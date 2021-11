Steel River Group renforce sa position au Québec en créant une nouvelle société, Le Groupe Rivières, ce qui lui confère une présence d’un océan à l’autre

English French

CALGARY, Alberta, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Steel River Group Ltd. (Steel River), un consortium diversifié de gestion, de développement et de construction détenu par des Autochtones, est fière d’annoncer la création d’une nouvelle société québécoise, Le Groupe Rivières. Ses activités seront centralisées dans la région de la Basse-Côte-Nord, d’où sont originaires plusieurs membres de l’équipe de Steel River.



Le Groupe Rivières est une entreprise de construction générale et de sous-traitance spécialisée en génie civil, en développement résidentiel et en rénovations. À l’heure actuelle, de nombreux résidents de la Basse-Côte-Nord déménagent dans d’autres provinces pour trouver du travail en construction. La formation de la société Le Groupe Rivières créera davantage d’occasions d’emploi dans la région, permettant ainsi aux membres de la communauté de travailler plus près de leur famille.

« En tant qu’entreprise, je souhaitons depuis longtemps nous établir en Basse-Côte-Nord afin d’y améliorer la qualité de vie et de redonner à notre région d’origine », déclare Trent Fequet, fondateur et PDG de Steel River Group. « La création d’une société québécoise entièrement axée sur les besoins locaux est une étape naturelle de ce processus. En permettant aux Bas-Côtiers de rester dans leur région et d’embaucher des gens du coin, nous contribuerons à créer des occasions économiques durables pour les générations à venir. »

Par l’intermédiaire de la société Le Groupe Rivières, Steel River désire également s’engager auprès de groupes locaux clés de la communauté de la Basse-Côte-Nord afin de soutenir la vitalité générale de la région.

Chad Keats a été nommé directeur général de la société Le Groupe Rivières. Originaire de Rivière-Saint-Paul, M. Keats possède 20 années d’expérience en construction ainsi qu’une profonde compréhension de la nécessité de créer des emplois locaux dans ce secteur.

Avec l’ajout de la société Le Groupe Rivières, Steel River Group peut maintenant affirmer qu’elle est présente d’un océan à l’autre. Il s’agit d’une étape importante pour Steel River Group, qui a connu une croissance constante dans tout le pays.

Une fois ses activités lancées, Le Groupe Rivières prévoit ouvrir un bureau dans la région de la Basse-Côte-Nord.

À propos de Steel River

Steel River Group est un consortium diversifié de gestion, de développement et de construction détenu par des Autochtones. La mission de l’entreprise consiste à s’associer aux communautés autochtones dans le cadre de projets d’infrastructure afin de maximiser l’emploi, l’éducation, la propriété et l’expérience entrepreneuriale des peuples autochtones. Les principes directeurs de Steel River sont profondément ancrés dans les valeurs, les croyances et la culture autochtones, et ils reposent sur un sens aigu de la communauté. L’approche opérationnelle de Steel River est centrée sur un modèle d’écosystème inclusif qui réunit les sociétés appartenant à Steel River, les communautés autochtones et les partenaires d’alliance stratégique autour d’une vision commune en vue de créer de la richesse.

Pour en savoir plus à propos de Steel River, visitez le www.steelrivergroup.com.

Contact médias :

Shauna MacDonald

Brookline Relations publiques

Tél. : 1-403-585-4570

Courriel : smacdonald@brooklinepr.com