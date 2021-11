ALSTOM SA : Alstom signe un contrat avec Metrolinx pour la révision de 94 voitures de train de banlieue à deux niveaux en Ontario, au Canada

English French

Alstom signe un contrat avec Metrolinx pour la révision de 94 voitures de train de banlieue à deux niveaux en Ontario, au Canada

Ce contrat d’environ 118 millions d’euros (171 millions CAD) s’appliquera à Thunder Bay, en Ontario (Canada).

Alstom est un partenaire privilégié pour les projets de modernisation visant à augmenter la durée de vie du matériel roulant.

30 novembre 2021 – Alstom a signé un contrat avec Metrolinx pour la révision de 94 voitures de train de banlieue à deux niveaux pour GO Transit, le service de transport public régional du Grand Toronto et de Hamilton (GTHA) en Ontario, au Canada. Le contrat s’élève à environ 118 millions d’euros (171 millions CAD). Les travaux de rénovation des voitures à deux étages des séries VII, fabriquées entre 2003 et 2008, commenceront rapidement dans les installations d’Alstom à Thunder Bay, en Ontario (Canada). La révision et mise à niveau à mi-vie des voitures seront effectuées sur une période de deux ans et nécessiteront de démonter les véhicules, de réviser les pièces et de produire des voitures entièrement rénovées pour le parc de GO Transit.

« Nous sommes ravis d’avoir la chance de poursuivre notre partenariat avec GO Transit qui dure depuis 45 ans avec la révision de ces voitures à deux étages et nous remercions Metrolinx de nous renouveler leur confiance et de reconnaître l’expertise industrielle unique de notre équipe de Thunder Bay, a déclaré Michael Keroullé, le président d’Alstom Amériques. Nous avons hâte de continuer à servir les voyageurs de la région du Grand Toronto et de Hamilton. »

Les mises à jour de l'intérieur comprendront l'installation de nouvelles prises de courant avec des ports USB, des mises à jour esthétiques des panneaux et du plancher, le remplacement complet des sièges passagers, la modernisation des toilettes et l'éclairage LED éprouvé. De plus, le prolongement de la durée de vie de ces voitures permettra à Metrolinx de disposer du parc ferroviaire nécessaire pour soutenir les améliorations de service, notamment dans le cadre du programme GO Expansion, dans le but d'offrir un service plus rapide et plus pratique à la région.

Les voitures du parc vert et blanc reconnaissable de GO Transit sont fabriquées dans les installations de plus de 45 000 mètres carrés d’Alstom à Thunder Bay depuis plus de 45 ans, et l’équipe sur place vient de terminer cet été la dernière commande de Metrolinx pour 36 voitures de voyageurs accessibles et à deux niveaux. Alstom entretient les voitures et locomotives du parc de GO Transit (plus de 1 000 pièces de matériel roulant) depuis plus de 20 ans et opère le réseau de trains de banlieue de GO Transit depuis plus de 10 ans (environ 400 trajets et 700+ kilomètres parcourus par jour).

Avec cette longue expérience en tant qu’intégrateur du système, concepteur et fabricant du matériel roulant, Alstom est un partenaire privilégié pour les projets de modernisation visant à augmenter la durée de vie du matériel roulant. L’entreprise a travaillé sur plusieurs projets de modification et de révision en Amérique du Nord, pour des clients comme la Port Authority Transit Corporation (PATCO), la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (LA Metro), le département des Transports de Californie (Caltrans), la Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA, 2 parcs), le Canadian Rocky Mountaineer (voitures SilverLeaf) et la Maryland Transit Authority (MTA, véhicules légers).

Alstom est présent au Canada depuis 80 ans et constitue un partenaire de long terme et impliqué dans le développement des transports publics du pays. Depuis la livraison de ses premières voitures de métro à la ville de Montréal en 1966, Alstom a continué à concevoir et fabriquer des trains au Canada pour des villes comme Edmonton, Ottawa, Vancouver et la région du Grand Toronto et de Hamilton. L’entreprise conçoit et livre également des solutions de signalisation et des centres de contrôle intégrés pour les corridors et centres ferroviaires les plus fréquentés au Canada, notamment pour le corridor de Metrolinx et de la gare Union Station, la Société de transport de Montréal (STM) et la Commission de transport de Toronto (TTC). Alstom livre actuellement un système clé en main de métro léger automatique et sans conducteur pour le Réseau express métropolitain (REM), incluant le matériel roulant, la signalisation, les portes écrans et les équipements en dépôt, qui prévoit 30 années de fonctionnement et de maintenance. Plus récemment, Alstom a annoncé qu’il fabriquera au Canada 60 nouveaux tramways Flexity pour la TTC.





