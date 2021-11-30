Athenex 將舉辦關鍵意見領袖網絡研討會，探討 CAR-NKT 的癌症治療方針

演講將包括審核 ASH 年會關於 KUR-502 的 ANCHOR 研究數據

網絡研討會於 12 月 13 日（星期一）上午 9:00 （美國東部時間）舉行

紐約水牛城, Nov. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 是國際生物製藥公司，致力發現、開發及商業化治療癌症和相關疾病的新療法。公司今天宣佈將於 12 月 13 日（星期一）上午 9:00（美國東部時間）舉辦關於其 CAR-NKT 技術的虛擬關鍵意見領袖 (KOL) 活動。

網絡研討會將突出多位 KOL 的演講，包括：Baylor College of Medicine 的 Leonid Metelitsa 醫學博士和 Carlos Ramos 醫學博士，以及 MD Anderson Cancer Center 的 Sattva Neelapu 醫學博士。Metelitsa 博士將提供 Athenex 基於 CAR-NKT 細胞治療方針的概覽。Ramos 博士將討論正進行在復發或難治性淋巴瘤和白血病患者評估 KUR-502 的 ANCHOR 研究中期數據。這些數據將在 12 月 11 日至 12 月 14 日舉行的美國血液學協會 (ASH) 年會和博覽會海報展示上發表。Neelapu 博士將討論目前的治療形勢，以及淋巴瘤／骨髓瘤中尚未滿足的醫療需求。

Athenex 細胞療法醫療總裁 Kurt Gunter 醫學博士和 Athenex 細胞療法總監 Daniel Lang 醫學博士的演講將先後舉行。Gunter 博士將討論各項臨床里程碑和公司目標。

問答環節將在正式演講後開始。如欲註冊參加網絡研討會，請點擊 此處 。

關鍵意見領袖簡介：

Carlos Ramos 博士目前是 Baylor College of Medicine 細胞和基因治療中心的醫學副教授，以及 Houston Methodist Hospital 血液和骨髓移植服務的主治醫生。作為教職員，他專門研究用於惡性腫瘤和病毒感染的 T 細胞療法。他在細胞治療血癌方面擁有豐富經驗，是使用嵌合抗原受體 (CAR) 改良的 T 細胞標靶 CD19、CD30 和 kappa 輕鏈作為治療非霍奇金和霍奇金淋巴瘤和多發性骨髓瘤試驗的首席研究員。他還使用人類乳母病毒 (HPV) 特異性 T 細胞來為 HPV 相關惡性腫瘤患者實施細胞治療方法。Ramos 博士從葡萄牙里斯本大學獲得醫學榮譽學位，並在美國侯斯頓 Baylor College of Medicine 擔任駐院內科醫生。他在紐約 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 的血液學和內科腫瘤系及侯斯頓德州大學 M. D. Anderson Cancer Center 的血液和骨髓移植系完成學術研究課程。

Leonid Metelitsa 博士參與專門了解 Vα24 不變的自然殺傷 T 細胞 (iNKT) 在腫瘤免疫中的作用研究。他的實驗室使用來自神經母細胞瘤患者的臨床樣本，首次證實 iNKT 在原發腫瘤中定位，而它在腫瘤部位存在與良好的結果相關。在尋求觀察到的 iNKT 與臨床結果之間有關聯的潛在機制基礎時，Metelitsa 博士的研究小組發表了一系列影響深遠的論文，揭示出 iNKT 細胞在腫瘤微環境中的定位和功能機制。在其中一項研究中，他們發現了 iNKT 攻擊腫瘤相關巨噬細胞 (TAM) 的一種機制。研究在 NKT 細胞和神經母細胞瘤研究的領域中產生了重大影響。首先，它解釋了 iNKT 可如何緩解針對 CD1d 陰性腫瘤（人類中的大多數實體瘤）的抗腫瘤活性。其次，它首次顯示巨噬細胞浸潤一部分神經母細胞瘤患者的原發腫瘤，其產品直接支持腫瘤生長，而它在腫瘤部位的存在與較差的臨床結果相關。這項發現已在大量國際研究中獲得驗證。研究使用大型獨立患者小組進行驗證，結論是 M2 樣巨噬細胞的存在與神經母細胞瘤中作為極差臨床結果獨立預後因素的新發炎特徵相關。最近，Metelitsa 博士一直致力使用 iNKT 及其合成配體開發治療應用。

Sattva Neelapu 博士是侯斯頓德州大學 MD Anderson Cancer Center 的淋巴瘤和骨髓瘤教授和副主席。作為 MD Anderson 的醫生兼科學家，Neelapu 博士專於 B 細胞惡性腫瘤新型免疫療法的臨床和轉化開發。他的實驗室在 B 細胞惡性腫瘤的腫瘤微環境中發現了幾個主要免疫抑制機制特徵、將 TCL1 確定為 B 細胞淋巴瘤的新型共享腫瘤相關抗原，並研究淋巴瘤和骨髓瘤中 CAR T 細胞治療的新目標。他在 axicabtagene ciloleucel CD19 CAR T 細胞療法治療侵襲性 B 細胞淋巴瘤的關鍵試驗方面的努力經已獲得 FDA 批准，以成為第一個用於淋巴瘤的 CAR T 療法。Neelapu 博士至今已撰寫或與他人合著超過 150 篇刊物。

Athenex 細胞療法管理層簡介：

Dan Lang 博士擁有超過 25 年的醫學、醫療投資，以及領導和商業經驗。在加入 Athenex 之前，Dan 是 RS Value 特許經營的投資總裁，專於國內股權策略。Dan 曾是 RS Investment Management (RSIM) 的執行團隊成員，於 2016 年將 RSIM 出售給 Victory Capital。在 2009 年加入 RSIM 之前，他是 Farallon Capital Management 的分析師，涵蓋全球的生物技術、醫療裝置、製藥和醫療服務。在此之前，他是風險投資公司 Brilleon Capital 的高級合夥人，以及 Sapient Medical Group 的聯合創始人兼財務總監。Dan 擁有 25 年以上的商業和投資經驗，之前更在醫學領域有著傑出事業成就。他是加州大學、三藩市大學和 Gladstone Cardiovascular Research Institute 的心臟科博士後研究和臨床研究員。他獲得內部醫學的董事會認證，也是紐約西奈山醫院的醫療總監。Dan 持有康奈爾大學的化學學士學位及康奈爾大學醫學院的醫學博士學位。

Kurt Gunter 博士職業生涯致力於細胞和基因療法的開發，並根據他之前在 Kuur Therapeutics、Hospira、ViaCell 和 Transkaryotic Therapies 擔任的要職為 Athenex 帶來豐富的經驗。作為 International Society for Cellular Therapy (ISCT) 前總裁，Gunter 博士在促進對成功開發細胞和基因療法的臨床、監管、製造和營銷要求的理解方面發揮了全球領導作用。他在從事生物技術工作之前，曾在美國食品藥品監督管理局 (FDA) 擔任生物製劑中心的醫務官員，並被任命為生物製劑評估和研究中心細胞和基因療法部門的代理副主任。他也為 FDA 的細胞、組織和基因療法諮詢委員會服務了 5 年。他從堪薩斯州大學獲得醫學博士學位，並從史丹福大學取得生物科學的榮譽學士學位。他的博士後培訓包括 Johns Hopkins 和美國國家衛生研究院。

ASH 海報演講：

會議名稱：704。細胞免疫療法：臨床：海報 II

日期：2021 年 12 月 12 日（星期日）

演講時間：晚上 6:00 - 8:00

地點：Georgia World Congress Center, Hall B5

關於 KUR-502（同種異體 CD19 CAR-NKT 細胞）在復發或難治 B 細胞惡性腫瘤 (ANCHOR) 患者中的第 I 期研究

第 I 期研究是一項開放標籤、劑量遞增的研究。從一名 HLA 不匹配的健康個體的白細胞去除術產物中分離出 NKT 細胞，用 CAR 轉導，離體擴增 14 天（99.8% NKT 純度），然後冷凍保存。患者接受了 107 (DL 1) 或 3×107 (DL 2) 每平方米體表面積 CAR-NKT 細胞，接著使用 cyclophosphamide/fludarabine 進行淋巴去除調理。根據 NCI 標準評估不良事件。在可及的情況下，患者在輸注後 2-5 週對受累部位進行核心活檢。根據 Lugano 標準（針對 NHL）或 NCCN 指南（針對 ALL）在 4 週時評估對治療的反應。

有關該研究的更多資訊，請瀏覽 ClinicalTrials.gov，識別碼： NCT03774654 。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑及 (3) 細胞療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「應會」、「計劃」、「潛在」、「預計」、「初步」、「或許」、「策劃」、「承諾」、「尋求」、「應該」、「將願」、「將會」及類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們的主要臨床候選藥物（包括 NKT 細胞療法）的開發階段以及涉及藥物開發、臨床試驗、監管的相關風險，監管審查和批准的不確定性；我們調整業務並為 Dunkirk 製造廠房的產能尋找新用途的能力，一旦投入營運，我們為目前和未來獲得批准的產品擴展製造和商業供應的業務能力，以及一旦獲得批准就能夠將我們的產品商業化；能夠成功證明其候選藥物的安全性和有效性，並及時獲得其候選藥物的批准（如果有的話）的能力；Athenex 候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支援此類候選藥物的進一步開發；與我們將 Kuur 的業務成功整合到我們現有業務中的能力相關的風險，包括維持與客戶、供應商和員工關係相關的不確定性，以及可能延遲成功整合和我們在營運、文化和管理理念的差異，支援 Kuur 業務的額外成本負擔的能力；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們的經營虧損歷史以及我們籌集額外資金作為持續經營的需求和能力；由於我們無法滿足現有融資協議下的融資條件及根據該協議獲得資金，因此我們簽訂新融資協議的能力存在不確定性；訴訟中固有的風險和不確定性，包括所謂的股東集體訴訟；與 2019 冠狀病毒病疫情相關的風險和不確定性及其對我們的營運、供應鏈、現金流和財務狀況的持續影響；競爭；知識產權風險；我們能否及時、以經濟高效方法成功整合收購和合併的業務以及實現協同效應的能力存在不確定性；與在國際和中國開展業務相關的風險；我們的製造設施的開發、營運延遲、生產放緩或停工或其他中斷的風險，以及我們尋找替代供應來源以滿足我們的義務和要求的能力；以及我們在美國證券交易委員會 (SEC) 文件中不時列出的其他風險因素，其副本可在我們網站的投資者關係部分免費獲得，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或向我們投資者關係部門要求索取。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

聯絡人

投資者：

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com