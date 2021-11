Prima Solutions et Ritablock signent un partenariat pour faciliter les échanges de données comptables sur le marché de la réassurance

Prima Solutions , éditeur de logiciels cloud pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, et Ritablock , solution permettant l’échange de données réassurance pour la comptabilité technique et la gestion des sinistres, s’associent afin de permettre aux cédantes de partager rapidement et en toute sécurité leurs comptes techniques avec leurs courtiers et réassureurs.

Ritablock est une jeune start-up créée pour répondre aux enjeux de facturation entre assureurs et réassureurs. La société révolutionne les processus de comptabilité réassurance grâce à la blockchain. Avec Ritablock, les données comptables peuvent être échangées et vérifiées de manière sécurisée, rapide et efficace.

« Ritablock existe depuis fin 2019 en tant qu’entreprise à part entière. Nous ne sommes pas liés aux compagnies d’assurances ni aux cabinets d’experts-conseils et nous souhaitons plutôt collaborer avec l’ensemble de l’industrie. Il est important pour nous de compter Prima XL parmi nos solutions partenaires », commente Matthias Gößler, CEO de Ritablock.

Prima XL est la plateforme cloud de gestion pour toutes les opérations de réassurance qui permet de collecter, centraliser et analyser l’ensemble des données. Prima XL est utilisée par une quarantaine de clients et dans une dizaine de pays. À la suite d’un Proof of Concept très concluant mené cet été, Prima Solutions et Ritablock ont décidé de s’associer.

Grâce à ce partenariat, Prima Solutions propose une interface standard supplémentaire entre sa plateforme Prima XL et une solution de l’écosystème réassurance.

« Nous sommes fiers de collaborer avec les équipes de Ritablock sur cette nouvelle technologie prometteuse qu’est la blockchain. Nous offrons désormais la possibilité aux utilisateurs de Prima XL de s’appuyer sur cette solution pour accélérer leurs échanges avec leurs différents partenaires », déclare Hugues Delannoy, Président de Prima Solutions. « Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie d’ouverture au marché. Nous multiplions actuellement les initiatives pour permettre à nos clients de connecter un large choix de solutions complémentaires à nos plateformes et ainsi accélérer leur transition digitale. »

Cette collaboration est suivie de près par l’initiative Ruschlikon qui œuvre à la standardisation des échanges sur le marché de l’assurance et dont Ritablock et Prima Solutions sont des membres actifs depuis plusieurs années.