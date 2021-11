Une leader primée en matière d'entrepreneuriat est nommée au conseil d'administration de Futurpreneur

English French

TORONTO, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur a annoncé aujourd'hui la nomination de Sonia Sennik à son conseil d'administration. En tant que directrice générale d'un organisme sans but lucratif et experte en entrepreneuriat, Sennik apporte une expertise démontrée en matière de croissance des entreprises, de mise en œuvre de projets et d'innovation qui contribuera à la mission de Futurpreneur, à savoir soutenir les jeunes entrepreneur.e.s dans tout le Canada.



“L'engagement profond de Sonia en faveur du mentorat et du financement comme facteurs clés de la réussite entrepreneuriale est fermement aligné sur le modèle de soutien de Futurpreneur,” a déclaré Karen Greve Young, PDG de Futurpreneur Canada. “Grâce à sa vaste expérience dans la direction de programmes de démarrage de technologies avancées qui ont une portée et un impact mondiaux, nous sommes convaincus que Sonia apportera de nouvelles idées qui amplifieront le travail que nous faisons pour favoriser l'autonomie des jeunes entrepreneur.e.s et contribuer à l'économie croissante du Canada."

"Nous sommes ravis d'accueillir une personne du calibre et de l'expérience de Sonia au sein du conseil d'administration de Futurpreneur,” a déclaré David Aisenstat, président du conseil d'administration de Futurpreneur. “Les connaissances approfondies de Sonia dans le domaine, combinées à sa profonde passion pour aider les entrepreneur.e.s à transformer leurs idées en entreprises lucratives, contribueront au succès de son nouveau rôle en tant que membre du conseil d'administration."

Sennik est la directrice générale de Creative Destruction Lab (CDL), une organisation à but non lucratif qui offre un programme de démarrage pour les entreprises scientifiques massivement évolutives, fondé à L'École de gestion Rotman de l'Université de Toronto. Sous sa direction, le programme s'est étendu à 16 volets spécialisés. Aujourd'hui, CDL opère dans quatre pays à travers 10 sites au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Lors du pic de la pandémie, Sennik a dirigé le lancement et la mise en œuvre d'un nouveau programme axé sur le dépistage rapide sur le lieu de travail afin d'aider les entreprises à reprendre le travail en toute sécurité. Le CDL Rapid Screening Consortium est une collaboration sans précédent entre les entreprises, la communauté scientifique et le gouvernement travaillant ensemble sur un objectif unique d'intérêt public. Depuis, plus de 1 700 organisations ont rejoint le consortium pour soutenir des environnements de travail plus sûrs pendant la pandémie.

Plus récemment, Sennik a été honorée en tant que lauréate du prix des 40 Canadien.ne.s les plus remarquables de moins de 40 ans — un prix annuel de leadership qui reconnaît les réalisations exceptionnelles de 40 Canadien.ne.s exceptionnel.le.s âgé.e.s de moins de 40 ans. Sennik a été sélectionnée parmi des centaines de candidat.e.s par un conseil consultatif indépendant et respecté. Les candidat.e.s ont été évalué.e.s selon quatre critères clés : vision et innovation, leadership, impact et influence, et responsabilité sociale.

Parmi les autres réalisations honorables de Sennik, il y a la création de la Fondation Sonia Sennik pour la résilience à l'Université McMaster, afin d'accorder une bourse d'entrée annuelle de 8 000 $ à de futur.e.s étudiant.e.s exceptionnel.le.s en génie. Depuis, cette fondation est devenue la plus grande dotation à donateurs multiples de l'histoire de l'ingénierie de l'Université McMaster, avec un fonds de dotation de plus de 300 000 $.

Alors que Sennik rejoint le conseil d'administration, Futurpreneur exprime sa profonde reconnaissance au directeur sortant, Michel Bergeron, directeur de la stratégie de la Banque de développement du Canada.

"Nous sommes immensément reconnaissants pour les contributions importantes que Michel a apportées à Futurpreneur pendant son mandat au conseil d'administration. J'apprécie particulièrement l'attention qu'il a portée aux possibilités d'améliorer notre soutien aux jeunes entrepreneur.e.s tout en gérant les risques de l'organisation,” a déclaré Greve Young. “Avec près d'une décennie de services dévoués en tant qu'administrateur, membre du comité d'audit et des finances et auparavant trésorier, Michel a apporté une expertise précieuse, en tirant notamment parti de son expérience dans l'écosystème et la stratégie de soutien aux petites entreprises pour nous aider à améliorer continuellement notre offre."

Le conseil d'administration de Futurpreneur comprend :

David Aisenstat (Président du conseil d'administration) PDG Keg Restaurants Ltd.

John Risley, O.C. (Président fondateur du conseil) Président Clearwater Fine Foods Inc.

Paula Cruickshank (Trésorière), Première vice-présidente, Ontario, et de chef, Transformation numérique BDC

Valerie Fox (Secrétaire), Consultante en chef de l'innovation, The Pivotal Point

Tania Clarke, Vice-présidente principale et directrice financière, New Look Vision Group Inc.

Mike Dobbins, ancien Chef de groupe, Expansion, RBC Projet entreprise, RBC

Cindy Goertzen, Cofondatrice et présidente, Maira Group Inc.

Joanna Griffiths, PDG, Knix and Knixteen

Janelle Hinds, Fondatrice, Helping Hands

Derrick Hunter, Président et PDG, Bluesky Equities Ltd.

Thor Richardson, Directeur du marketing, Richardson International

Catherine Roche, Chef du Marketing et responsable de l'impact social, Bank of Montreal

Sonia Sennik, directrice générale, Creative Destruction Lab et CDL Rapid Screening Consortium



Les membres du conseil d'administration de Futurpreneur sont des leaders diversifié.e.s issu.e.s d'une grande variété de secteurs. Pour en savoir plus sur notre conseil d'administration et sa composition démographique, veuillez consulter notre site Web.

À propos de Futurpreneur

Futurpreneur alimente les passions entrepreneuriales des jeunes Canadiennes et Canadiens depuis plus de 25 ans. Il est le seul organisme national sans but lucratif à fournir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes de 18 à 39 ans qui aspirent à devenir entrepreneur.e.s. Dans toutes les provinces et tous les territoires, plus de 14 400 jeunes ont réussi à lancer leur entreprise avec l’aide de Futurpreneur. Leurs petites entreprises contribuent à la prospérité économique inclusive de toutes les collectivités canadiennes, d’un océan à l’autre du pays. Futurpreneur est membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20, représentant du Canada au sein du réseau Youth Business International et hôte de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

