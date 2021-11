Dorel Maison finalise l’acquisition de Notio Living

French English

La transaction renforce la présence de Dorel en Europe

MONTRÉAL, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Notio Living communiquée précédemment. Dorel Maison, une division de Les Industries Dorel Inc., débourse environ 19,0 millions de dollars US pour faire l’acquisition de l’entreprise établie au Danemark. Notio Living, qui commercialise des milliers de produits provenant de partout dans le monde, œuvre dans le secteur du mobilier de maison depuis 25 ans. L’entreprise exerce des activités à travers l’Europe et compte une forte présence sur le marché du commerce électronique.

« Cette transaction offre une formidable occasion d’accélérer la stratégie de croissance de Dorel Maison. Notre excellent portefeuille de produits et de marques, jumelé aux capacités de distribution de Notio en Europe continentale, permettra d’accroître de manière considérable les activités de Dorel Maison en Europe, où la division a actuellement une présence fructueuse au Royaume-Uni », a déclaré le président de la division Dorel Maison, Norman Braunstein.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts, soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,8 milliards de dollars US, compte environ 8 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant la stratégie de croissance de Dorel Maison suite à l’acquisition de Notio Living. Ces énoncés prospectifs sont sujets à d’importants risques et incertitudes, y compris, sans s’y limiter, l’intégration de Notio Living par Dorel Maison. Par conséquent, rien ne garantit les avantages que Les Industries Dorel tirera de l’acquisition de Notio Living. Les Industries Dorel met donc en garde le lecteur contre le risque d’accorder une confiance sans réserve aux énoncés et renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Les Industries Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

CONTACTS :

Saint Victor Investments Inc

Rick Leckner

(514) 245-9232

Les Industries Dorel Inc.

Jeffrey Schwartz

(514) 934-3034