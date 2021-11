Investissements Purpose lance des FNB de crypto-monnaies gérés activement et des FNB d’options d’achat couvertes

English French

TORONTO, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose. (« Investissements Purpose » ou « Purpose ») annonce aujourd’hui le lancement des premiers FNB de cryptomonnaie à options d’achat couvertes et à gestion active au monde : le FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose, le FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose et le FNB Opportunité Crypto Purpose.



Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars canadiens commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto (la « TSX ») aujourd’hui sous les symboles BTCY.B (FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose) et ETHY.B (FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose). Les parts de FNB, les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars canadiens et les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains du FNB opportunité Crypto Purpose commenceront à se négocier aujourd’hui sous les symboles CRYP, CRYP.B et CRYP.U. Ces lancements font suite au lancement par Purpose de ses FNB de bitcoins et d’ethers, les premiers au monde, plus tôt dans l’année.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’être une fois de plus un chef de file mondial dans la fourniture de nouvelles solutions de cryptomonnaie de haute qualité aux investisseurs en lançant trois nouveaux FNB de cryptomonnaie gérés activement et à rendement de stratégie d’option », déclare Som Seif, fondateur et directeur général d’investissements Purpose. « Avec ces FNB, nous visons à accroître les moyens dont disposent les investisseurs pour accéder aux marchés de la crypto-monnaie et générer les rendements uniques offerts dans cette catégorie d’actifs émergente. Ces produits viendront compléter nos FNB de bitcoins et d’ethers existants et offriront une forme différente de profils de rendement et de risque aux investisseurs. »

Le FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose, premier de ce type au monde, vise à fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles et une appréciation du capital à long terme. Le fonds atteindra ses objectifs de placement principalement en obtenant une exposition au bitcoin et en mettant en œuvre une stratégie fondée sur des produits dérivés à l’égard des titres en portefeuille.

Le FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose, également premier de ce type au monde, vise à fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles et une appréciation du capital à long terme. Le fonds atteindra ses objectifs de placement principalement en obtenant une exposition à l’ether et en mettant en œuvre une stratégie fondée sur des produits dérivés à l’égard des titres en portefeuille.

Le FNB Possibilités Crypto Purpose, premier FNB de cryptomonnaie géré activement au monde, cherche à fournir aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actifs numériques et des titres qui offrent une exposition aux actifs numériques.

Purpose agira à titre de gestionnaire des FNB de cryptomonnaie et de gestionnaire de portefeuille pour le FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose et le FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose. Neuberger Berman Canada ULC (« Neuberger Berman ») agira à titre de sous-conseiller en placement pour le FNB Possibilités Crypto Purpose.

« Purpose est un partenaire solide de Neuberger Berman au Canada, et nous sommes ravis de travailler ensemble pour lancer le premier FNB de cryptomonnaie géré activement au monde », déclare Frank Maeba, directeur général chez Neuberger Berman. « Nous sommes impatients de fournir aux investisseurs l’accès à un ensemble de possibilités différenciées tout en gérant les risques de baisse dans cette nouvelle catégorie d’actifs. »

Investissements Purpose est l’un des plus importants gestionnaires d’actifs numériques au monde, avec une gamme de produits robustes et innovants, notamment les premiers FNB de bitcoins et d’ethers au monde. Le FNB de bitcoins Purpose est proposé en quatre séries de FNB, dont des parts de FNB couvertes par rapport à une devise libellées en dollars canadiens (TSX : BTCC), des parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars canadiens (TSX : BTCC.B), des parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains (TSX : BTCC.U), des parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars canadiens dont les émissions de carbone ont été compensées (une option d’achat neutre en carbone) (TSX : BTCC.J) et des parts d’OPC. De même, le FNB d’ethers Purpose est offert sous forme de parts d’OPC et des quatre mêmes séries de FNB, qui se négocient sous les symboles ETHH, ETHH.B, ETHH.U et ETHH.J.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose, rendez-vous au www.purposeinvest.com/funds/purpose-bitcoin-yield-etf. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose, rendez-vous auhttp://www.purposeinvest.com/funds/purpose-ether-yield-etf. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le FNB Possibilités Crypto Purpose, rendez-vous au www.purposeinvest.com/funds/purpose-crypto-opportunities-etf.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose Inc. est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 14 milliards de dollars. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Investissements Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Financiére Purpose une entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.purposeinvest.com.

À propos de Neuberger Berman

Neuberger Berman, fondé en 1939, est un gestionnaire privé de placements indépendant détenu par ses employés. La société gère une gamme de stratégies, notamment des fonds d’actions, des fonds à revenu fixe, des fonds quantitatifs et multi-actifs, des fonds de capital-investissement, des fonds immobiliers et des fonds spéculatifs, pour le compte d’institutions, de conseillers et d’investisseurs individuels du monde entier. Présente dans 25 pays, l’équipe diversifiée de Neuberger Berman compte plus de 2 400 professionnels. Pendant sept années consécutives, la société a été classée première ou deuxième selon le sondage Pensions & Investments Best Places to Work in Money Management (parmi les entreprises de 1 000 employés ou plus). En 2020, les Principes pour l’investissement responsable (PRI) ont nommé Neuberger Berman leader, une désignation accordée à moins de 1 % des sociétés d’investissement pour l’excellence de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les PRI ont également attribué à Neuberger Berman un A+ dans toutes les catégories admissibles pour son approche de l’intégration ESG dans toutes les catégories d’actifs. La société gère 437 milliards de dollars d’actifs de clients au 30 septembre 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à l’adresse www.nb.com.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905 580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante.