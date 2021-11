Bullion Gold Resources débute une campagne de forages sur Bousquet

French English

MONTRÉAL, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullion Gold Resources Corp. (TSX-V: BGD) (“Bullion Gold” ou “la Société”) annonce le début de la première partie de la campagne de forage de 15,000 mètres prévue sur le projet Bousquet pour l’année 2021-2022. La Société prévoit compléter environ 2000 mètres d’ici à la période des fêtes.



Le programme de forage se concentrera sur l'établissement de l'extension du système aurifère connu en profondeur. Un système fortement minéralisé en or a été découvert dans la portion sud de la propriété Bousquet. Quatre indices aurifères, Decoeur, Paquin Est et Paquin Ouest, CB 1 et Joannes, ont été découverts lors des premiers travaux d'exploration (1932 à 1945) sur la propriété. Ils sont situés dans un système aurifère hydrothermal de 2,5 kilomètres dans une zone de cisaillement parallèle à la faille Cadillac-Larder Lake à environ un km au sud de celle-ci. Ces indices se sont probablement formés dans le même épisode de minéralisation au sein de failles régionales d'orientation est-ouest.

« Nous sommes très heureux de débuter un premier programme sur ce projet. Celui-ci a un historique des plus intéressants tout en se situant dans un secteur hautement favorable reconnu mondialement. » de souligner le CEO de la société, Jonathan Hamel.

Sur les indices Paquin, des teneurs de 7,13 grammes par tonne d'or sur 12,10 mètres, 4,51 g/t Au sur 9,40 et 2,44 g/t Au sur 13 m ont été recoupées dans les forages historiques (GM 07013-A). Sur l'indice Decoeur, 1,26 g/t Au sur 18,60 m et 1,16 g/t Au sur 16,80 m ont été recoupés en forage historique (GM 07013-A). Sur le bloc ouest nouvellement acquis, 26,46 g/t Au et 19,55 g/t Au sur des largeurs de 1,5 m ont été découverts sur l’indice aurifère Joannes (GM 00735-B). Aucun forage récent n'a été effectué sur la propriété.

L'intersection aurifère la plus profonde sur la propriété était sur l'indice Paquin à une profondeur verticale de 325 m où 23,52 g/t Au sur 1,2 m ont été recoupés (GM 61411). Une minéralisation aurifère à haute teneur en profondeur est connue dans les exploitations minières voisines. Par exemple, des teneurs de 38,1 g/t Au sur quatre m ont été trouvées à une profondeur verticale de 1,600 m à la mine Westwood (IAMGOLD), 14,8 g/t Au sur 4,9 m au niveau 1,335 m à la mine Lapa (Agnico Eagle). Les récents forages à l'ancienne mine O'Brien par Radisson ont recoupé 24,22 g/t Au sur trois m à 900 m de profondeur. Les sections longitudinales des forages historiques montrent que tous les indices de ce système aurifère puissant sont ouverts en profondeur et les futurs forages permettront de vérifier leur continuité en profondeur.

D'autres cibles de forage comprendront des intrusions felsiques anomales aurifères dans la faille Cadillac-Larder Lake qui portent des paramètres géologiques importants avec des intrusions felsiques dans le district minier de Malartic. L'indice aurifère CB 1 vérifiera également la continuité en profondeur d'une intersection peu profonde de 8,09 g/t Au sur deux m.

Ce communiqué a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, Géo., administrateur et géologue qualifié selon la norme 43-101.

À propos de Bullion Gold Resources

Bullion Gold est impliquée dans l'identification, l'exploration et le développement de propriétés minières viables dans la province de Québec et en Colombie-Britannique. Pour plus d'informations sur la Société, visitez www.bulliongold.ca

Pour plus d’informations :

Jonathan Hamel

Président Directeur-Général

jhamel@bulliongold.ca



Autres informations

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de son contenu.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont fréquemment caractérisées par des mots tels que « planifier », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer », « pourrait », « sera », « serait » , « potentiel », « proposé » et d'autres termes similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « pourraient » ou « surviendront ». Les déclarations prospectives sont basées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la société. Bien que Bullion Gold estime que les attentes et hypothèses sur lesquelles les déclarations prospectives sont basées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives car Bullion Gold ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. face à des événements et des conditions futurs, de par leur nature même, ils impliquent des risques et des incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement anticipés en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. En plus d'autres risques qui peuvent affecter les Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont celles énoncées dans le rapport de gestion de la Société sur la situation financière et les résultats d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020, qui sont disponibles sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date des présentes et Warrior Gold n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à moins qu’ainsi requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DES TITRES DÉCRITS DANS LES PRÉSENTES.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17bb04a0-da1d-4696-83a1-9cd31eb4f5d6/fr