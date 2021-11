Eagle Eye Networks voorspelt belangrijkste trends in camerabeveiliging voor 2022

French German Portuguese Spanish Dutch Swedish

AUSTIN, Texas, Nov. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eagle Eye Networks, wereldwijd marktleider op het gebied van camerabeveiliging in de cloud, heeft vandaag de uitgave voor 2022 van zijn jaarlijkse e-book Trends in camerabeveiliging gepresenteerd: een prognose voor directeuren en managers die het fysieke beveiligingslandschap willen begrijpen en plannen willen maken voor succesvol ondernemen in 2022.

„Nu de wereldwijde pandemie al bijna twee jaar duurt, hebben bedrijven te maken gekregen met aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen, tekorten aan arbeidskrachten en grote veranderingen in de routines op de werkplek”, zegt Dean Drako, CEO van Eagle Eye Networks. „Ondernemers vertrouwen steeds meer op camerabeveiliging omdat de beveiliging en de operationele inzichten die camerabeveiliging biedt, hen helpen zich aan te passen aan de nieuwe bedrijfsomgeving. Tegelijkertijd belooft de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in combinatie met camerabeveiliging in de cloud betere, snellere en nauwkeurigere analytics voor beveiliging en bedrijfsoptimalisatie. We verwachten dat bedrijven in 2022 nog meer zullen vertrouwen op cloudgebaseerde AI-analyticsfuncties om te blijven groeien.”

Om te weten te komen wat de volgende vijf trends betekenen voor uw bedrijf en om meer inzichten te krijgen, downloadt u het gratis e-boek Trends in camerabeveiliging voor 2022 hier .

Trends in camerabeveiliging voor 2022:

Bedrijven willen de flexibiliteit om aangepaste gegevensanalytics aan hun camerabeveiligingssystemen toe te kunnen voegen. Bedrijven die door een tekort aan arbeidskrachten worden getroffen, kunnen door middel van camerabeveiliging meer doen met minder mensen. Steeds meer opdrachtgevers ontdekken de waarde van camerabeveiliging voor slimme bedrijfsvoering. De trends die tijdens de pandemie opkwamen rond werken op afstand, thuiswerken en thuisbezorgen, zijn inmiddels al niet meer weg te denken. Integraties met andere platformen is cruciaal voor gegevensbeheer en -beveiliging.

OVER EAGLE EYE NETWORKS

Eagle Eye Networks is wereldwijd marktleider op het gebied van camerabeveiliging in de cloud. Het bedrijf levert cyberveilige cloudgebaseerde camerabeelden gecombineerd met kunstmatige intelligentie (AI) en analytics features om bedrijven efficiënter en de wereld veiliger te maken. Het Eagle Eye Cloud VMS (video management systeem) is het enige platform dat robuust en flexibel genoeg is om de toekomst van camerabeveiliging en -intelligentie aan te sturen. Eagle Eye is gevestigd in Austin, Texas met kantoren in Amsterdam, Bangalore en Tokio. Meer informatie op een.com.

