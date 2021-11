English Swedish

Hexatronic Group AB (publ)

556168-6360

Pressmeddelande 30 november, 2021

Hexatronic Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) har ökat till följd av en riktad nyemission om totalt

1 250 000 aktier. Styrelsen beslutade om den riktade nyemissionen av aktier den 8 november 2021 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021.

Genom nyemissionen ovan, som Bolagsverket registrerade under november månad, ökade antalet aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) med totalt 1 250 000.

Per den 30 november 2021 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hexatronic Group AB (publ) till 40 622 874, varav 39 962 874 utgörs av stamaktier, motsvarande totalt 39 962 974 röster, och 660 000 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 66 000 röster. Aktiekapitalet uppgår till 2 031 143,40 kronor. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.

Göteborg 30 november 2021



Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 17.30 CET.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se https://group.hexatronic.com

