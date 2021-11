Det bedste kvartal nogensinde afslutter et ellers udfordrende år

English Danish

Nørresundby, den 30. november 2021

Selskabsmeddelelse nr. 53/2021





4. kvartal og Årsrapport 2020/21

(perioden 01.10.2020 - 30.09.2021)

Efterspørgslen blev påvirket af COVID-19 i den første del af 2020/21, og begrænsninger i de globale forsyningskæder påvirkede anden del af 2020/21. Efterspørgselssituationen normaliseres hurtigt med et rekordstærkt 4. kvartal, der bekræfter, at den strategiske retning er rigtig, og at de fremtidige vækstmuligheder er intakte, selvom begrænsningerne i forsyningskæderne vil fortsætte i den nærmeste fremtid.



HOVEDPUNKTER FOR 4. KVARTAL OG REGNSKABSÅRET 2020/21

Efter et meget stærkt 4. kvartal indfriede RTX de justerede forventninger til året, som blev offentliggjort den 22. april 2021. Dog var årets osmætning og resultat lavere end de oprindeligt udmeldte forventninger. Året var påvirket af kundernes lavere efterspørgsel i den første del af året, og af global komponentmangel i elektronikindustrien samt andre begrænsninger i forsyningskæderne i den anden halvdel af året. Begrænsningerne i forsyningskæderne har udskudt omsætning på ca. DKK 45 mio. fra 4. kvartal 2020/21 til det næste regnskabsår.

DKK mio.

(% ændring i forhold til sidste år) 4. kvartal 2020/21 Helår 2020/21 Omsætning DKK 187 mio. (+19%) DKK 457 mio. (-18%) EBITDA DKK 50 mio. (+37%) DKK 37 mio. (-66%) EBIT DKK 40 mio. (+37%) DKK 6 mio. (-93%)

Pengestrømmene fra driftsaktiviteter blev på DKK 45 mio. i 2020/21, og RTX har fortsat en stærk nettolikviditet på DKK 120 mio. ved udgangen af 2020/21.

Administrerende Direktør Peter Røpke kommenterer årsrapporten:

“2020/21 var på mange måder et udfordrende år. COVID-19 havde en markant påvirkning hos vores kunder og dermed på efterspørgslen i den første del af året, og i anden halvdel af året var vi påvirket af den globale komponentmangel og udfordringer i forsyningskæderne. Den stærke afslutning på året med et 4. kvartal med den højeste omsætning nogensinde i et kvartal, bekræfter den tiltro jeg har til vores vækststrategi og -muligheder.”

PÅ VEJ TILBAGE EFTER ET UDFORDRENDE ÅR

Især i 1. og 2. kvartal af 2020/21 blev efterspørgslen i Enterprise- og ProAudio-segmenterne markant påvirket af COVID-19. I Enterprise-segmentet forårsagede modforanstaltningerne mod COVID-19 rundt om i verden restriktioner, som forhindrede RTX’s kunder i at installere kommunikationssystemer på slutbrugernes lokationer. I ProAudio-segmentet påvirkede restriktionerne livebegivenheder, hvilket påvirkede nogle af RTX’s kunder – især i intercom-segmentet.

Efterspørgslen har gradvist normaliseret sig i løbet af 2020/21. Omsætningen er steget for hvert kvartal gennem hele året. Omsætningen i 4. kvartal i 2020/21 steg med 205% sammenlignet med omsætningen i 1. kvartal. I 2018/19 og 2019/20 var de tilsvarende stigninger i løbet af året på henholdsvis 35% og 22%. Omsætningen i første halvår af regnskabsåret var væsentligt under de foregående år, hvorimod omsætningen i andet halvår 2020/21 beløb sig til DKK 307 mio., hvilket er på samme niveau som i de to foregående år. I 4. kvartal 2020/21 udgjorde omsætningen DKK 187 mio., hvilket er den højeste omsætning nogensinde i et enkelt kvartal for RTX.

I løbet af 2020/21 begyndte vi – ligesom resten af verden – at se en række begrænsninger i forsyningskæderne. Udfordringerne omfattede komponentmangel på en række elektronik-komponenter – især halvledere – begrænsninger i forsyningskæderne og logistiske hindringer såsom problemer med afskibningskapacitet, periodiske havnelukninger og elektricitetsmangel i Kina, samt rejserestriktioner, der vanskeliggjorde opskalering af nye produktionslinjer.

Den største effekt på RTX har været udskydelsen af leverancer af en del kundeordrer i 2020/21, hvilket henover året har medført en udskydelse af omsætning fra det ene kvartal til det næste. Mens 1. kvartal ikke var påvirket, har effekten været stigende i løbet af året. Omsætning på ca. DKK 30 mio. blev udskudt fra 2. kvartal til 3. kvartal, omsætning på ca. DKK 40 mio. blev udskudt fra 3. kvartal til 4. kvartal, og omsætning på ca. DKK 45 mio. blev udskudt fra 4. kvartal til 1. kvartal 2021/22. En anden effekt, især i den sidste del af året, er højere omkostninger med stigninger i visse komponent- og logistikomkostninger.

Med et udfordrende år som 2020/21 har vi naturligvis vurderet vores vækststrategi. Det er vores faste overbevisning, at den ensretning af forretningsmodellen og af vores tilgang til markedet på tværs af vores tre kernesegmenter – Enterprise, ProAudio og Healthcare – som vi har arbejdet hen imod gennem de sidste par år, forsat er grundlæggende sund og robust. Vores overordnede vækststrategi for de kommende år forbliver således intakt: vi udnytter vores kompetencer indenfor trådløse løsninger til at skabe tilbagevendende omsætning som ODM/OEM-leverandør via langsigtede rammeaftaler med vores kunder på B2B Enterprise-, ProAudio- og Healthcare-markederne.

Vores nøglekunder investerer fortsat i produktudvikling hos os, og selv i løbet af 2020/21 er vi blevet bekræftet i strategien, da vi har set markant vækst fra nogle af de nyeste områder, hvor vi og kunderne har investeret i vækst. Disse områder omfatter den nyeste Enterprise-rammeaftale, der blev annonceret i slutningen af 2018/19, hvor vi leverede de første produkter i løbet af 2020/21, og de unikke ProAudio-produktplatforme, såsom Sheerlink™, Sheersound™ og TeamEngage™, hvor vi har fået flere nye kunder og har oplevet en betydelig vækst, især indenfor markedet for ”content creation” (trådløse mikrofoner brugt af vloggers, Youtubers, journalister osv.).

Derfor har vi også fastholdt vores nøgleinvesteringer i de vigtige produkter og produktplatforme for Enterprise, ProAudio og Healthcare segmenterne i 2020/21 – både sammen med kunder og som strategiske investeringer fra RTX. Det har vi gjort, samtidig med at vi har opretholdt en forsigtig omkostningsstyring for at balancere de kortsigtede resultater med de langsigtede vækstmuligheder. Disse muligheder er stadig betydelige; mens væksten for nogle af vores nyere kunder og rammeaftaler er blevet bremset af COVID-19 og begrænsningerne i forsyningskæderne, er de grundlæggende vækstmuligheder fra disse stadig stærke. Sammen med den stigende efterspørgsel set mod slutningen af 2020/21, betragter vi derfor den strategiske retning af RTX som sund og de langsigtede vækstmuligheder som store – også selvom forsyningssituationen på kort sigt er udfordrende.

AKTIONÆRRETTEDE AKTIVITETER

I løbet af 2020/21 udbetalte RTX udbytte og foretog aktietilbagekøb for i alt DKK 70,7 mio., hvilket afspejler RTX's stærke likviditet og soliditet. Nettolikviditeten udgør nu solide DKK 120 mio., hvilket svarer til målsætningen for likviditeten (en likviditet på 25-30% af omsætningen) defineret i Koncernens kapitalpolitik.

Da resultatet efter skat for 2020/21 kun er DKK 4 mio., og da RTX's nettolikviditet nu svarer til målsætningen i henhold til vores kapitalpolitik, vil bestyrelsen indstille til den ordinære generalforsamling i januar 2022, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2020/21. Bestyrelsen vil følge udviklingen i løbet af 2021/22 og kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt og attraktivt, påbegynde et nyt aktietilbagekøbsprogram senere i regnskabsåret.

FORVENTNINGER TIL 2021/22

Omsætningen forventes at overstige DKK 520 mio. i 2021/22, svarende til en vækst på mere end ~14%. Selvom RTX går ind i 2021/22 med en stor ordrebeholdning og dermed har et godt udgangspunkt set ud fra efterspørgslen, er forventningerne til omsætningen særligt påvirket af den globale mangel på komponenter og den usikkerhed, som er forbundet hermed. EBITDA forventes at overstige DKK 50 mio. og EBIT forventes at overstige DKK 10 mio. i 2021/22.

Forventningerne er særligt følsomme over for udviklingen på de globale komponent- og forsyningsmarkeder, udviklingen af COVID-19 samt udviklingen af den amerikanske dollarkurs. Forventningerne er baseret på følgende antagelser:

Ingen væsentlig forværring af leverancesituationen. Påvirkningerne fra komponentmangel og andre begrænsninger i forsyningskæderne samt logistiske udfordringer er på samme niveau som i den sidste del af 2020/21.

Væksten kommer hovedsageligt fra produktsalg.

Begrænset påvirkning på efterspørgslen af potentielle kommende COVID-19 bølger.

Efterspørgslen vender tilbage efter sidste års COVID-19 påvirkning primært i Enterprise- og ProAudio-segmenterne, hvor effekten var størst sidste år.

Stabil USD/DKK valutakurs.

Ingen negative makroøkonomiske eller politiske påvirkninger, f.eks. økonomiske vækstrater, prisudvikling og handelsbarrierer.

Ingen øvrige væsentlige ændringer i konkurrencesituationen, markeder etc.

Komponent- og logistikomkostninger forventes at forblive på samme øgede niveau som i 4. kvartal 2020/21.

Investeringer i RTX’s platforme og produkter via aktiverede udviklingsomkostninger igennem de seneste år forventes at føre til stigende afskrivninger.



For en uddybende beskrivelse af antagelserne bag forventningerne og fremadrettede udsagn henvises til side 22-23 i Årsrapporten 2020/21.

Som i tidligere år forventes hovedparten af omsætning og indtjening at ligge i andet halvår.

LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER

Sidste år offentliggjorde RTX i årsrapporten for 2019/20 vores langsigtede finansielle målsætning om vækst og indtjening for en treårig periode fra udgangen af 2019/20 til og med regnskabsåret 2022/23. Det er fortsat vores opfattelse, at de væsentlige muligheder i RTX’s vækststrategi er uændrede. En større tilbagevendende omsætning fra et stigende antal store rammeaftaler rummer et betydeligt potentiale for lønsom vækst.

Vi er overbeviste om, at COVID-19-pandemien med dens påvirkning på efterspørgslen og begrænsningerne i de globale forsyningskæder udelukkende er midlertidige hindringer for den langsigtede vækst af RTX, men vi har ikke desto mindre revurderet vores langsigtede finansielle målsætninger. Vi fastholder målsætningen om en betydelig profitabel vækst, dog har vi "parallelt forskudt" målsætningen med et år, især på grund af en længere påvirkning fra udfordringerne i forsyningskædernes udfordringer. Derfor er slutåret for vores langsigtede finansielle målsætninger nu 2023/24. Desuden har vi nu opgjort målsætningerne i absolutte tal for at gøre dem mere ligetil.

RTX’s langsigtede finansielle målsætninger er således:

Organisk omsætningsvækst: baseret på strategien om at anvende RTX's "Wireless Wisdom" i udvalgte B2B-kernemarkeder til at skabe vækst via tilbagevendende omsætning og baseret på eksekvering af eksisterende og nyere rammeaftaler, er det RTX's målsætning at øge omsætningen organisk til at nå minimum DKK 800 mio. i regnskabsåret 2023/24.

Indtjening: på baggrund af de langsigtede målsætninger om vækst i omsætningen samt effekten af en øget tilbagevendende omsætning på skalérbarheden af personaleressourcer og andre omkostninger, er det RTX's målsætning at nå et EBITDA på mindst DKK 145 mio. i 2023/24.

For en uddybende beskrivelse af antagelserne for de langsigtede finansielle målsætninger henvises til side 24 i Årsrapporten 2020/21.





RTX A/S

PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør





Investor- og analytikermøde

Onsdag den 1. december 2021 kl. 8.30 afholdes der et konferencekald for investorer og analytikere. På mødet vil selskabets ledelse kommentere Årsrapporten. Tilmelding kan ske via e-mail til lomo@danskebank.dk. Mandag den 6. december 2021 kl. 9.00 afholder RTX møder for investorer og analytikere ved forhåndstilmelding til Danske Bank, Holmens Kanal 12, Copenhagen. Tilmelding kan ske via e-mail til lomo@danskebank.dk.





Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Næste side: resumé af ledelsesberetningen 2020/21

Et dansk resumé af Årsrapporten 2020/21 er tilgængelig via:

https://www.rtx.dk/en/investorer-dk/downloads/finansielle-rapporter/

Den fuldstændige (engelske) Årsrapport 2020/21 er tilgængelig via:

https://www.rtx.dk/en/investors/downloads/financial-reports/

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

RTX’s regnskaber udarbejdes kun på engelsk jf. beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018.





LEDELSESBERETNING 2020/21

Koncernomsætningen for RTX beløb sig til DKK 457 mio. i 2020/21, svarende til et fald på 18% (2019/20: DKK 556 mio.). Efterspørgslen var væsentligt påvirket i den første del af 2020/21 som følge af COVID-19. I den anden halvdel af året blev omsætningen påvirket af den globale mangel på komponenter og hindringer i forsyningskæderne, som påvirkede det globale flow af varer, og dermed blev leverancer udskudt til senere kvartaler. Efterspørgsels- og leveringsudfordringer var de væsentligste årsager til tilbagegangen set i forhold til forventningerne, og den svagere kurs på USD i 2020/21 bidrog til nedgangen. Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurser var væksten -13%.

Efterspørgslen blev markant forbedret hen over året med en kvartalsvis vækst i omsætning og var tæt på en normalisering i anden halvdel af året. Som en konsekvens heraf steg omsætningen i 4. kvartal 2020/21 med 205% sammenlignet med 1. kvartal (2019/20: 22%).

Den globale komponentmangel, især på halvledere, men periodisk også på andre elektroniske komponenter, samt hindringerne i forsyningskæderne såsom havnelukninger, begrænsninger med afskibningskapacitet og elektricitetsmangel påvirkede leverancerne fra 2. kvartal og fremefter i 2020/21. Dette resulterede i udskudte leverancer og dermed omsætning ind i kommende kvartaler. Ved udgangen af 2020/21 var omsætning på ca. DKK 45 mio. udskudt til næste regnskabsår på grund af de globale udfordringer i forsyningskæderne. Havde disse udfordringer i forsyningskæderne ikke eksisteret, ville omsætningen have været på mere end DKK 500 mio. i regnskabsåret.

I Enterprise-segmentet realiserede RTX en omsætning på DKK 308 mio. – et fald på 19% (2019/20: DKK 382 mio.). Foranstaltningerne overfor COVID-19 har begrænset kunderne i at installere kommunikationssystemer på slutbrugernes lokationer i begyndelsen af året. Desuden var kunderne i begyndelsen af året forsigtige med at købe varer til deres lagre som følge af usikkerheden forbundet med COVID-19. Omsætningen er yderligere blevet negativt påvirket af komponentmangel og udfordringer i forsyningskæderne, der har udskudt omsætning til næste regnskabsår. Korrigeret for den svagere USD-kurs faldt omsætningen i 2020/21 med 15 %.

Omsætningen i ProAudio-segmentet faldt med 20% til DKK 102 mio. i 2020/21 (2019/20: DKK 128 mio.). Den tilbagevendende omsætning fra produktsalg og royalties steg i 2020/21 i overensstemmelse med RTX’s strategi om at gå fra enkeltstående udviklingsydelser til tilbagevendende omsætning. Omsætningen fra udviklingsydelser faldt derfor markant, og transformationen mod en forretningsmodel baseret på tilbagevendende omsætning er langt fremme. På grund af påvirkningerne af COVID-19 og udfordringerne i forsyningskæderne steg omsætningen fra produktsalg samlet set mindre end forventet i starten af året, hvorimod især omsætningen fra RTX’s produktplatforme og tilhørende moduler steg markant i 2020/21. Korrigeret for den svagere USD-kurs faldt omsætningen i 2020/21 med 15 %.

Omsætningen i Healthcare-segmentet udgjorde DKK 47 mio. og steg med 1% (2019/20: DKK 46 mio.). I sammenligning med sidste år var omsætningen positivt påvirket af transformationen til leverancer af et komplet ODM-produkt i stedet for udelukkende salg af moduler for en del af leverancerne. På den anden side blev den betydelige vækst (i antal enheder) for patientovervågningssystemer i 2019/20 på grund af COVID-19-pandemien mere normaliseret i 2020/21, efterhånden som hospitaler m.v. havde fået udstyr købt ind. Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurser var omsætningsvækst på 6%.

Det lavere omsætningsniveau i 2020/21 betød et lavere bruttoresultat for Koncernen på DKK 239 mio. (2019/20: DKK 309 mio.). Bruttomarginen beløb sig til 52,3% i 2020/21 sammenlignet med 55,6% sidste år. Marginen er hovedsageligt påvirket af omsætningsmikset med en væsentlig lavere andel af omsætningen fra kundefinansierede udviklingsopgaver. Derudover er marginen påvirket af stigende priser på komponenter i anden halvdel af året som følge af komponentmanglen i den globale elektronikindustri.

På grund af påvirkningerne fra og usikkerhederne forårsaget af COVID-19-pandemien og de globale udfordringer i forsyningskæderne, blev kapacitetsomkostninger i årets løb fortsat styret forsigtigt. Kapacitetsomkostningerne (personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger) beløb sig således til DKK 227 mio. i 2020/21 svarende til et fald på 1% (2019/20: DKK 230 mio.). På den anden side har RTX fastholdt et rimeligt kapacitetsomkostningsniveau for ikke at bringe selskabets mulighed for på længere sigt at realisere vækstmulighederne i sine store rammeaftaler i fare. RTX har udskudt eventuelle yderligere stigninger i medarbejderantallet, og har i stedet omorganiseret for at sikre fremdrift på de udviklingsaktiviteter, som har det højeste potentiale for RTX og kunderne.

RTX ser vækstmulighederne som uændrede trods udfordringerne i 2020/21. Derfor har RTX fortsat investeret i udviklingen af produktplatforme og løsninger til de forskellige segmenter. Disse investeringer omfatter for eksempel Enterprise-headsets (trådløse modeller), et Cloud-baseret installationsværktøj og ProAudio-produktplatforme til f.eks. mikrofoner, intercom og konferencesystemer.

Som et resultat af den lavere omsætning faldt EBITDA med 66% til DKK 37 mio. (2019/20: DKK 108 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 8,2% (2019/20: 19,5%). EBIT faldt med 93% til DKK 6 mio. (2019/20: DKK 84 mio.) primært på grund af det lavere omsætningsniveau og sekundært på grund af de højere afskrivninger, herunder højere afskrivninger på immaterielle aktiver som følge af den øgede egenudvikling af produkter og produktplatforme over de seneste år.

RTX’s pengestrømme fra driftsaktiviteterne var fortsat positive i 2020/21 – til trods for lavere omsætning og indtjening i året og positivt påvirket af udviklingen i arbejdskapitalen – og beløb sig til DKK 45 mio. (2019/20: DKK 71 mio.).

Vedhæftet fil