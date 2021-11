Finnish English

Muutos Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeiden ja äänten lukumäärään

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) osakkeiden ja äänten kokonaismäärä 30. marraskuuta 2021 on 30 150 188. Eurajoen Säästöpankille suunnatun maksullisen osakeannin toteuduttua Yhtiön osakkeiden ja äänten lukumäärä on kasvanut 553 488 osakkeella ja äänellä. Osakeannilla ei ole vaikutusta osakepääomaan, joten osakeannin jälkeen yhtiön osakepääoma on edelleen 24 miljoonaa euroa.





