Copenhagen Capital A/S – Periodemeddelelse for 3. kvartal 2021

Copenhagen Capital A/S afgiver periodemeddelelse for 3. kvartal 2021. Selskabet offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Driften af ejendommene forløber som forventet. Selskabet har i perioden blandt andet arbejdet med:

Ombygningen af Læderstræde 11A og 11B, 1201 København K er afsluttet og ejendommen er fuldt udlejet.

Copenhagen Capital har erhvervet Helmersen Gruppens andel af K/S Læderstræde 11, hvorfor ejendommen fremadrettet er 100% ejet af Copenhagen Capital.

Ejendommen beliggende på Ole Suhrs Gade 13-15, 1354 København K er overtaget 1/7-2021.

Opførelsen af 41 ungdomsboliger og 1 erhvervslejemål på Frederikssundsvej 11, 2400 København N i totalentreprise forløber planmæssigt med lejestart i december 2021.

Opdelingen og renoveringen af Stavangergade 6, 1. sal og 2. sal er igangsat og forventes afsluttet Q1 2022.

Copenhagen Capital A/S fastholder forventningerne til 2021 om et resultat af primær drift mellem 16,0 mio. og kr. 19,0 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Der forventes samlet for året betydelige positive værdireguleringer.

For 2022 forventer selskabet et resultat af primær drift mellem kr. 17 mio. og kr. 20 mio. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Resultatet kan påvirkes af køb/salg af ejendomme og af COVID-19. Risikoen vedrørende COVID-19 vurderes uændret som værende ’lav’.

”Regnskabsåret 2021 tegner til at blive det bedste for Copenhagen Capital A/S´s nogensinde” udtaler direktør Rasmus Greis og fortsætter ”Fremgangen er drevet af, at vi har færdiggjort vores to store byggeprojekter på en god måde. Vi har tillige tilpasset organisationen men henblik på til fremover at drive koncernens egne gode og velbeliggende ejendomme.”

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Rasmus Greis

Telefon: +45 70271060

Email: rg@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil