)





Ajustement des objectifs 2021/22 :

Chiffre d’affaires entre 270 et 300 M€

ROC aux environs de 24 M€

Relèvement des objectifs 2022/23 :

Chiffre d’affaires entre 400 et 450 M€ avec MOC(1) > 14%





Projet de distribution exceptionnelle en nature d’actions Nacon

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le

1er semestre 2021/22 (du 1er avril au 30 septembre) tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu en date du 29 novembre 2021.

Consolidés en M€ IFRS 09/2021 09/2020 Var. Chiffre d’affaires 124,2 135,8 -8,5%



Marge Brute (2)

En % du CA







EBITDA (3)

En % du CA



51,4

41,4%







24,6

19,8%



57,3

42,2%







33,4

24,6% -10,3%











-26,4% Résultat opérationnel courant

En % du CA







Eléments non récurrents 9,9

8,0%







(5,8) 16,9

12,5%







(2,3)



-41,6%











Résultat opérationnel

En % du CA 4,1



3,3% 14,7

10,8% -71,8% Résultat financier

Dont gain/(perte) de change

Dont gain/(perte) sur emprunt obligataire 4,8

0,1

5,8 (1,2)

(0,7)

- Résultat avant impôt

En % du CA 9,0

7,2% 13,5

9,9% -33,3% Impôt sur les Résultats (2,0) (3,7) Résultat net de la période

En % du CA 6,9

5,6% 9,7

7,2% -28,6%



Dont Part des minoritaires 0,9 2,2

(1) Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante

(2) Marge brute = Chiffre d’affaires- Achats consommés ; les autres produits opérationnels se retrouvent entre la Marge Brute et l’EBITDA.

(3) EBITDA = Résultat d’exploitation courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels





Des performances pénalisées par une base de comparaison S1 2020/21 élevée

Bigben affiche au 1er semestre 2021/22 un chiffre d’affaires de 124,2 M€ en retrait de 8,5% par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’activité du 1er semestre 2020/21 avait bénéficié de la dynamique exceptionnelle de Nacon Gaming pendant les premiers confinements et d’un contenu éditorial plus important.

La Marge Brute du S1 2021/22 atteint 51,4 M€, soit 41,4% du chiffre d’affaires. Le taux de marge n’est que faiblement inférieur à celui du S1 2020/21, traduisant une gestion maîtrisée de la crise du transport et des matières premières.

Le Résultat Opérationnel Courant recule de 41,6% à 9,9 M€, faisant ressortir une marge de 8,0%. Cette évolution est essentiellement liée à la baisse d’activité de Nacon Gaming.

Après prise en compte notamment des charges non récurrentes liées essentiellement aux plans d’actions gratuites, d’un résultat financier positif résultant de la revalorisation semestrielle des écritures IFRS de l’emprunt obligataire, le Résultat Net de la période atteint 6,9 M€, soit 5,6% du chiffre d’affaires.

Analyse des performances par secteurs d’activité

NACON-GAMING BIGBEN - AUDIOVIDEO/TELCO Consolidés en M€ IFRS 09/2021 09/2020 Var. 09/2021 09/2020 Var. Chiffre d’affaires 73,0 86,6 -15,7% 51,2 49,1 +4,1% Marge Brute (2) 38,0 45,3 -16,0% 13,4 12,0 +11,4% En % du CA 52,1% 52,3% 26,1% 24,4% EBITDA (3) 21,4 30,4 -29,7% 3,2 2,9 +7,1% En % du CA 29,3% 35,1% 6,2% 6,0% Résultat opérationnel courant 8,4 15,7 -46,3% 1,4 1,2 +20,4% En % du CA 11,6% 18,2% 2,8% 2,4%

Nacon Gaming affiche au 1er semestre 2021/22 un chiffre d’affaires de 73,0 M€ en retrait de 15,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’activité Jeux du S1 2021/22 ressort à 27,3 M€, en baisse de 16,9%, du fait d’une activité éditoriale moins soutenue. Le back catalogue montre sa résilience avec un chiffre d’affaires de 16,2 M€. Les ventes Accessoires du S1 2021/22 s’élèvent à 43,7 M€, en baisse de 15,1% en raison de la base de comparaison élevée et de difficultés logistiques en Amérique du Nord.

La Marge Brute du S1 2021/22 atteint 38,0 M€, soit 52,1% du chiffre d’affaires. Malgré la forte hausse du coût de transport et des matières premières, le taux de marge se maintient à un niveau quasi-équivalent par rapport au S1 2020/21.

La faiblesse de l’activité éditoriale et la baisse des ventes accessoires constatées sur le semestre ont pour conséquence un recul du Résultat Opérationnel Courant à 8,4 M€, soit 11,6% du chiffre d’affaires.

Bigben – AudioVidéo/Telco affiche une activité en croissance tirée notamment par les ventes des gammes Force, Just Green® et Bigben Party®. En lien avec l’amélioration du mix-produits, le taux de marge brute s’améliore de 1,7 points par rapport à celui du S1 2020/21. Le Pôle AudioVidéo/Telco a notamment accéléré le développement des circuits courts « Made in France et Europe » à partir de sites industriels dans les Hauts-de-France et en Roumanie, permettant des délais d’approvisionnement plus rapides. Après prise en compte de dépenses opérationnelles qui reviennent à un niveau plus « normatif » post confinement, le Résultat Opérationnel Courant atteint 1,4 M€ et ressort ainsi à 2,8% du chiffre d’affaires.

Un bilan toujours solide et très faiblement endetté

Au 30 septembre 2021, Bigben conserve une structure bilancielle solide avec des capitaux propres de 303,6 M€. La dette nette, compte-tenu d’un endettement brut de 135,5 M€(4) et d’une trésorerie à 132 M€, ressort à 3,4 M€ (gearing de 1,1%).

L’anticipation des commandes afin de sécuriser les ventes de fin d’année, a généré une hausse des stocks ayant eu un impact défavorable sur la variation de Besoin en Fonds de Roulement qui ressort à (4,2) M€. Le cash-flow opérationnel dégagé sur la période est de +20,2 M€. Le cash-flow lié à l’investissement (essentiellement acquisitions de studios et coût de développement des jeux) s’établit à 46,0 M€.

(4) hors passif locatif IFRS 16 et incluant l’emprunt obligataire levé en février 2021





Perspectives

NACON GAMING

Afin d’optimiser ses revenus futurs, Nacon a décidé de reporter la sortie des jeux Vampire : The Masquerade®– Swansong, Blood Bowl 3®, Train Life et Hotel Life sur l’exercice 2022/23. Ce temps de développement supplémentaire permettra d’améliorer leur qualité et donc leur performance commerciale. Nacon n’anticipe donc plus l’amélioration escomptée de son activité au 2nd semestre 2021/22(5).

Le second semestre bénéficiera des sorties de Cricket 2022 (1,5 milliard d’adeptes dans le monde) et des versions du jeu Roguebook pour consoles (PlayStation™ et Xbox®). Il sera par ailleurs marqué par le lancement de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox®.

BIGBEN AUDIOVIDEO/TELCO

L’activité sera dynamisée :

par les ventes additionnelles de Metronic, filiale récemment acquise,

et par les opportunités de croissance nées de l’accélération du déploiement des smartphones 5G et de la pénétration rapide des nouvelles technologies de charge USB-C et Power Delivery.

Toutefois, compte-tenu des implications du décalage des 4 jeux susmentionnés qui conduit Nacon à réviser ses objectifs(5), Bigben ajuste ses objectifs 2021/22 avec un chiffre d’affaires désormais compris entre 270 et 300 M€ et un ROC autour de 24 M€.

A contrario, le Groupe prévoit un plus fort rebond de ses performances pour le prochain exercice 2022/23 en raison d’une activité éditoriale très soutenue de Nacon Gaming (sorties de plus de 15 jeux sur l’exercice) (5). Le pôle « Bigben AudioVidéo / Telco » bénéficiera également de la bonne orientation du marché des smartphones 5G et des synergies attendues en année pleine de l’acquisition de Metronic. En conséquence, Bigben révise à la hausse ses objectifs financiers 2022/23 avec un chiffre d’affaires désormais compris entre 400 et 450 M€ et un taux de ROC(1) supérieur à 14%.

L’exercice 2023/24 bénéficiera également de la dynamique de sorties des jeux de Nacon Gaming avec à nouveau plus de 15 jeux attendus ainsi que d’une forte croissance de son back catalogue.

(5) Communiqué de presse Nacon du 29 novembre 2021





Projet de distribution exceptionnelle en nature sous forme d’actions Nacon

Le Conseil d’administration de Bigben Interactive étudie le projet d’une distribution exceptionnelle en nature sous forme d’actions Nacon qui pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2022. Une assemblée générale des actionnaires serait ainsi convoquée dans les semaines à venir à l’effet d’approuver, notamment, cette distribution exceptionnelle en nature à concurrence d’une (1) action Nacon pour cinq (5) actions Bigben Interactive détenues. 4,54% du capital de Nacon pourrait ainsi être distribué aux actionnaires de Bigben Interactive.

Bigben Interactive publiera un communiqué de presse précisant les modalités définitives de cette distribution exceptionnelle en nature lors de la convocation de l’assemblée générale de ses actionnaires qui serait amenée à approuver cette opération.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020/21 : 24 janvier 2022, après Bourse





