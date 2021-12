Persbericht Biocartis Group NV: SeptiCyte® RAPID krijgt 510(k) clearance van de US FDA

English Dutch

PERSBERICHT : 30 november 2021, 17:40 CET

SeptiCyte® RAPID krijgt 510(k) clearance van de US FDA

Mechelen, België, 30 november 2021 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat de US ‘Food and Drug Administration’ (FDA) 510(k) clearance1 heeft verleend voor SeptiCyte® RAPID (CE-IVD, US FDA 510(k)). Deze test werkt op het snelle en gebruiksvriendelijke moleculaire diagnostiek Idylla™ platform2 van Biocartis en werd ontwikkeld onder Biocartis' partnerschap met Immunexpress Pty Ltd (‘Immunexpress’), een in Seattle (VS) gevestigd moleculair diagnostisch bedrijf dat zich toelegt op het verbeteren van de gezondheidsresultaten voor patiënten die vermoedelijk sepsis hebben.

Sepsis is de overweldigende en levensbedreigende reactie van het lichaam op een infectie die het immuunsysteem ontregelt en kan leiden tot weefselschade, orgaanfalen en de dood3. Vandaag is sepsisdiagnose een uitdaging omdat conventionele technieken zoals bloedkweek of de detectie van sepsis-gerelateerde biomarkers zoals lactaat en procalcitonine traag en vaak niet erg nauwkeurig zijn4. Op het moment van behandeling zijn artsen het in 40-60% van de gevallen5 oneens over de juiste behandeling omdat er op dat moment geen nauwkeurige diagnostiek beschikbaar is die uitsluitsel kan geven. Dat leidt tot een breed verspreid overmatig gebruik van antibiotica3.

SeptiCyte® RAPID6 is een volledig geautomatiseerde, snelle gastheer-respons7 test die sepsis onderscheidt van infectie-negatieve systemische ontsteking bij patiënten die vermoedelijk sepsis hebben. De test levert bruikbare resultaten8 binnen ongeveer een uur, zodat artsen hun beslissingen over patiëntenbeheer kunnen optimaliseren.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: “We zijn trots op onze partner die deze mijlpaal voor de VS-markt heeft bereikt. Na de commerciële lancering van deze test in Europa een jaar geleden maakt de 510(k) clearance door de US FDA nu de volledige commerciële roll-out door Immunexpress in de VS mogelijk. Dit toont aan hoe onze partners echt voordeel kunnen halen uit de ontwikkeling van hun testinhoud op ons gedecentraliseerd Idylla™ platform. Voor Biocartis zullen de commercialiseringsinspanningen in de VS naar verwachting de installed base van Idylla™ in de VS uitbreiden en de volumegroei van de cartridges versterken."

“De 510(k) clearance voor SeptiCyte® RAPID komt op het juiste moment in de COVID-19 pandemie, vooral nu de winter nadert en verschillende respiratoire virussen volop uitbreiden. De druk van de onophoudelijke COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames benadrukt het belang van een vroege en accurate diagnose van sepsis, vooral op de intensieve zorgen-afdelingen waar snel handelen nodig is. Bovendien toont onze recente klinische validatiestudie9 aan dat SeptiCyte® RAPID nog steeds efficiënter en effectiever is dan traditionele methoden10, wat nu meer dan ooit nodig is," verklaarde Rolland D. Carlson, Ph.D., Chief Executive Officer van Immunexpress.

Immunexpress presenteerde data over het gebruik van SeptiCyte® RAPID voor COVID-19 patiëntentriage onder de vorm van een abstract op het 31ste ‘European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases’ (ECCMID) dat virtueel plaatsvond van 9-12 juli 2021. Meer informatie over SeptiCyte® RAPID is te vinden op de Biocartis en Immunexpress website.

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Over Immunexpress en SeptiCyte® RAPID

Immunexpress is een moleculair diagnostisch bedrijf, gevestigd in Seattle, dat zich inzet voor het verbeteren van de gezondheidsresultaten voor patiënten die vermoedelijk sepsis hebben. De SeptiCyte® technologie van Immunexpress kan de ontregelde immuunrespons van een patiënt beoordelen door de genexpressie van volbloed te kwantificeren en te analyseren, en levert binnen ongeveer een uur bruikbare resultaten op om de arts te helpen bij het nemen van optimale beslissingen over het beheer van de patiënt. SeptiCyte® RAPID is een laboratoriumtest voor sepsis die SeptiCyte® technologie combineert met Biocartis' Idylla™ platform, waardoor clinici snel een onderscheid kunnen maken tussen infectie-positieve (sepsis) en infectie-negatieve systemische ontsteking bij patiënten die verdacht worden van sepsis, door de diagnose van bacteriële sepsis, virale sepsis of schimmelinfecties. Deze krachtige combinatie van technologieën vergroot de zekerheid voor een vroege diagnose van sepsis, om de klinische resultaten te verbeteren en de kosten voor de gezondheidszorg te verlagen. Meer informatie op de Biocartis en Immunexpress website.

1 Sectie 510(k) van de ‘Food, Drug and Cosmetic Act’ vereist van fabrikanten van hulpmiddelen die zich moeten registreren, dat zij de FDA ten minste 90 dagen van tevoren in kennis stellen van hun voornemen een medisch hulpmiddel op de markt te brengen. Dit staat bekend als Premarket Notification - ook wel PMN of 510(k) genoemd

2 Het Idylla™ Instrument en de Idylla™ Console zijn sinds 12 juli 2017 vrijgesteld door de US FDA en zijn als zodanig niet onderworpen aan 510(k) kennisgevingsvereisten voordat ze in de VS op de markt worden gebracht voor in-vitro diagnostisch gebruik met door de US FDA goedgekeurde of vrijgegeven tests

3 Sepsis Alliance, https://www.sepsis.org/, laatst geraadpleegd op 29 oktober 2021

4 Bron: https://septicyte.com/wp-content/uploads/2021/09/IMM-013-16x9-04-01-SC24-FINAL.pdf, laatst geraadpleegd op 29 oktober 2021

5 Bron: https://immunexpress.com/about-sepsis/, laatst geraadpleegd op 29 oktober 2021

6 SeptiCyte® RAPID is ontwikkeld door Immunexpress Inc in samenwerking met Biocartis. Biocartis heeft de exclusieve distributierechten voor de EU. De test is niet in alle landen beschikbaar. De beschikbaarheid moet worden gecontroleerd bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Biocartis

7 Gastheer-respons gebaseerde tests zijn gericht op het meten van biomarkers die indicatief zijn voor de reactie van het immuunsysteem van een patiënt op een infectie, in plaats van het meten van pathogenen die de oorzaak van de infectie zijn

8 Bovendien onderscheidt SeptiCyte® RAPID niet enkel sepsis van SIRS (systemic inflammatory response syndrome) maar ook correleert met virale sepsisinfectie, tegenover procalcitonine (PCT) dat toeneemt met de ernst van bacteriële maar niet virale infectie en ook een niet-specifieke ontstekingsmarker is

9 Gepresenteerd tijdens de 2021 IDWeek Conference, die virtueel plaatsvond tussen 29 september en 3 oktober 2021

10 In een recente studie, gepresenteerd door Immunexpress, werd aangetoond dat SeptiCyte® RAPID beter presteert dan andere vaak gebruikte klinische diagnostische tests, waaronder lactaat- en procalcitoninetests, bij het onderscheiden van sepsis van niet-infectieuze ontstekingsreacties