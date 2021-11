English Finnish

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 30.11.2021 klo 11.45

NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän pidentämisestä ja osakepalkkiojärjestelmän kolmannesta ansaintajaksosta



NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön avainhenkilöille suunnatun pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän ehtojen muuttamisesta koronaviruspandemian aiheuttaman liiketoimintaympäristön merkittävän muutoksen vuoksi. Osakepalkkiojärjestelmän ehtoja muutetaan pidentämällä osakepalkkiojärjestelmän kestoa vuodella vuoteen 2024 saakka ja lisäämällä uusi ansaintajakso. Osakepalkkiojärjestelmän käyttöönotosta on tiedotettu 30.11.2018.



NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön avainhenkilöille suunnatun pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän kolmannesta ansaintajaksosta. Kolmas ansaintajakso on 13 kuukautta, ja se alkaa 1.12.2021 ja päättyy 31.12.2022. Kolmannen ansaintajakson ansaintakriteerit perustuvat NoHo Partners Oyj:n liikevoittoon. Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu kolmannella ansaintajaksolla kahdeksan henkilöä.



Kolmannelta ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkiona enintään 281 828 NoHo Partners Oyj:n osaketta. Enimmäispalkkion arvo tätä pörssitiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin mukaan olisi noin 2,2 miljoonaa euroa. Hallitus arvioi, että maksettaessa palkkio kolmannelta ansaintajaksolta täysimääräisesti osakkeina, laimentava enimmäisvaikutus yhtiön rekisteröityyn osakemäärään olisi noin 1,44 %.



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.