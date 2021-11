Lancement des C.A.M.P. par Les Thés DAVIDsTEA x Ethical Tea Partnership Un projet communautaire pour la durabilité de l’industrie du thé

French English

MONTRÉAL, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA), détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont heureux d’annoncer leur engagement à l’endroit d’une industrie du thé plus durable et plus éthique, avec le lancement de leur nouveau projet C.A.M.P. par Les Thés DAVIDsTEA x Ethical Tea Partnership. Ce projet soutiendra la communauté productrice de thé du Zhejiang, en Chine, une des régions où la Société s’approvisionne pour les bases de thé vert et de thé noir de certains de ses mélanges les plus populaires.

Projet des C.A.M.P. par Les Thés DAVIDsTEA x Ethical Tea Partnership

Les C.A.M.P. par Les Thés DAVIDsTEA x Ethical Tea Partnership, qui désignent les Centres d’accompagnement pour le mieux-être et la positivithé, fourniront des espaces d’enseignement sécuritaires pour les enfants dont les parents ont déménagé pour des emplois temporaires pendant la période morte de l’été, une situation plutôt courante dans les régions productrices de thé. Avec un lancement prévu à l’été 2022, le programme sera offert dans la région du Zhejiang, en Chine, et fournira des cours éducatifs pour les enfants portant sur des sujets variés comme les sciences, les compétences sociales et la nutrition, en plus d’offrir des formations aux adultes couvrant des sujets tels que la littératie, la santé et la protection de la maternité.

Les Thés DAVIDsTEA sont membres de l’Ethical Tea Partnership (ETP) depuis 2020. Dans l’objectif de générer un changement systémique à long terme dans trois volets thématiques de l’industrie du thé - l’économie, l’égalité et l’environnement - l’ETP s’emploie à améliorer les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies dans les régions productrices de thé.

« Chez Les Thés DAVIDsTEA, nous avons la passion d'améliorer les choses. Ce qui veut dire veiller à offrir les thés de la meilleure qualité qui soit et d’origines uniques, tout en soutenant les communautés qui les produisent », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Nous entendons contribuer à un changement systémique à long terme dans l’industrie du thé; cette volonté fait partie de notre identité de marque depuis nos tout débuts », ajoute-t-elle.

Profiter du Mardi je donne pour soutenir le Fonds d’impact Les Thés DAVIDsTEA

À l’occasion du Mardi je donne, Les Thés DAVIDsTEA remettront 10 % des recettes de ventes de tous les thés en vrac aujourd’hui pour recueillir de l’argent pour leur Fonds d’impact, qui vise à soutenir des projets comme le projet C.A.M.P. par Les Thés DAVIDsTEA x l’Ethical Tea Partnership.

« Nous sommes ravis de tendre la main à nos clients pour le Mardi je donne et de les inviter à participer à nos efforts à l’échelle internationale pour créer une industrie du thé plus équitable et plus durable. Tous les achats effectués aujourd’hui appuient directement nos projets d’impact; et avec les fêtes qui s’en viennent, c’est l’occasion idéale d’offrir des cadeaux qui redonnent », a poursuivi Sarah Segal.

Autres initiatives de durabilité lancées cette année

En 2021, Les Thés DAVIDsTEA ont démarré deux projets, les deux visant à redonner aux communautés où la Société s’approvisionne pour certains de ses thés :

Le Projet d’eau potable au Népal : En partenariat avec la plantation de thé familiale Jun Chiyabari, Les Thés DAVIDsTEA fournissent à trois écoles publiques au Népal un accès à long terme à de l’eau potable, une initiative ayant des répercussions sur la vie de 2 630 élèves et 100 enseignants et membres du personnel.

En partenariat avec la plantation de thé familiale Jun Chiyabari, Les Thés DAVIDsTEA fournissent à trois écoles publiques au Népal un accès à long terme à de l’eau potable, une initiative ayant des répercussions sur la vie de 2 630 élèves et 100 enseignants et membres du personnel. Le Projet de salle d’étude en Afrique du Sud : En collaboration avec Johan, un producteur de rooibos en Afrique du Sud, Les Thés DAVIDsTEA ont construit une salle d’étude qui fournira un endroit sécuritaire où pourront étudier les enfants des agriculteurs de petites fermes de thé dans les monts Cederberg.

Les Thés DAVIDsTEA vendent des thés à base de Camellia sinensis, comprenant des thés blancs, verts, matchas, oolongs, noirs et pu’erhs, et sont membre de l’ETP, afin de contribuer à rendre la production de ces thés plus durable.

Soutenir les communautés locales

En s’appuyant sur leur engagement solide envers la durabilité à l’échelle internationale, Les Thés DAVIDsTEA poursuivent leurs efforts locaux pour les fêtes cette année avec des dons à Jeunesse au Soleil et au Shoebox Project. De plus, Les Thés DAVIDsTEA fournissent du thé et des produits aux efforts du Mardi je donne de la marque canadienne Smash & Tess, qui soutient le B.C. Women’s Hospital & Healthe Centre et l’unité de soins intensifs néonataux Cedars-Sinai de Los Angeles.

La Société soutient également des efforts communautaires tout au long de l’année au moyen de programmes de commandites qui répandent l’amour du thé dans les communautés locales. Parmi ces initiatives, notons un partenariat avec l’organisme montréalais Vent Over Tea afin de soutenir la santé mentale au moyen de l’écoute active, et des dons en nature à l’organisme Mamas for Mamas en Colombie-Britannique, qui soutient les mères en crise. De plus, dans le cadre de son engagement à long terme à l’endroit de la diversité, de l’inclusion et de l’équité, Les Thés DAVIDsTEA font également équipe avec le It Gets Better Project for Pride.

Magasinez dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada, et en ligne à davidstea.com pour offrir des cadeaux qui redonnent pour les fêtes, et suivez Les Thés DAVIDsTEA sur Instagram (@davidstea), Facebook (@davidstea) et TikTok (@davidstea_official). De plus, visitez la page Durabilité de la Société pour en savoir plus sur ses efforts à long terme en matière de durabilité.

Dans le but de poursuivre leur soutien aux organisations locales qui font un impact dans la communauté, Les Thés DAVIDsTEA acceptent les demandes de partenariats et de commandites tout au long de l’année.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

