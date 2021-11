Monument annonce des résultats de forage sur le prospect aurifère de Peranggih en Malaisie

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats de forage du programme de forage à circulation inverse (« RC ») dans les zones sud et centrale du prospect aurifère de Peranggih (« Peranggih »), situé à environ 10 km au nord de la mine aurifère Selinsing.



Le programme de forage RC a été réalisé de mars à juillet 2021. L'objectif principal de ce programme est de délimiter une minéralisation peu profonde à environ 50 m sous la surface qui peut être potentiellement développée et exploitée rapidement pour alimenter l'usine d'oxyde existante à la mine aurifère Selinsing si les résultats de l'analyse et du modèle de bloc sont satisfaisants (Figure 1).

Figure 1 : la carte de localisation de Peranggih montrant la minéralisation interprétée est disponible à l'adresse

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8c4c1d6-ad5f-4a1d-8290-a0977ed2f537

Résultats d'interceptions significatifs

PGRC076 : 5 m à 6,88 g/t d'or à partir de 10 m, dont 3 m à 11,06 g/t d'or à partir de 11 m

PGRC077 : 14 m à 1,50 g/t d'or à partir de 16 m, dont 4 m à 4,30 g/t d'or à partir de 19 m

PGRC089 : 13 m à 1,39 g/t d'or à partir de 11 m, dont 2 m à 5,30 g/t d'or à partir de 11 m

PGRC102 : 9 m à 1,52 g/t d'or à partir de 29 m, dont 1 m à 10,21 g/t d'or à partir de 36 m

PGRC113 : 21 m à 1,24 g/t d'or à partir de 21 m, dont 7 m à 2,58 g/t d'or à partir de 21 m

PGRC117 : 10 m à 1,56 g/t d'or à partir de 8 m, dont 5 m à 2,61 g/t d'or à partir de 10 m

Voir les détails dans l'Annexe 1 - Résumé des résultats de forage (teneur de coupure de 0,35 g/t)

Programme de forage RC 2021

Le programme de forage RC comprenait 68 trous RC pour 3 317 m, à une profondeur maximale de 70 m pour 3 trous (Figure 2). 3 901 échantillons ont été testés au laboratoire local de la mine aurifère Selinsing (le « laboratoire »). Les résultats finaux de l'essai ont été reçus le 15 août 2021. Le programme de forage a confirmé l'extension d'une minéralisation significative en aval de la zone précédemment explorée par forage à souffle rotatif à faible percussion (« RAB ») le long de la structure de cisaillement en direction nord-ouest.

Dans l'ensemble, 70 % des trous effectués ont atteint une minéralisation aurifère au-dessus d'une coupure d'oxyde (>0,35 g/t d'or) à une profondeur relativement faible, à 50 m sous la surface. Les résultats ont défini une minéralisation de qualité inférieure plus large sur une zone de 830 m de long et 60 m de large (Figure 2).

Le forage RC 2021 a été effectué en deux phases pour optimiser chaque phase, améliorant ainsi le potentiel d'atteindre la minéralisation ciblée.

Le forage de phase 1 a été effectué de mars à avril 2021 à 20 m d'espacement nominal de 20 m et à la profondeur moyenne de 48 m, impliquant 34 trous de forage pour un total de 1 697 m. Le forage de phase 1 a ciblé l'extension de minéralisation peu profonde à haute et basse teneur au sud et au centre de Peranggih, interceptée pendant la campagne de forage RC et de diamant de février à mai 2018 (21 trous DD pour 1 015 m et 34 trous RC pour 1 710 m). Cette cible coïncide avec le matériau éphémère et colluvial situé sur la surface jusqu'à environ 15 m. La plupart des trous ont été forés à un pendage de 60° orientés vers l'ouest.

Le forage de phase 2 a été initié en mai 2021 et achevé en juillet 2021 après avoir reçu des résultats d'analyse encourageants de la phase 1 qui ciblait l'extension latérale de la minéralisation dans le sud et au centre de Peranggih, interceptée dans le forage de phase 1. Le programme comprenait 34 trous RC pour un total de 1 620 m et une profondeur moyenne de 48 m. L'azimut de forage, l'orientation des trous, la profondeur moyenne et l'espacement étaient similaires au programme de la phase 1. Deux trous de reconnaissance ont été forés dans la partie sud de Peranggih nord pour tester une zone anormale.

Figure 2 : les emplacements des trous de forage et la carte géologique de Peranggih sont disponibles à l'adresse

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4583027-0896-42b8-8509-38088c4783f1

AQ/CQ

La Société met en œuvre un protocole interne approfondi d'assurance et de contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») sur tous les aspects de la procédure d'échantillonnage et d'analyse. Les éclats de roche sont surveillés, collectés, marqués pour l'échantillonnage et consignés. Le matériau de référence certifié « CRM », les doublons et les échantillons vierges sont insérés en fonction des pratiques standard de l'industrie. Les échantillons ont été testés en interne au laboratoire de Selinsing à l'aide d'essais pyrotechniques avec un spectromètre d'absorption atomique (« AAS »).

Tous les blancs ont rapporté une valeur Au inférieure à la valeur recommandée, indiquant ainsi une contamination à faible risque au laboratoire. Toutes les valeurs de dosage du CRM se situent dans la plage des trois écarts types. Ceux-ci indiquent que tous les dispositifs de CRM fonctionnent bien et que le résultat du laboratoire est considéré comme fiable. Les échantillons dupliqués montrent une bonne répétabilité, indiquant potentiellement qu'une faible contamination croisée se produit en laboratoire.

Géologie et minéralisation de Peranggih

La minéralisation de Peranggih est contrôlée structurellement par la zone de cisaillement nord-ouest de 40 à 50 m de large. Le programme de forage terminé a délimité l'étendue de l'éponte inférieure et de l'éponte supérieure de la structure minéralisée. La présence de brèche de quartz, de brèche de tuf et de roche encaissante cisaillée de sédiments argileux, de tuf et de schiste noir indique la nature de l'événement de déformation responsable du dépôt d'or à Peranggih. La structure minéralisée à haute teneur à fort pendage (au-dessus de 1,5 g/t) traverse la minéralisation à faible teneur à un angle plus élevé et se trouve localement au sud et au centre de Peranggih. L'emplacement spatial de la minéralisation à haute teneur est indiqué dans la section longue nord-sud (« N-S ») (Figure 3). Les structures à faible et haute teneur sont toujours ouvertes le long de la direction stratigraphique et en aval-pendage. Un programme de forage RC supplémentaire est prévu pour guider l'extension de 560 m de la zone minéralisée le long de la direction stratigraphique et en aval-pendage et du pendage du gisement connu.

La minéralisation de Peranggih est généralement associée à une brèche de quartz prise en charge par matrice. La majeure partie de la minéralisation se trouve dans un environnement hautement oxydé, puisque Peranggih est hébergée dans un environnement d'altération profonde. Les lithologies présentent généralement une altération argilique et silicifiée modérée. Le cadre structurel suggère que la brèche aurifère minéralisée est mise en place dans le système de cisaillement avec un pendage abrupte à modéré vers l'est.

Figure 3 : la section longue N-S de Peranggih montre l'interception à haute teneur du programme de forage RC et est disponible à l'adresse

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7831836b-3555-4301-af15-70b1c57b37af

Précédent forage à air comprimé « RAB » et travaux miniers de suivi

Depuis janvier 2020, Monument a activement entrepris 86 870 m de forage RAB à Peranggih et extrait par intermittence et produit un total de 3 610 onces d'or au 31 octobre 2021. Le forage RAB peu profond à un espacement nominal de 3 m x 3 m ou 5 m x 5 m avec une profondeur maximale de 20 m ciblait des occurrences aurifères peu profondes associées à des matériaux éluviaux et colluviaux qui existent au-dessus de la structure minéralisée.

À la suite du forage RC 2021, un modèle de blocs interne a été produit et une coquille de fosse interne peu profonde jusqu'à 40 m sous le niveau de la surface a été optimisée. Un total de 55 kt de matériau minéralisé a été extrait et a alimenté l'usine au 1er trimestre 2022. L'extraction et la production d'oxyde à partir de Peranggih devraient augmenter au cours des prochains mois.

Peranggih est un site entièrement autorisé ayant un bail minier de dix ans expirant le 14 mars 2029.

Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été préparées par Adrian Woolford, géologue en chef de Monument Mining Limited, puis révisées et approuvées par Roger Stangler, Personnel qualifié au sens de la norme NI43-101 retenu par Golder Associates Pty Ltd.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait également progresser les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et Tuckanarra (dans lequel elle détient un intérêt à hauteur de 20 %) dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf en cas d'exigence des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.

Annexe 1- Résumé des résultats de forage (teneur de coupure de 0,35 g/t) :

Hole ID Easting Northing RL Azimuth Dip EOH (m) Depth from (m) Depth to (m) Length (m) Au grade (g/t Au) PGRC052 423186 479857 113 270 -60 70 19 23 4 0.41 PGRC053 423154 479859 114 270 -60 57 24 32 8 1.08 and - - - - - - 44 51 7 0.35 PGRC054 423128 479858 118 270 -60 50 7 10 3 0.55 and - - - - - - 14 24 10 0.61 PGRC055 423127 479874 115 270 -60 50 1 15 14 0.58 including - - - - - - 10 12 2 1.71 and - - - - - - 18 37 19 0.86 including - - - - - - 26 30 4 2.10 PGRC057 423143 479872 114 270 -59 50 35 48 13 0.47 PGRC058 423183 479839 115 274 -61 50 2 11 9 0.41 and - - - - - - 27 41 14 0.54 including - - - - - - 35 36 1 1.29 PGRC061 423009 480261 110 270 -59 50 31 38 7 0.52 PGRC063 422994 480247 112 269 -59 40 18 26 8 0.68 including - - - - - - 21 23 2 1.23 PGRC067 423032 480304 109 269 -59 60 15 19 4 0.55 PGRC068 422983 480325 103 271 -60 40 16 24 8 0.60 PGRC070 423072 479987 117 271 -60 50 14 19 5 0.71 including - - - - - - 15 16 1 2.21 PGRC072 423072 479969 111 273 -60 50 0 6 6 0.43 PGRC073 423098 480007 114 270 -61 60 39 49 10 0.50 including - - - - - - 42 43 1 1.90 PGRC074 423145 479896 110 271 -59 50 22 27 5 0.60 and - - - - - - 32 35 3 0.38 and - - - - - - 38 50 12 0.79 including - - - - - - 42 43 1 1.32 PGRC075 423130 479896 110 269 -59 50 7 17 10 0.41 and - - - - - - 24 30 6 0.54 and - - - - - - 44 49 5 0.56 PGRC076 423106 479981 106 274 -59 60 10 15 5 6.88 including - - - - - - 11 14 3 11.06 and - - - - - - 48 51 3 0.65 PGRC077 423089 479967 106 277 -60 50 16 30 14 1.50 including - - - - - - 19 23 4 4.30 PGRC078 423098 479970 106 269 -60 60 18 38 20 0.86 including - - - - - - 20 27 7 1.62 PGRC079 423128 479921 110 272 -60 50 0 14 14 0.38 PGRC080 423113 479921 110 266 -61 50 9 23 14 0.48 PGRC081 423143 479921 110 271 -61 50 2 12 10 0.48 PGRC082 423117 479909 110 271 -59 50 9 14 5 0.64 including - - - - - - 13 14 1 1.68 PGRC083 423116 479857 118 270 -59 30 0 20 20 0.77 PGRC085 422915 480560 107 268 -61 50 18 21 3 0.66 PGRC086 423039 480382 99 270 -60 50 1 12 11 0.68 including - - - - - - 2 7 5 1.09 PGRC087 423052 480096 110 275 -61 50 14 19 5 0.93 including - - - - - - 15 17 2 1.61 and - - - - - - 22 27 5 0.38 PGRC088 423065 480111 110 267 -60 30 7 12 5 0.72 and - - - - - - 22 30 8 0.83 including - - - - - - 27 29 2 1.91 PGRC089 423095 480112 110 271 -59 40 11 24 13 1.39 including - - - - - - 11 13 2 5.30 and - - - - - - 29 39 10 0.47 PGRC091 423069 480141 109 269 -61 40 30 33 3 0.93 PGRC092 423072 480090 110 259 -59 50 17 30 13 0.62 including - - - - - - 17 19 2 1.14 and - - - - - - 39 44 5 0.62 PGRC093 423071 480072 110 271 -61 50 37 42 5 2.01 including - - - - - - 40 42 2 4.72 PGRC095 423109 479948 110 270 60 70 34 47 13 0.57 including - - - - - - 34 38 4 1.00 PGRC096 423175 479814 128 270 60 50 12 26 14 0.44 including - - - - - - 20 21 1 1.19 PGRC098 423085 480020 108 269 -61 60 4 17 13 0.41 and - - - - - - 34 39 5 0.42 PGRC099 423076 480047 108 271 -61 50 9 16 7 1.00 including - - - - - - 11 13 2 2.10 and - - - - - - 20 25 5 0.37 PGRC100 423196 479838 117 269 -61 70 45 52 7 0.62 and - - - - - - 63 69 6 0.40 PGRC101 423194 479823 120 273 -60 50 3 7 4 0.39 and - - - - - - 22 32 10 0.38 and - - - - - - 35 42 7 0.43 PGRC102 423095 480096 108 271 -59 50 13 24 11 0.41 and - - - - - - 29 38 9 1.52 including - - - - - - 36 37 1 10.21 PGRC106 422978 480404 98 271 -59 50 20 23 3 0.53 PGRC108 422991 480358 100 271 -60 30 8 20 12 1.22 including - - - - - - 18 20 2 2.69 PGRC110 423024 480374 100 271 -60 30 5 8 3 0.50 PGRC112 423003 480276 110 269 -60 50 30 36 6 0.55 including - - - - - - 31 32 1 1.02 PGRC113 423093 479841 128 269 -59 60 21 42 21 1.24 including - - - - - - 21 28 7 2.58

Toutes les interceptions signalées sont basées sur une largeur de forage supérieure à 3 m au-dessus de la coupure d'oxyde (0,35 g/t d'or) avec des dilutions internes de moins de 2 m limitée à 0,30 g/t d'or tandis que les interceptions incluses avec une largeur minimale de 1 m sont contraintes à 1,0 g/t d'or.