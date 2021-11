La dette à la consommation totale atteint 2,2 billions de dollars et les dépenses par carte de crédit augmentent

English French

TORONTO, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour diverses raisons – accumulation de la demande, levée des restrictions de voyager ou hausse du revenu disponible –, les Canadiens utilisent davantage leurs cartes de crédit à l’approche des Fêtes, selon le plus récent rapport sur les tendances et aperçus du crédit à la consommation d’Equifax Canada. La moyenne des dépenses mensuelles par carte de crédit par titulaire de carte a augmenté de 3,9 % ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2019, soit avant la pandémie. Cette hausse est principalement attribuable aux jeunes consommateurs de moins de 35 ans.



L’augmentation des dépenses ne s’est toutefois pas traduite par une incapacité à rembourser le solde des cartes de crédit, puisque le paiement mensuel moyen par consommateur a également augmenté. Au dernier trimestre, les consommateurs ont effectué des paiements de 0,97 $ pour chaque dollar dépensé, ce qui signifie que l’incidence sur le solde global de la carte demeure relativement faible. Les soldes des cartes de crédit sont demeurés inférieurs de 1,9 % par rapport au T3 2020.

« De nombreux consommateurs sont impatients de reprendre leurs activités d’avant la pandémie, surtout à l’approche des Fêtes. Donc, la demande pour certains biens et services augmente », a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente adjointe, Analyse avancée chez Equifax Canada. « L’inflation est susceptible d’être affectée en conséquence. De plus, certaines industries sont également aux prises avec des défis associés à la chaîne d’approvisionnement. Prenons l’industrie automobile, par exemple : la réduction de l’offre contribue à la hausse des prix des véhicules, ce qui fait que les montants moyens des prêts automobiles sont les plus élevés que nous ayons vus depuis plus d’une décennie. »

« L’inflation est une véritable préoccupation. Le prix des aliments est à la hausse, tout comme celui d’autres produits de base. Les consommateurs doivent dépenser prudemment, car des prix plus élevés pour les produits de tous les jours peuvent mener à un plus grand recours au crédit et à une augmentation de la dette globale. »

La dette à la consommation totale continue de croître

L’augmentation de l’activité de crédit, jumelée à la croissance des prêts hypothécaires, a fait grimper l’endettement global des consommateurs à 2,2 billions de dollars, une hausse de 7,8 % au T3 2021 par rapport au T3 2020. Sur une base individuelle, la dette moyenne à la consommation (à l’exclusion des prêts hypothécaires) est de 20 739 $, ce qui représente une baisse de 1,7 % par rapport au T3 2020.

« La bonne nouvelle, c’est que nous avons vu une augmentation des paiements et une chute importante de l’endettement non hypothécaire des consommateurs durant l’année 2020, en raison des mécanismes de soutien gouvernementaux, de la hausse des niveaux d’épargne et de la réduction de la demande de crédit, a déclaré Mme Oakes. La dette non hypothécaire moyenne est toujours inférieure aux niveaux d’avant la pandémie, mais elle a augmenté progressivement tout au long de l’année 2021 ».

La croissance des nouveaux prêts hypothécaires a ralenti ce trimestre avec une modeste augmentation de 7,7 % sur douze mois, contrairement aux deux derniers trimestres, qui avaient enregistré une croissance des nouveaux prêts hypothécaires de plus de 20 % par rapport à la période prépandémique. Toutefois, la baisse du volume n’a pas entraîné une baisse du montant des prêts. Le montant moyen des nouveaux prêts hypothécaires, qui a de nouveau augmenté de 18,3 % sur douze mois et de 1,4 % d’un trimestre à l’autre, s’établit maintenant à 360 000 $.

« Les mouvements futurs des taux d’intérêt auront non seulement des répercussions à court terme sur les consommateurs ayant des produits à taux d’intérêt variable, mais pourraient également, dans les années à venir, exercer une pression sur certains acheteurs de maisons ayant des prêts hypothécaires à taux d’intérêt fixes, met en garde Mme Oakes. Les consommateurs qui ont profité de très faibles taux sur des prêts hypothécaires de grande valeur au cours des 18 derniers mois pourraient ressentir des pressions à la fin de leur prêt, lorsqu’ils devront le renouveler à un taux beaucoup plus élevé. »

Les défaillances poursuivent leur baisse

Les taux de défaillance de plus de 90 jours pour les produits hypothécaires et les produits non hypothécaires ont continué de diminuer ce trimestre, avec une baisse respective de 28,5 % et de 22,2 % par rapport au troisième trimestre de 2020.

« Le soutien gouvernemental a été une bénédiction pour de nombreux consommateurs en difficulté financière, qui ont réussi à rembourser leurs dettes à temps, a rappelé Mme Oakes. Toutefois, nous pouvons nous attendre à une hausse des défaillances au cours des prochains mois puisque les prestations gouvernementales ont pris fin en octobre pour la plupart des consommateurs. »

Analyse par groupe d’âge – Taux d’endettement et de défaillance (excluant les prêts hypothécaires)

Âge Endettement moyen (T3 2021)



Variation moyenne de l’endettement sur 12 mois (T3 2021 comp. à T3 2020)



Taux de défaillance (T3 2021)



Variation du taux de défaillance sur 12 mois (T3 2021 comp. à T3 2020)



18-25 ans 8 333 $ -4,04 % 1,05 % 8,38 % 26-35 ans 16 801 $ 0,69 % 1,23 % -4,96 % 36-45 ans 24 842 $ -0,27 % 0,99 % -20,60 % 46-55 ans 31 204 $ -1,34 % 0,74 % -37,22 % 56-65 ans 26 136 $ -2,96 % 0,66 % -25,84 % 65 ans et plus 14 563 $ -2,37 % 0,77 % -23,87 % Canada 20 739 $ -1,71 % 0,87 % -22,22 %

Analyse des grandes villes – Taux d’endettement et de défaillance (excluant les prêts hypothécaires)

Ville Endettement moyen (T3 2021)



Variation moyenne de l’endettement sur 12 mois (T3 2021 comp. à T3 2020)



Taux de défaillance (T3 2021)



Variation du taux de défaillance sur 12 mois (T3 2021 comp. à T3 2020)



Calgary 25 285 $ -3,16 % 1,13 % -12,22 % Edmonton 24.565 $ -3,73 % 1,33 % -42,97 % Halifax 21 081 $ -3,90 % 0,99 % -11,86 % Montréal 15 912 $ 2,15 % 0,76 % -34,08 % Ottawa 18 372 $ -2,07 % 0,78 % -15,36 % Toronto 19 609 $ 0,47 % 1,04 % -16,30 % Vancouver 21 929 $ -1,01 % 0,66 % -14,58 % St. John’s 23 977 $ -2,32 % 1,16 % -12,29 % Fort McMurray 38 431 $ -0,85 % 1,57 % -7,82 %

Analyse des provinces – Taux d’endettement et de défaillance (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Province Endettement moyen (T3 2021)



Variation moyenne de l’endettement sur 12 mois (T3 2021 comp. à T3 2020)



Taux de défaillance (T3 2021)



Variation du taux de défaillance sur 12 mois (T3 2021 comp. à T3 2020)



Ontario 20 681 $ -1,46 % 0,82 % -18,20 % Québec 18 126 $ 0,05 % 0,58 % -36,79 % Nouvelle-Écosse 20 907 $ -3,30 % 1,15 % -15,53 % Nouveau-Brunswick 22 270 $ -3,60 % 1,28 % -10,75 % Î.-P.-É 22 096 $ -0,64 % 0,77 % -17,44 % Terre-Neuve 23 160 $ -1,41 % 1,19 % -15,87 % Région de l’Est 21 893 $ -2,81 % 1,18 % -14,13 % Alberta 25 438 $ -3,23 % 1,25 % -26,55 % Manitoba 17 011 $ -3,59 % 1,02 % -18,77 % Saskatchewan 22 630 $ -3,12 % 1,15 % -14,89 % Colombie-Britannique 21 283 $ -1,84 % 0,77 % -13,80 % Région de l’Ouest 22 448 $ -2,69 % 1,02 % -21,36 % Canada 20 739 $ -1,71 % 0,87 % -22,22 %

* Selon les données Equifax pour le T3 2021.

