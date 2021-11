Teckningsoptioner av serie TO8 tecknades till cirka 87,3 procent och Cortus Energy AB tillförs cirka 24,0 MSEK

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, tisdagen den 30 november 2021

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8, vilka emitterades under det tredje kvartalet år 2021. Totalt nyttjades 70 701 713 teckningsoptioner av serie TO8, motsvarande cirka 87,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO8. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8 tillförs Cortus Energy cirka 24,0 MSEK före emissionskostnader.



Bakgrund

Teckningsperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 pågick under perioden från och med den 16 november 2021 till och med den 29 november 2021. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 var 0,34 SEK.

Totalt nyttjades 70 701 713 teckningsoptioner av serie TO8 för teckning av 70 701 713 aktier, innebärandes att cirka 87,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO8 nyttjades.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO8 ökar antalet aktier i Cortus med 70 701 713 aktier, från 1 623 604 550 aktier till totalt 1 694 306 263 aktier. Aktiekapitalet ökar med 2 121 051,39 SEK, från 48 708 136,50 SEK till 50 829 187,89 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO8 uppgår utspädningen till cirka 4,2 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Synch Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med teckningsoptionerna av serie TO8.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl.17.35 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2022.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga