La mejor temporada continua en Verizon con nuevas ofertas

BASKING RIDGE, N.J., Nov. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon tiene una lista de nuevas ofertas durante estas fiestas para ayudarte a completar tu lista de regalos. Ya sea que estés comprando regalos para la familia o quieras consentirte, lo tenemos todo. Para comenzar, consulta nuestra guía de regalos digital 2021 para obtener ideas y luego puedes dirigirte a una tienda de Verizon o comprar en línea en verizon.com/deals .



A partir de hoy

Cambiate a Verizon, intercambia tu teléfono dañado y ahorra- clientes nuevos pueden obtener hasta $1000 cuando intercambian un dispositivo elegible en cualquier plan Unlimited. Además pueden obtener una Mastercard virtual prepagada de hasta $1,000 cuando se cambian a Verizon y para ayudarles con el pago del teléfono¹.

Obten dos teléfonos inteligentes 5G por el precio de uno- compra teléfonos inteligentes 5G seleccionados y obtén otro gratis con cualquier plan ilimitado².

compra teléfonos inteligentes 5G seleccionados y obtén otro gratis con cualquier plan ilimitado². Obtén dos relojes inteligentes por el precio de uno- compra relojes inteligentes seleccionados y obtén un segundo por un precio tan bajo como gratis³.

compra relojes inteligentes seleccionados y obtén un segundo por un precio tan bajo como gratis³. Obtén increíbles ofertas en tablets -$250 de descuento en tabletas seleccionadas al comprar cualquier teléfono inteligente en pago de dispositivo⁴.

-$250 de descuento en tabletas seleccionadas al comprar cualquier teléfono inteligente en pago de dispositivo⁴. Y obtén los últimos accesorios tecnológicos- $150 de descuento en el popular robot aspirador, hasta $60 de descuento en accesorios de audio seleccionados, 25% de descuento en almohadillas de carga inalámbrica seleccionadas y más en nuestra guía de regalos digitales 2021.



Ofertas en Internet residencial ultrarrápido para adaptarse a tu estilo de vida

Una gran oferta en el Internet de Fios- ¡nuestra mejor oferta! Los nuevos clientes que se inscriban en Fios Gigabit Connection pueden obtener Disney + por 12 meses por nuestra cuenta ($7.99 al mes después)⁵ y AMC + por 12 meses por nuestra cuenta($8.99 al mes después)⁶, más una tarjeta de regalo de Verizon de $200⁷.

Un año de entretenimiento con 5G Home Internet- los nuevos clientes obtienen Disney + por 12 meses por nuestra cuenta ($7.99 al mes después)⁸ y AMC + por 12 meses por nuestra cuenta($8.99 al mes después)⁹ Disney, además de un Google Nest Hub Max¹⁰. Regístrate hoy y recibe un crédito de $100¹¹.

los nuevos clientes obtienen Disney + por 12 meses por nuestra cuenta ($7.99 al mes después)⁸ y AMC + por 12 meses por nuestra cuenta($8.99 al mes después)⁹ Disney, además de un Google Nest Hub Max¹⁰. Regístrate hoy y recibe un crédito de $100¹¹. LTE Home Internet con mucho entretenimiento- los nuevos clientes obtienen Disney + durante 12 meses ($7.99 al mes después)¹² y AMC + durante 12 meses ($8.99 al mes después)¹³, por nuestra cuenta , más un Google Nest Mini¹⁴. Regístrate hoy y recibe un crédito de $100¹⁵. Encuentra qué opciones de Internet están disponibles cerca de ti en verizon.com/home



Toda esta temporada, obtén hasta $200 en crédito por nuestra cuenta al abrir una tarjeta Visa® de Verizon

Todo lo que tiene que hacer es solicitar en línea y abrir una nueva tarjeta de crédito Visa de Verizon antes del 4 de enero de 2022. Usa tu nueva tarjeta para realizar compras por un total de $500 o más (menos devoluciones y ajustes) dentro de los primeros 30 días después de abrir una cuenta, para recibir un crédito de $100 en el estado de cuenta de tu tarjeta Visa de Verizon.

Además, obtén hasta $100 en crédito aplicado a la factura de servicio móvil de Verizon durante los primeros 24 meses al utilizar la tarjeta para pagar su factura de Verizon todos los meses.

Esta oferta de tarjeta Visa de Verizon se puede utilizar con otras ofertas de Verizon Black Friday. Visite la página web de la tarjeta Visa de Verizon para obtener más información sobre los beneficios de la tarjeta y para solicitarla. Hay una oferta diferente disponible en tienda, que no se puede combinar con esta oferta.

Realiza el cuestionario #HolidayYourWay para obtener ideas de regalos personalizados

Hemos creado el cuestionario ideal para ayudarte a encontrar los mejores regalos para ti y para todos en tu lista. Realiza el cuestionario #HolidayYourWay . Y deja que los resultados te guíen hacia los mejores regalos para tu estilo de vida y para todos en tu lista.

Compra hoy mismo todas las ofertas para estas fiestas de Verizon

Para comprar las ofertas para estas fiestas de Verizon, visita tu tienda de Verizon más cercana, con convenientes opciones como In Store Pickup y Curbside Pick Up o puedes comprar en línea en verizon.com/deals .





¹Banda ultra ancha 5G disponible solo en partes de ciudades seleccionadas. 5G Nationwide disponible en más de 2700 ciudades. Solo se requiere la compra de un dispositivo con pago de hasta $999.99 con una nueva línea de teléfono inteligente en planes ilimitados de pospago. Mastercard virtual prepago de hasta $1000 (enviada dentro de las 8 semanas posteriores a la recepción de la factura final del operador) con transferencia. Menos crédito de promoción / intercambio de hasta $1000 aplicado durante 24/30 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio.

² Banda ultra ancha 5G disponible solo en partes de ciudades seleccionadas. 5G Nationwide disponible en más de 2700 ciudades. Compra de dispositivo con pago de hasta $799.99 con nueva línea de teléfono inteligente en pospago con planes ilimitados solo por teléfono requerido. El segundo teléfono debe tener un valor igual o menor: menos crédito promocional de $800 aplicado durante 24/30 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE.

³ Se requiere una compra de pago de dispositivo de hasta $799.99 por reloj con 1 nueva línea de servicio de reloj. El segundo reloj debe ser de igual o menor valor: menos hasta $300 de crédito promocional aplicado durante 24/30 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE.

⁴ Banda ultra ancha 5G disponible solo en partes de ciudades seleccionadas. 5G Nationwide disponible en más de 2700 ciudades. El acceso 5G requiere un dispositivo compatible con 5G. Se requiere la compra de un dispositivo con pago de hasta $1899.99 (teléfono). Se requiere la compra de un dispositivo con un pago de hasta $2399.99 (tableta). Tablet: menos crédito promocional de $250 aplicado durante 24/30 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE.

⁵ Disney + Fios: obtenga 12 meses de Disney + gratis desde el momento de la inscripción (debe instalar el servicio de Verizon elegible, inscribirse en Verizon y canjear la oferta dentro de 60 días, o antes del 4.19.22); debe ser mayor de 18 años. Oferta válida hasta el 1.19.22. Cuando expire el período de promoción, su suscripción a Disney + se renovará automáticamente al precio mensual vigente en ese momento (actualmente $7.99 + impuestos por mes), y se le cobrará mensualmente en su factura de Verizon a menos que cancele a través de Verizon. Si es un suscriptor de Disney + anual o de varios años a través de Disney y usa el mismo correo electrónico para suscribirse a través de Verizon, su suscripción existente se detendrá durante el período de promoción y se reanudará a través de Disney al final del período de promoción. Cualquier suscripción existente de Disney + a través de un tercero debe administrarse por separado, y su suscripción a través de Verizon no la reemplazará automáticamente. Oferta elegible para nuevos planes de Internet de Fios Home; una oferta por cuenta de Verizon elegible. El uso del servicio Disney + está sujeto al Acuerdo de suscripción de Disney + y ESPN +.

⁶ AMC +: Oferta válida hasta el 1.19.22. Debe instalar los servicios de Internet residencial de Verizon elegibles y canjear la oferta dentro de los 60 días posteriores a la fecha de instalación, o antes del 4.19.22, lo que ocurra primero. Después de que finalicen los períodos de promoción de 12 meses, su suscripción de AMC + se renovará automáticamente a $8.99 / mes, a menos que cancele con Verizon. Cancela en cualquier momento. Una oferta por cuenta de Verizon elegible.

⁷Tarjeta de regalo de Verizon: debe instalar y mantener los servicios Fios elegibles en buen estado durante 65 días y registrarse para la tarjeta de regalo dentro de los 60 días posteriores, o antes del 6.19.22, lo que ocurra primero. Tarjeta de regalo enviada por correo electrónico dentro de las 48 horas posteriores al registro. Nos reservamos el derecho a cobrar el monto de la tarjeta de regalo si el servicio elegible se cancela dentro de 180 días. Se aplican otros términos y condiciones de la tarjeta de regalo. La oferta termina el 1.19.22.

⁸ Disney + por cuenta nuestra durante 12 meses desde el momento de la inscripción, luego se renueva automáticamente a $ 7.99 + impuestos / mes (o el precio mensual actual en ese momento), con cargo a la factura de Verizon, a menos que cancele con Verizon. Oferta disponible con el nuevo servicio de Verizon elegible; una oferta por cuenta de Verizon elegible. Oferta válida hasta el 1.19.22 para Fios, válida hasta el 1.4.22 para LTE Home / 5G Home. Debe instalar el servicio Verizon, inscribirse con Verizon y canjear dentro de los 60 días de la instalación o antes del 4.19.22 para Fios, o instalar antes del 4.4.22 para LTE Home / 5G Home, lo que ocurra primero. Sujeto a términos adicionales.

⁹AMC +: Oferta válida hasta el 1.19.22. Debe instalar los servicios de Internet residencial de Verizon elegibles y canjear la oferta dentro de los 60 días posteriores a la fecha de instalación, o antes del 4.19.22, lo que ocurra primero. Después de que finalicen los períodos de promoción de 12 meses, su suscripción de AMC + se renovará automáticamente a $8.99 / mes, a menos que cancele con Verizon. Cancela en cualquier momento. Una oferta por cuenta de Verizon elegible.

¹⁰LTE Home / 5G Home-Google Mini / Hub Max: Oferta válida hasta el 1.19.22. Debe instalar y mantener los servicios de Internet residencial elegibles en buen estado durante 65 días y canjear la oferta dentro de los 60 días posteriores, o antes del 6.19.22, lo que ocurra primero. Verizon se reserva el derecho de cobrar el valor del dispositivo promocional de Google si el servicio elegible se cancela dentro de 180 días. Google y Nest son marcas comerciales de Google LLC.

¹¹Descargo de responsabilidad de 5G Home: Oferta válida hasta el 1.4.22 para nuevos clientes de 5G Home. Se aplica un crédito único en la factura de $100 dentro de 1 a 2 ciclos de facturación después de la activación del servicio.

¹² Disney + por cuenta nuestra durante 12 meses desde el momento de la inscripción, luego se renueva automáticamente a $ 7.99 + impuestos / mes (o el precio mensual actual en ese momento), con cargo a la factura de Verizon, a menos que cancele con Verizon. Oferta disponible con el nuevo servicio de Verizon elegible; una oferta por cuenta de Verizon elegible. Oferta válida hasta el 1.4.22. Debe instalar el servicio Verizon, inscribirse con Verizon y canjear dentro de los 60 días de la instalación o antes del 4.4.22, lo que ocurra primero. Sujeto a términos adicionales.

¹³AMC +: Oferta válida hasta el 1.4.22. Debe instalar los servicios de Internet residencial de Verizon elegibles y canjear la oferta dentro de los 60 días posteriores a la fecha de instalación, o antes del 4.4.22, lo que ocurra primero. Después de que finalicen los períodos de promoción de 12 meses, su suscripción de AMC + se renovará automáticamente a $8.99 / mes, a menos que cancele con Verizon. Cancela en cualquier momento. Una oferta por cuenta de Verizon elegible.

¹⁴LTE Home / 5G Home-Google Mini / Hub Max: Oferta válida hasta el 1.19.22. Debe instalar y mantener los servicios de Internet residencial elegibles en buen estado durante 65 días y canjear la oferta dentro de los 60 días posteriores, o antes del 6.19.22, lo que ocurra primero. Verizon se reserva el derecho de cobrar el valor del dispositivo promocional de Google si el servicio elegible se cancela dentro de 180 días. Google y Nest son marcas comerciales de Google LLC.

¹⁵ Descargo de responsabilidad de LTE Home: Oferta válida hasta el 1.4.22 para nuevos clientes de LTE Home. Se aplica un crédito único en la factura de $100 dentro de 1 a 2 ciclos de facturación después de la activación del servicio.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $128.3 mil millones en el año 2020. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

