NetAlly lance InSite™ Intelligence pour l'écosystème AirMapper™

COLORADO SPRINGS, Colorado, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly, un innovateur de premier plan en matière de solutions de test et d'analyse Ethernet et Wi-Fi, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'AirMapper™ InSites pour l'analyse automatisée et le dépannage visuel des réseaux Wi-Fi.



« InSites poursuit la mission de NetAlly consistant à simplifier l'étude de sites Wi-Fi pour tout le monde en automatisant l'analyse de la couverture, du SNR, des interférences, de la surcharge des balises, etc. », a déclaré James Kahkoska, directeur technologique de NetAlly. « Un simple tableau de bord réussite/échec des résultats de l'enquête élimine le besoin d'une expertise spécialisée et d'une évaluation manuelle chronophage. Avec InSites, les mesures AirMapper sont automatiquement comparées aux seuils configurables et permettent aux utilisateurs de visualiser directement la carte thermique spécifique afin d'identifier rapidement toute zone problématique. »

Avec AirMapper, les utilisateurs des instruments EtherScope® nXG et AirCheck G2 de NetAlly peuvent collecter rapidement et facilement des mesures Wi-Fi basées sur la localisation et créer des cartes thermiques visuelles des mesures de performance clés dans le service gratuit Cloud Link-Live. Idéal pour les études de site rapides pour les nouveaux déploiements, la validation des modifications, le dépannage visuel et la vérification rapide des performances, NetAlly est la première à fournir une étude de site complète et une analyse câblée/sans fil dans un instrument portable, permettant aux professionnels du réseau Wi-Fi (et même aux non-experts) d'effectuer une étude de site sans avoir besoin de transporter un ordinateur portable, d'utiliser des dongles ou des appareils connectés.

« Les logiciels complexes de modélisation prédictive et d'analyse ont leur place, mais la grande majorité des professionnels du réseau doivent comprendre comment leur réseau Wi-Fi fonctionne et comment résoudre les problèmes au quotidien », a déclaré Dan Klimke, directeur du marketing produit chez NetAlly. « En simplifiant la collecte des données d'enquête et en automatisant le processus d'analyse, davantage de personnes peuvent voir et résoudre les problèmes de Wi-Fi plus rapidement que jamais. »

Pour plus d'informations sur NetAlly et AirMapper InSites, consultez le site https://www.netally.com/airmapper-site-survey/

À propos de NetAlly

La gamme de solutions de test de réseau et d'analyse de NetAlly® aide les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd'hui depuis des décennies. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme en matière d'analyse mobile de réseau avec des outils d'analyse tels qu'EtherScope® nXG, AirMagnet®, LinkRunner®, LinkSprinter®, AirCheck™, et bien d'autres encore. NetAlly simplifie les tests de réseau, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration transparente entre le personnel du site et les experts à distance. Pour en savoir plus et découvrir comment NetAlly aide les professionnels des réseaux à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://netally.com.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/954c58fd-62d5-4bba-92bb-5a8c8ea131c3