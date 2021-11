10 000 $ aux banques alimentaires pour la journée du Mardi je donne

English French

TORONTO, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche du temps des Fêtes et de la deuxième année de la pandémie, Abell Gestion Parasitaire viendra en aide aux communautés qu’elle dessert. À compter d’aujourd’hui, Mardi je donne, Abell fera un don aux banques alimentaires desservant les communautés locales où Abell mène ses activités en Amérique du Nord. Ce don, offert au nom des employés d’Abell, lance une série de dons aux employés en guise de remerciement pour leurs efforts continus, en particulier dans les circonstances actuelles qui sont sans précédent.



« Abell tire sa force de ses employés qui, malgré les temps difficiles, ont fait preuve de résilience et se sont engagés à prendre soin de nos clients », a déclaré John Abell, président d’Abell Gestion parasitaire. « Chaleur et douceur ne vous viennent pas à l’esprit lorsque vous pensez aux ravageurs. Pourtant, c’est ce que nous représentons en tant qu’entreprise. Nous reconnaissons et valorisons chaque membre de la famille Abell et les communautés que nous servons ».

Au cours des 12 jours de dons, les employés d’Abell recevront une surprise chaque jour, par le biais d’un courriel de vacances leur indiquant ce qu’ils reçoivent ce jour-là ou comment l’entreprise donne en retour à différents organismes de bienfaisance.

Mardi je donne est une journée qui encourage les personnes à faire le bien. Il s’agit d’un mouvement mondial qui inspire chez des centaines de millions de personnes l’envie de donner, de collaborer et de célébrer la générosité.

Notre don permettra aux banques alimentaires de continuer à acheter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité afin de soutenir les populations vulnérables dans les communautés où nous menons nos activités au Canada et aux États-Unis. Il s’agit de la deuxième année pendant laquelle Abell fait un don à des banques alimentaires en Amérique du Nord. « Nous sommes tout à fait en faveur de l’entraide », a ajouté Abell.

Vous pouvez suivre les « 12 jours de dons » sur les plateformes de médias sociaux d’Abell, à savoir Twitter, Instagram et Facebook.

Abell Gestion Parasitaire est un chef de file nord-américain en matière de gestion parasitaire, d’hygiène et de désinfection, qui offre aux entreprises et aux propriétaires des solutions efficaces, sécuritaires et fiables depuis 1924. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Abell, visitez : www.abellpestcontrol.com

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Eliana Pasquariello, Abell Gestion Parasitaire, epasquariello@abellgroup.com