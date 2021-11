English French

EUROBIO SCIENTIFIC LANCE LE PREMIER TEST PCR PERMETTANT EN UNE SEULE REACTION LE DEPISTAGE DU VIRUS DU SARS-COV-2

ET LA DETECTION DES VARIANTS DELTA ET OMICRON

T est pour détecter la présence du variant Omicron et typer le variant Delta pendant un dépistage COVID de routine

Premier test en t echnologie multiplexe ne nécessitant qu’une seule réaction

Résultat de PCR obtenu en 45 minutes seulement

Test propriétaire disponible en format RUO

Paris, le 30 novembre 2021 – 17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce le lancement d’un nouveau test propriétaire, EurobioPlex SARS-CoV-2 Fast Screening & Variants Detection (SARS-CoV-2 Fast-SVD, EBX-047), test de PCR* multiplexe en temps réel pour le dépistage du coronavirus SARS-CoV-2 et des variants Delta et Omicron.

EBX-047 est un kit développé et fabriqué en France par Eurobio Scientific, permettant, dans un seul puits de PCR, la détection du coronavirus et le dépistage des deux variants actuellement prédominants dont l’Omicron qui pourrait présenter un risque d’échappement immunitaire. Il réalise un dépistage standard avec deux gènes, et cible la mutation L452R présente sur le variant Delta, et la mutation K417N présente sur le variant Omicron. Ce test d’orientation, dont la phase de PCR est très rapide (45 minutes) s’intègre avec les autres tests de la gamme EurobioPlex sur les équipements ouverts et présents dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale des grands plateaux techniques hospitaliers et privés.

Dans l’attente du marquage CE, le coffret SARS-CoV-2 Fast-SVD est d’ores et déjà disponible à la vente en tant que test RUO (Research Use Only).

Avec ce nouveau test adapté au variant Omicron, Eurobio Scientific confirme son investissement continu pour concevoir et développer les outils nécessaires pour gérer et lutter contre la pandémie actuelle et son évolution. Le coffret SARS-CoV-2 Fast-SVD est ainsi le premier test permettant de suivre en temps réel la diffusion du variant Omicron, et dans le cas d’une veille sanitaire, d’explorer son éventuelle capacité à échapper au système immunitaire des patients déjà vaccinés.

* La « Polymerase Chain Reaction » (PCR) est une méthode basée sur la multiplication sélective de séquences d'ADN cibles, qui permet de détecter des séquences d'ADN spécifiques présentes dans un produit.

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.











