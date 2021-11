Stratio lève 12 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A, pour faire évoluer sa plateforme de maintenance prédictive de flottes basée sur l'IA en utilisant l'intelligence augmentée en temps réel

English French German

LISBONNE, Portugal et LONDRES, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stratio, la plus importante plateforme mondiale de maintenance prédictive en temps réel de flottes, a annoncé aujourd'hui un tour de financement de série A s’élevant à 12 millions de dollars, en vue d’accélérer encore sa croissance. L'investissement, mené par Forestay Capital, la division capital-risque Deep Tech et SaaS de Waypoint Capital, avec la participation de l'investisseur existant Crane Venture Partners, sera employé à accélérer encore l'expansion globale de la société, augmenter la R&D, réduire les délais de mise sur le marché et doubler son effectif d'ici la fin 2022.



La technologie de Stratio est déjà déployée auprès de cinq des dix plus grandes entreprises de transport dans le monde, et a permis à ce jour de transporter 1,3 milliard de personnes. Le revenu annuel récurrent (RAR) de la société a augmenté de 2700% depuis son tour de table de démarrage, tandis que la société a investi 65% en moyenne de son budget en R&D depuis cette même période.

Le système de maintenance prédictive de flottes basée sur l'IA de Stratio permet d'éviter des centaines de milliers de pannes chaque jour, avec pour conséquence d’éviter ainsi à des millions de personnes de devoir subir des retards dans les transports publics, des reports de livraisons ou des retards dans l'arrivée de biens essentiels. Les temps d'arrêt représentent un problème critique pour les flottes qui assument le transport de nourriture, de médicaments ou de fournitures médicales. Les hôpitaux, les pharmacies ou les supermarchés font ainsi partie des entreprises qui dépendent le plus fortement de services de transport fiables.

En exploitant la puissance des données et en utilisant l'intelligence augmentée, Stratio fournit des informations exploitables en temps réel grâce à une plateforme évolutive qui recueille, analyse et explique à quel moment la prochaine panne se produira. Son système d'IA entièrement explicable permet aux gestionnaires de flotte et aux opérateurs de comprendre facilement les raisons de chaque panne potentielle. Ils ont ainsi la possibilite de s’éloigner d’une approche de maintenance réactive, dont découlent des temps d'arrêt des véhicules, des pertes de revenus, des clients mécontents et des dommages de réputation.

"Stratio contribue à éliminer les temps d'arrêt, ce qui impacte aussi bien l'économie mondiale que la vie quotidienne des gens. La maintenance prédictive de flottes en temps réel permet d’observer les véhicules comme sous une loupe, assurant ainsi une planification plus efficace et de meilleures décisions. Dès lors, les transports publics gagnent en qualité et sont moins chers, alors que les livraisons sont effectuées dans les délais tout en servant davantage de clients à moindre coût", ont déclaré les cofondateurs de Stratio, Ricardo Margalho, PDG, et Rui Sales, Président. "La technologie de Stratio permet aux opérateurs de flottes du monde entier de gagner en autonomie, en leur fournissant la plateforme la plus complète et la plus aisée à gérer dans ce secteur. Nous pensons que cette technologie sera bientôt à disposition de chaque véhicule dans le monde, et que le transport tel que nous le connaissons changera du tout au tout dès lors qu’il n’y a plus de temps d’arrêt."

Stratio compte des clients dans les régions EMEA, US, LATAM et APAC, et a développé sa présence dans des marchés stratégiques tels que l'Amérique du Nord, l'Australie, le Brésil et le Mexique. Parmi ses principaux clients figurent Ford Trucks, Arriva, Keolis, RATP Dev, Go-Ahead, ComfortDelGro, et bien d'autres. Les flottes qui utilisent la technologie de Stratio font 20 fois le tour du globe chaque jour, tandis que la plateforme traite plus de 5 milliards de points de données.

"La technologie de Stratio nous a fascinés dès le début. Ils sont non seulement très en avance en ce qui concerne l'unicité des ensembles de données - ce qui leur permet potentiellement de travailler avec n'importe quelle flotte dans le monde - mais ils se sont également développés à un rythme incroyable", a déclaré Frederic Wohlwend, Managing Partner de Forestay. "Leurs investissements en R&D au cours des dernières années en font des précurseurs dans le secteur, et ils sont très bien placés pour développer massivement une technologie qui a des ramifications dans l'économie mondiale dans son ensemble, et qui aura certainement un impact sur la manière dont tout se déplace sur la planète. Nous sommes ravis de nous associer à Ricardo Margalho et Rui Sales, ainsi qu’aux autres membres de la talentueuse équipe de Stratio, dans ce nouveau chapitre de leur croissance".

La combinaison d'un traitement de données à grande échelle, d'un système d'IA autonome et de collecteurs individuels de données sur les véhicules permet aux entreprises d'exploiter pleinement les éléments qui se trouvent sous le capot de leurs véhicules. La combinaison de l'IA et de l'IoT génère un feedback en boucle qui s'auto-alimente en permanence et aide le système à s'améliorer automatiquement, sans intervention humaine. Stratio fournit une visibilité en temps réel sur les défaillances potentielles électriques, mécaniques et de système. La société met ainsi à disposition des entreprises une solution zéro temps d'arrêt, alors que les coûts de ces dernières peuvent rapidement augmenter tandis que la qualité du service diminue fortement, ce qui affecte les services de transport sur lesquels les gens comptent.

La technologie de Stratio a également un impact important sur la transition vers les émissions zéro pour les entreprises de transport. La société a travaillé avec plusieurs grands opérateurs de flotte pour déployer sa technologie de maintenance prédictive, afin d'aider les entreprises à garantir l'absence de temps d'arrêt lorsqu’elles exploitent ces modes de transport plus propres. La transition vers une flotte entièrement électrique nécessite un investissement deux fois plus important que pour les véhicules à combustion interne standard. Afin de justifier le retour sur investissement lié à ce coûteux investissement initial, les services de transport doivent exploiter les véhicules beaucoup plus longtemps et de manière plus intensive que les flottes traditionnelles. La maintenance prédictive est la pièce finale essentielle qui permet de maintenir les véhicules hors de l'atelier et de les garder sur la route, permettant la viabilité économique nécessaire à l'adoption généralisée des véhicules à émission zéro.

A propôs de Stratio

Stratio est la première plateforme mondiale de maintenance prédictive en temps réel de flottes. La technologie exclusive de l'entreprise combine un traitement à grande échelle avec les dernières techniques d'apprentissage automatique afin d’empêcher des centaines de milliers de pannes chaque jour, évitant ainsi à des millions de personnes le désagrément de retards dans les transports publics, de livraisons reportées ou de l'arrivée tardive de biens essentiels. La plateforme de Stratio permet à 5 des 10 plus grandes sociétés de transport au monde d’éviter tout temps d’arrêt. Les opérateurs de flottes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique latine font confiance à la technologie de Stratio pour exploiter pleinement les données qui se trouvent sous le capot, afin de protéger leurs opérations et de satisfaire leurs clients. A ce jour, la technologie de Stratio a permis de transporter quelque 1,3 milliard de personnes.

A propos de Forestay

Fondée en 2017, Forestay investit dans le secteur de la technologie et se concentre sur les entreprises technologiques innovantes génératrices de revenus, en Europe, en Israël et aux États-Unis, qui remettent en question les modèles établis, principalement grâce aux logiciels et aux données. Elle fait partie de Waypoint Capital, présidé par Ernesto Bertarelli, qui soutient un large portefeuille d'entreprises de gestion d'actifs et d'investissements de premier plan.

www.forestay.vc

Contacts