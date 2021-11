Kalmar ja Holmen Iggesund syventävät yhteistyötä kolmivuotisella Kalmar Care -huoltosopimuksella

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 30.MARRASKUUTA 2021 KLO 9





Cargotec-konserniin kuuluva Kalmar on tehnyt kolmivuotisen Kalmar Care -huoltosopimuksen Holmen Iggesundin kanssa. Holmen Iggesund on osa Holmen-konsernia. Sopimus kattaa Iggesundin tehtaan kaikkien pyörillä kulkevien kuormauslaitteiden huoltopalvelut. Sopimus on kirjattu Cargotecin vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tilauskantaan. Allekirjoitettu sopimus tulee voimaan 1. tammikuuta 2022, ja se sisältää option 12 kuukauden pidennykseen.

Ruotsin itärannikolla sijaitseva Iggesundin tehdas on yksi maailman edistyneimmistä täysin integroiduista sellu- ja kartonkitehtaista. Sen tuotevalikoimassa on Invercote, joka on yksi maailman johtavista kartonkibrändeistä. Kalmar Care -huoltosopimus kattaa pyörillä kulkevien kuormauslaitteiden kunnossapidon, mukaan lukien haarukkatrukit, terminaalitraktorit ja nosturit. Se sisältää laite-, käyttäjä- ja huoltopalvelut sekä suorituskyvyn hallinnassa käytettävän Kalmar Insight -ohjelmiston.

Jon Stenberg, Head of Procurement, Holmen Iggesund: ”Alan johtavana premium-kartongin valmistajana haluamme tehdä yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka ovat todellisia johtajia omilla aloillaan. Viimevuotiset kokemuksemme ovat osoittaneet, että Kalmarin kanssa pystymme keskittymään ydinliiketoimintaamme ja tuottamaan jatkuvasti lisäarvoa loppuasiakkaillemme. Päätimme tehdä yhteistyötä Kalmarin kanssa sen varmistamiseksi, että laitteemme toimivat aina parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä varmistetaan erinomaisilla huoltopalveluilla, ammattitaitoisilla käyttäjillä ja uusimmalla digitaalitekniikalla.”



Patrik Nielsen, Service Operations Manager, Kalmar Sweden: ”Viime vuodet ovat osoittaneet, että voimme ottaa täyden vastuun Holmen Iggesundin toiminnan kriittisestä osasta käyttämällä räätälöityä ratkaisua, joka antaa asiakkaalle mielenrauhan ja parantaa asiakkaan liiketoimintaa. Olemme tyytyväisiä tähän sopimukseen, joka on taas yksi osoitus siitä, että pystymme toimittamaan ja hallitsemaan suuria ja monimutkaisia huoltotoimenpiteitä erittäin vaativalla alalla.”





Lisätietoja medialle:

Martin Hall, Country Director, Kalmar Sweden, martin.hall@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

