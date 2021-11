Minière Osisko annonce un placement de 154 m$ par débenture convertible avec Northern Star Resources Limited

French English

TORONTO, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (TSX : OSK, « Osisko ») annonce la signature d’une entente prévoyant un placement privé de 154 millions de dollars en débenture convertible non garantie de premier rang échéant le 1er décembre 2025 (les « débenture ») avec Northern Star Resources Limited (« Northern Star »). La débenture porte intérêt à un taux de 4,75 % par année, payable semestriellement en arrérages, et peut être cumulé au gré de Northern Star. De plus, Osisko et Northern Star ont convenu de négocier, sur une base exclusive, les modalités d’une entente d’option et de coentreprise visant une participation de jusqu’à 50 % dans le projet Windfall d’Osisko.

La débenture pourra être convertie par Northern Star en tout temps après le premier anniversaire de la clôture, cette date pouvant être devancée dans l’éventualité d’un changement de contrôle, à un prix de conversion (le « prix de conversion ») équivalent à 4,00 $ par action ordinaire d’Osisko (les « actions ordinaires »). À la signature d’une entente d’option et de coentreprise, Northern Star pourra convertir la débenture en une participation dans la propriété à une prime de conversion de 125 %.

Par ailleurs, la débenture pourra être réglée par Osisko en tout temps après le deuxième anniversaire de la clôture, en espèces ou en actions ordinaires (pourvu que le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires ne soit pas inférieur à 125 % du prix de conversion dans les vingt jours de séance consécutifs se terminant cinq jours avant la date de l’avis de règlement). La débenture est assujettie à des dispositions usuelles portant sur les pénalités en cas de règlement anticipé, les événements de défaut et la protection antidilution. Dans l’éventualité d’une transaction annoncée menant à un changement de contrôle, la débenture pourra être accélérée et convertie en actions ordinaires au prix de conversion ou en une participation proportionnelle dans le projet Windfall.

John Burzynski, le président du conseil et chef de la direction d’Osisko, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui l’entente d’investissement et l’intention de Northern Star de négocier un partenariat d’option et de coentreprise sur notre projet Windfall. La possibilité de s’associer à Northern Star, un producteur d’or bien respecté qui possède une grande expérience en exploitation minière souterraine de gisements à haute teneur similaires au projet Windfall, contribuerait à réduire le risque associé au cheminement qui reste à faire pour amener le projet Windfall jusqu’à l’étape de la production. Nous sommes confiants que si nous réussissons à nous entendre avec Northern Star sur les modalités d’une entente d’option et de coentreprise, ces derniers seront un partenaire très solide pour assurer la mise en œuvre de nos plans de développement pour le projet Windfall. Et à l’avenir, les actionnaires d’Osisko peuvent avoir confiance qu’aucune dilution significative de leur actionnariat sera nécessaire pour réussir à amener le projet Windfall en production. »

Le produit net de la débenture servira à l’avancement du projet Windfall d’Osisko et aux fins générales de l’entreprise. La débenture et toutes les actions ordinaires pouvant être émises suivant la conversion de la débenture seront assujetties à une période de détention minimale de quatre mois plus un jour suivant la date des présentes.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 600 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les informations prospectives dans ce communiqué de presse comprennent notamment, sans s’y limiter, l’utilisation du produit de la vente de la débenture; la capacité d’Osisko de finaliser la négociation et de conclure une entente d’option et de coentreprise à des conditions acceptables pour la Société; la capacité d’Osisko de financer le règlement de la débenture; les objectifs, les buts ou les futurs plans; les énoncés portant sur les résultats d’exploration et les plans d’exploration. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ces informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, la négociation fructueuse des documents; une variation importante des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations; la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques; les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet; les incertitudes liées à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement de projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement miniers; et les risques décrits dans les documents publiés par Osisko déposés sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko. Bien qu’Osisko soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans ce communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces événements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

Pour de plus amples informations au sujet d’Osisko, veuillez contacter :

John Burzynski

Président du conseil et chef de la direction

Téléphone : (416) 363-8653