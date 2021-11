TELUS, première entreprise de technologie au pays à s’engager publiquement envers la réconciliation

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique et territoires Xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) et Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh), 29 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a publié son rapport 2021 sur la réconciliation et la connectivité des collectivités autochtones , l’évolution du rapport annuel sur la connectivité. Des histoires inspirantes illustrent les avantages transformateurs dans les collectivités autochtones nouvellement connectées. Le rapport présente également le tout premier plan d’action de TELUS pour la réconciliation. Guidé par des voix et des modèles autochtones pour la réconciliation, TELUS a fièrement officialisé son engagement. Elle est la première entreprise technologique au pays à lancer publiquement un plan d’action pour la réconciliation.



En 2021, TELUS a connecté 48 territoires autochtones à ses réseaux évolués à large bande et assuré à 382 territoires autochtones l’accès à la 5G. Poursuivant sa démarche pour offrir aux collectivités autochtones toute la puissance d’Internet haute vitesse et des solutions mobiles, TELUS a élaboré une stratégie de réconciliation inclusive et pertinente en matière de culture ainsi qu’un plan d’action connexe. Orienté par des voix et des modèles autochtones pour la réconciliation, le plan mise sur les forces de l’entreprise pour répondre aux besoins des diverses collectivités autochtones dans les régions qu’elle sert. TELUS a organisé deux cycles de mobilisation totalisant 18 séances pour consulter des leaders autochtones, des aînés, des experts et des membres de l’équipe autochtones dans les régions où elle offre ses services. Elle est déterminée à faire de cette mobilisation une pierre angulaire des mesures qu’elle prendra.

« À TELUS, nous collaborons depuis longtemps avec les autochtones dans le cadre d’un engagement significatif pour leur fournir la connectivité, les outils et les ressources qui favorisent l’atteinte d’objectifs communautaires, sociaux, économiques et de gouvernance, comme le met en lumière le rapport, explique Tony Geheran, vice-président à la direction et Chef des services aux clients de TELUS. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et poursuivons nos efforts de réconciliation avec une plus grande acuité. Nous cultivons de solides relations en appuyant les recommandations des modèles autochtones, notamment les 10 principes de réconciliation et les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les 231 appels à la justice du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (Réclamer notre pouvoir et notre place). Nous cherchons à nous améliorer et à favoriser des changements générationnels constructifs. »

Le plan d’action pour la réconciliation de TELUS repose sur quatre piliers du changement véritable, chacun ayant des objectifs mesurables et des échéanciers. Voici quelques-uns des objectifs à court terme de ce plan d’action :

Connectivité : Connecter 20 collectivités autochtones additionnelles aux réseaux à large bande d’ici 2023.

Connecter 20 collectivités autochtones additionnelles aux réseaux à large bande d’ici 2023. Retombées sociales : Lancer un fonds de TELUS d'un million de dollars pour aider les communautés autochtones avec des subventions allant jusqu’à 50 000 $ pour appuyer des projets axés sur la santé mentale et le mieux-être, la revitalisation linguistique et culturelle, l’accès à l’éducation et le développement communautaire.

Lancer un fonds de TELUS d'un million de dollars pour aider les communautés autochtones avec des subventions allant jusqu’à 50 000 $ pour appuyer des projets axés sur la santé mentale et le mieux-être, la revitalisation linguistique et culturelle, l’accès à l’éducation et le développement communautaire. Sensibilité culturelle et relations : Collaborer avec des éducateurs autochtones afin de concevoir et de produire des documents de formation en ligne, et assurer l’accessibilité de ressources et d’occasions d’apprentissage aux membres de l’équipe TELUS.

Collaborer avec des éducateurs autochtones afin de concevoir et de produire des documents de formation en ligne, et assurer l’accessibilité de ressources et d’occasions d’apprentissage aux membres de l’équipe TELUS. Réconciliation économique : Obtenir, d’ici 2024, la certification du programme de relations progressistes avec les Autochtones en faisant preuve d’un leadership soutenu envers l’engagement de TELUS à collaborer avec les entreprises autochtones et à favoriser la prospérité des collectivités autochtones.

En 2022, un comité consultatif autochtone composé de leaders autochtones, d’aînés et d’experts habitant dans les régions que TELUS sert sera mis sur pied. Il fournira des conseils et des lignes directrices pour la mise en œuvre des mesures de l’entreprise en matière de réconciliation. Afin de s’assurer que le savoir-faire autochtone est intégré à l’échelle de toute l’entreprise, le comité consultatif assurera un suivi des stratégies autochtones, des engagements et des objectifs de TELUS établis dans le rapport annuel sur la réconciliation et la connectivité des collectivités autochtones ainsi que des plans d’action internes pour la réconciliation. Chaque année, le plan d’action pour la réconciliation sera évalué et actualisé en collaboration avec le comité consultatif autochtone.

« Les peuples autochtones s’en sortent avec peine depuis plus de 150 ans en raison de l’imposition de l’écrit sur nos traditions orales. Je crois qu’une meilleure compréhension du savoir-faire autochtone rend possible la réconciliation, affirme l’aîné Reg Crowshoe, ancien chef de la Première Nation Piikani, Traité 7. Je suis heureux que TELUS s’engage envers la réconciliation tout en cherchant à intégrer le savoir-faire autochtone. Grâce à sa compréhension de nos façons de faire, les objectifs de l’entreprise et ceux des peuples autochtones seront les mêmes. »

« Une discrimination est exercée contre les peuples autochtones depuis plus de 150 ans. Nous sommes disposés à partager notre savoir-faire pour favoriser la réconciliation, déclare Rose Crowshoe, aînée de la Première Nation Piikani, Traité 7. TELUS est réceptive à ce que nous lui transmettons notre savoir et je suis heureuse qu’elle fasse tout son possible pour faire ce qu’il se doit, surtout par l’intermédiaire d’un dialogue avec les aînés et les gardiens du savoir afin de connaître la vérité de notre peuple. »

Pour renforcer son engagement, TELUS souhaite obtenir la certification du programme phare de responsabilité sociale des entreprises axé sur les relations progressistes avec les Autochtones , mis sur pied par le Conseil canadien pour l’entreprise autochtone.

« L’engagement de TELUS envers un plan d’action de réconciliation s’appuie sur les quatre piliers du programme : actions de leadership, emploi, développement des affaires et relations avec les collectivités, précise Tabatha Bull, présidente et chef de la direction du Conseil canadien pour l’entreprise autochtone. Pour participer au programme, l’entreprise doit continuellement favoriser l’inclusion des Autochtones à toutes les facettes de ses activités quotidiennes. En établissant un comité consultatif autochtone, elle démontre une volonté de reconnaître, d’écouter et d’apprendre pour opérer un changement constructif et significatif afin de créer des retombées positives pour les entreprises et les collectivités autochtones. Nous sommes impatients de continuer à tisser des liens avec TELUS basés sur un respect mutuel et une prospérité partagée alors que nous dynamisons l’économie autochtone. »

En plus de tracer les grandes lignes du plan d’action pour la réconciliation, le rapport relate des histoires de connectivité dans les collectivités autochtones et fait état de projets et d’avantages concrétisés grâce à une connectivité fiable. Les histoires varient de l’utilisation de la technologie pour offrir des cours de langue et maintenir vivante une culture au soutien d’initiatives de restauration des milieux humides, en passant par la création d’emplois et d’occasions de formation communautaires. Le rapport souligne également la collaboration de TELUS avec des collectivités et des organisations autochtones pour le soutien, la mise sur pied et l’expansion de programmes allant au-delà de la connectivité et favorisant la prospérité et la réussite à long terme des collectivités.

En chiffres :

240 collectivités autochtones servies par TELUS

Plus de 80 000 personnes vivant dans des collectivités autochtones ayant accès au réseau PureFibre de TELUS

91 collectivités autochtones et 151 territoires autochtones connectés à nos réseaux PureFibre et à câble coaxial

382 territoires autochtones reliés à la 5G en 2021

48 territoires autochtones connectés ou ayant bénéficié en 2021 d’une connectivité accrue visant à favoriser des retombées sur les plans social, économique et de l’éducation



Citations de leaders communautaires extraites du rapport :

« Tl'etinqox est considérée par nos sociétés traditionnelles comme une communauté éloignée. En partenariat avec TELUS et grâce au financement du projet All Nations Trust Company's Pathways to Technology, notre collectivité peut profiter depuis 2020 des avantages de la fibre optique. Depuis les premiers contacts avec les colons européens, les lois et les politiques gouvernementales ont eu des effets néfastes sur notre collectivité et nous ont séparés du reste du monde. Depuis des décennies, nous travaillons sans relâche pour que nos droits et titres Tŝilhqot'in soient reconnus dans le pays, déclare le Chef Joe Alphonse, président de la nation Tŝilhqot'in et chef du gouvernement Tl'etinqox. Nous avons connu de grands succès dans notre lutte pour le droit d'être nous-mêmes sur nos terres traditionnelles et je suis convaincu que nous franchirons de nombreux autres jalons importants pour une pleine reconnaissance. Une bonne connectivité est importante pour nos générations actuelles et futures afin de poursuivre le travail de nos ancêtres et pour demeurer une nation forte et souveraine. »

Chef Joe Alphonse, président de la nation Tŝilhqot'in et chef du gouvernement Tl'etinqox



« Maintenir la fierté de l’identité Tŝilhqot'in et offrir à toutes les générations un accès à des options permanentes et de qualité en matière d’information, c’est d’une importance capitale, précise le chef Francis Laceese, Tl’esqox. De plus, la mobilisation de nos membres à l’échelle du Canada est devenue possible grâce à cette connectivité. Le partage des connaissances intergénérationnelles de notre collectivité est maintenant possible, quel que soit le lieu, grâce à notre partenariat avec TELUS. »

Chef Francis Laceese, Tl’esqox

« Les femmes de notre communauté ont du courage. Elles se lancent dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes, affirme l’ancienne Cheffe de Pakua Shipu, Mary Mark. La connectivité porte encore plus loin nos ambitions en nous permettant d’être connectées au reste du monde, les deux pieds toujours bien ancrés sur les rives sablonneuses et isolées de notre Pakua Shipu. »

Ancienne Cheffe innue Mary Mark, Pakua Shipu.



Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de réconciliation et lire le rapport de 2021 sur la réconciliation et la connectivité des collectivités autochtones , consultez la page telus.com/reconciliation .

