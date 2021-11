AB „Linas Agro Group“ 3 mėnesių pardavimai augo 84 %, o grynasis pelnas – 199 %

English Lithuanian

Žemės ūkio ir maisto pramonės bendroves valdančios AB „Linas Agro Group” pavaldžiosios įmonės per tris finansinių metų mėnesius pardavė 1,03 mln. tonų produkcijos arba 34 % daugiau nei ankstesniais metais. Grupės konsoliduotos 2020–2021 finansinių metų trijų mėnesių pajamos augo 84 % ir siekė 440 mln. Eur, o konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) augo 157 % ir siekė 24 mln. Eur.



Įmonių grupė uždirbo 14 mln. Eur veiklos pelno arba 193 % daugiau nei ankstesniais metais. Bendrasis pelnas siekė 38 mln. Eur ir buvo 185 % didesnis, nei ankstesniais metais. Pelnas prieš mokesčius augo 187 % iki 13 mln. Eur. Grynasis pelnas augo 199 % iki 12 mln. Eur.

„Įsigiję „KG Group“ vardu veikiančias įmones, išplėtėme veiklą keturiuose segmentuose, tačiau augimą kai kuriose srityse lėmė ne tik įsigijimas, bet ir bendros komandos pastangos, sinergijos,“– rezultatus komentavo AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Bendros Grūdų, aliejinių sėklų ir pašarų segmento pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 59 % iki 273 mln. Eur, o veiklos pelnas siekė 3 mln. Eur ir buvo 11 % mažesnis, palyginus su ankstesniais metais. Grupė supirko 1,2 mln. tonų grūdų bei aliejinių sėklų, arba 29 % daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį, iš to skaičiaus pardavė 0,6 mln. tonų, arba 13 % daugiau nei pernai. Kombinuotų pašarų, premiksų bei žaliavų pašarams parduota 208 tūkst. tonų, arba 89 % daugiau.

„Po AB „Kauno grūdai“ įsigijimo stipriai išaugo didžiausio mūsų veiklos segmento dydis, kurį papildė plačiai išvystyta šios įmonės prekyba grūdais ir pašarų gamybos veikla. Didžiausią įtaką veiklos segmento rezultatams, kaip ir anksčiau, turėjo prekyba lietuviškais ir latviškais kviečiais, nors ji buvo gana sudėtinga dėl kuklesnio šio sezono derliaus bei prastesnės grūdų kokybės,“ – sakė M. Šileika.

Grupės prekių ir paslaugų žemdirbiams verslo pajamos augo 92 % iki 92 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 282 % didesnis ir siekė beveik 8 mln. Eur. Sertifikuotų sėklų pardavimo pajamos augo 108 %, augalų priežiūros priemonių ir mikroelementų pardavimai – 227 %, parduotų trąšų kiekis augo 54 %.

„Dėl įvykusio įsigijimo beveik dvigubai išaugo prekių ir paslaugų žemdirbiams veikla, tačiau ir be šio sandorio pardavimo pajamos būtų išaugę 18 %. Šiame segmente augo pasėliams skirtų prekių pardavimai, tačiau žemės ūkio technikos pardavimai traukėsi, ir tam daugiausiai įtakos turėjo prastesnis derlius, išaugusios technikos kainos bei ES paramos vėlavimas,“ – sakė M. Šileika.

Lyginant su tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu praėjusiais metais, žemės ūkio technikos pardavimai sumažėjo 11 %, o atsarginių dalių ir serviso paslaugų pardavimai – 2 %, grūdų saugyklų bei fermų įrengimo projektų pajamos traukėsi 9 %.

Žemės ūkio bendrovių iš augalininkystės gautos pajamos augo 6 %, iš pieno – 11 %, bendros – 5 % iki 11 mln. Eur, tačiau veikla buvo nuostolinga.

„Dėl grūdų brendimo laikotarpiu tvyrojusios kaitros gavome 21 % mažesnį derlių. Jo parduota mažiau nei trečdalis, tikintis kainų augimo, tad pirmą finansinių metų ketvirtį veikla nebuvo pelninga,“ – sakė M. Šileika.

Maisto produktų veiklos segmento, kuris apima paukštininkystės ir miltų produktų verslus, pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 358 %, o veiklos pelnas siekė 3,2 mln. Eur, palyginus su 0,2 mln. Eur pelnu ankstesniais metais.

„Pajamų augimas susijęs su įvykdytu įsigijimo sandoriu. Vien paukštininkystės verslo pajamos buvo 250 % didesnės, nors ir be įsigijimo jos būtų augę 16 %. Pelningumą keliskart didino įsigyta nauja veikla – miltų ir jų produktų bei greito paruošimo produkcijos gamyba,“ – komentavo M. Šileika.



Įsigijus „KG Group“ vardu veikiančias įmones, Grupėje atsirado daug naujų veiklų, kurios buvo priskirtos segmentui „Kitos veiklos“. Jos apima kenkėjų kontrolės ir higienos prekių bei paslaugų teikimą, naminių gyvūnų ėdalo gamybą ir prekybą, veterinarinės farmacijos paslaugų teikimą ir didmeninę bei mažmeninę prekybą veterinariniais preparatais. Šios veiklos pajamos buvo 9 mln. Eur, o veiklos pelnas 2,4 mln. Eur.



Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group” yra didžiausia agroverslo ir maisto produktų gamybos grupė Baltijos šalyse, kurios akcijomis prekiaujama Nasdaq Vilniaus biržoje. Įmonių grupė veikia žemės ūkio žaliavų ir maisto produktų gamybos ir prekybos srityse bei tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams. Joje dirba virš 5 500 darbuotojų.

AB „Linas Agro Group“ turi 77 pavaldžiąsias įmones bei tris asocijuotas įmones. Iš jų 64 įmonės vykdo veiklą Baltijos šalyse, Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Nyderlanduose bei Jungtinėje Karalystėje.

Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. 2020–2021 finansinių metų konsoliduotos Grupės pajamos siekė 942 mln. Eur mln. Eur, grynasis pelnas buvo 14,2 mln. Eur.

Šiemet liepos viduryje „Linas Agro Group“ įsigijo kontrolinius akcijų paketus AB „Kauno Grūdai“, AB „Kaišiadorių paukštynas“, AB „Vilniaus paukštynas“ ir su jomis susijusiose bendrovėse. Šiuo metu laukiama Lenkijos konkurencijos priežiūros leidimo įsigyti 100 % prekybos įmonės UAB „Agro logistic service“ akcijų.

