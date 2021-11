Explorance conclut une ronde de financement avec Investissement Québec

English French

MONTRÉAL, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Explorance , un leader mondial en matière de solutions de mesure d'expérience pour étudiants et employés, annonce aujourd'hui un investissement de 25 millions de dollars de la part d'Investissement Québec. Ce premier financement institutionnel externe pour l'entreprise est destiné à renforcer la croissance d'Explorance sur les marchés mondiaux, à soutenir son engagement envers l'excellence du service à la clientèle tout en préservant sa culture d'entreprise unique de confiance mutuelle .



Investissement Québec, le principal levier de développement économique du gouvernement du Québec, qui, au cours du dernier exercice, a effectué plus de 9 000 interventions financières et accompagnements représentant des engagements financiers de 4,5 milliards de dollars pour soutenir des projets d’une valeur totale de 16,2 milliards de dollars, est fier de souligner cette importante étape pour Explorance.

« Nous sommes fiers de participer à cette première ronde de financement institutionnel d’Explorance. L’entreprise technologique aura ainsi une plus grande marge de manœuvre pour favoriser le rayonnement de sa marque et poursuivre sa croissance dans un marché mondial très compétitif. Investissement Québec est heureux d’accompagner les entreprises québécoises prometteuses, peu importe le stade de leur développement, dans leurs projets de croissance et dans l’atteinte de leurs objectifs », a souligné Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Les solutions extensibles d’apprentissage automatique d'Explorance transforment les rétroactions des étudiants et employés en actions tangibles, afin d’améliorer leurs expériences, engagement, et performance. En 2021 seulement, plus de 20 millions d'étudiants et d'employés venant des quatre coins du monde ont pu exprimer leur opinion en utilisant les outils de l’entreprise. Au cours des quatre dernières années, Explorance a augmenté ses revenus de 238 % et a élargi sa clientèle de 115 %. Le succès de l'entreprise s'explique par une large expansion sur de nouveaux marchés et la croissance du nombre d’entreprises Fortune 100 desservies.

« Cet investissement nous apporte le soutien financier dont nous avons besoin pour conquérir de nouveaux marchés tout en continuant à servir notre clientèle actuelle, qui comprend le quart des meilleures universités et plus d'un tiers des entreprises du classement Fortune 500 », déclare Samer Saab, PDG d'Explorance. « Avec un afflux d'investissements pour la commercialisation de la marque, le développement des affaires et l’appui mondial sur le terrain, nous pouvons bâtir une communauté encore plus grande de clients d’Explorance qui se concentrent sur l'accélération du cycle de passage des idées à l’action et qui s'engagent à l'inclusion et à l'apprentissage continu. »

Pour en savoir plus sur la plateforme d’Explorance, où chaque voix est entendue et fait une différence, veuillez consulter notre site Web .

À propos d’Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d’investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l’accompagnement technologique offert par Investissement Québec – CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d’exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d’investissements étrangers au Québec.

À propos d'Explorance

Explorance est un fournisseur de solutions innovantes de mesure d'expérience. L'entreprise encourage les organisations à prendre des décisions axées sur l’action en mesurant la voix et la rétroaction des employés et des étudiants. Grâce à une automatisation évolutive avec des outils tels que les solutions BlueMD et Metrics That MatterMC, et des services experts, Explorance facilite l'amélioration continue et accélère le cycle de passage des idées à l’action, menant à la croissance personnelle et à la souplesse organisationnelle.