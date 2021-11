Eagle Eye Networks analyse les principales tendances en matière de vidéosurveillance pour 2022

French German Portuguese Spanish Dutch Swedish

AUSTIN, Texas, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eagle Eye Networks, leader mondial de la vidéosurveillance basée dans le cloud, a publié aujourd'hui l'édition 2022 de son ebook sur les Tendances en matière de vidéosurveillance . Cette publication est destinée aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs qui souhaitent comprendre le paysage de la sécurité physique et planifier leur réussite en 2022.

« Près de deux ans après le début de la pandémie mondiale, les entreprises ont connu des perturbations durables dans la chaîne d'approvisionnement, des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et de vastes changements dans les habitudes de travail », a déclaré Dean Drako, PDG d'Eagle Eye Networks. « La dépendance des propriétaires d'entreprises à l'égard de la vidéosurveillance s’accentue car la sécurité et les informations opérationnelles fournies par la vidéosurveillance les aident à s'adapter au nouvel environnement des affaires. Parallèlement, l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) combinée à la vidéosurveillance dans le cloud promet des analyses plus efficaces, plus rapides et plus précises pour la sécurité et l'optimisation des activités. Nous nous attendons à ce que les entreprises s'appuient encore plus sur les analyses d'IA basées dans le cloud pour les aider à prospérer en 2022. »

Pour savoir ce que les cinq tendances suivantes signifient pour votre entreprise, et pour en savoir plus, téléchargez gratuitement l'ebook Tendances 2022 en matière de vidéosurveillance ici .

Tendances 2022 en matière de vidéosurveillance :

Les entreprises veulent avoir la possibilité d'ajouter des analyses personnalisées à leurs systèmes de vidéosurveillance. La vidéosurveillance aidera les entreprises touchées par la pénurie de main-d'œuvre à en faire plus avec moins. De plus en plus souvent, les clients comprennent la valeur de la vidéosurveillance en termes d'intelligence économique. La pandémie a apporté son lot de nouvelles tendances, comme le travail à distance, la livraison porte-à-porte et à domicile, qui vont perdurer. L'interopérabilité est la clé de la gestion et de la sécurité des données.



