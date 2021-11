English French

Soitec fait l’acquisition de NOVASiC pour renforcer sa technologie de substrats en carbure de silicium

● L'acquisition de NOVASiC permet d’accélérer le développement de la technologie de Soitec et de renforcer son positionnement sur les marchés de l'automobile et de l'industrie

● L'expertise de NOVASiC dans le domaine de la production, du polissage et de la régénération complète le portefeuille technologique de Soitec pour fournir un produit final optimal et préparer l'industrialisation de SmartSiC™, à partir de la technologie unique et brevetée de Soitec

Bernin (Grenoble), France, le 30 Novembre 2021 - Soitec (Euronext Paris), leader mondial dans la conception et la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, fait l’acquisition de NOVASiC, une société de technologie avancée spécialisée dans le polissage et la régénération de plaquettes sur carbure de silicium (SiC). Cette acquisition permet à Soitec de stimuler le développement de semi-conducteurs pour les systèmes d'alimentation électrique dans les domaines de l'électromobilité et des applications industrielles. La clôture de la transaction est prévue avant la fin de l'année civile 2021.

Dans une démarche stratégique visant à répondre aux besoins des marchés automobile et industriel en matière de performance et d'efficacité énergétique, Soitec élargit son portefeuille de produits au-delà du silicium sur isolant (SOI) avec le carbure de silicium. Ce matériau cristallin offre de meilleures performances, une conception optimisée et un impact environnemental réduit pour l'électronique de puissance, ce qui en fait une solution parfaite notamment pour les véhicules électriques et d’autres applications à faible consommation d'énergie.

Les substrats SmartSiC™, résultant de l'application de la technologie unique et brevetée de Soitec, appelée SmartCut™, au SiC, permettront d'atteindre de nouveaux niveaux de performance et d'efficacité énergétique par rapport au carbure de silicium traditionnel massif, grâce à une plus grande réutilisation de substrats donneurs, à des rendements améliorés et à des tailles de puce plus faibles. En plus de réduire l'impact environnemental du carbure de silicium dans son processus de production, SmartSiC™ sera un catalyseur pour accélérer l'adoption des véhicules électriques. SmartSiC™ est actuellement en phase de prototypage pour les appareils avec plusieurs partenaires clés.

Fondée en 1995, NOVASiC fournit des services de pointe de production de plaques, de récupération et de polissage pour les semi-conducteurs à haute performance et les cristaux industriels aux laboratoires et aux clients industriels, en mettant un accent particulier sur le carbure de silicium. La société a développé des processus de polissage innovants permettant d'améliorer les performances des dispositifs grâce à une surface prête à l'emploi ultra-propre, sans rayures, à faible rugosité et sans couches endommagées.

Avec cette acquisition, Didier Marsan, PDG de NOVASiC et expert international, deviendra conseiller technique senior pour Soitec.

"Les substrats SmartSiC™ de Soitec seront l'épine dorsale de l'électromobilité économe en énergie", a déclaré Bernard Aspar, COO de Soitec. "L'acquisition de NOVASiC et l'intégration de son expertise dans la production de plaques, le polissage et la récupération apporte la dernière brique technologique permettant à Soitec de fournir un produit final optimal et de préparer la phase d'industrialisation de notre ligne de produits SmartSiC™. L'expertise de NOVASiC nous aidera à accélérer encore la mise sur le marché et l'adoption de nos applications intelligentes de carbure de silicium sur les marchés prometteurs et exigeants de l'automobile et de l'industrie."

"Nous sommes très heureux de rejoindre un leader mondial des matériaux semi-conducteurs comme Soitec", a déclaré Didier Marsan, PDG de NOVASiC. "Nous sommes impatients d'apporter notre expertise pour soutenir la feuille de route de la nouvelle ligne de produits très prometteuse de Soitec, et de contribuer à l'adoption des solutions intelligentes en carbure de silicium de Soitec."

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter: @Soitec_FR.

A propos de NOVASiC

NOVASiC a été créée en 1995 à proximité du centre de haute technologie et de recherche de Grenoble.

Depuis septembre 2001, NOVASiC fonctionne à partir d'une nouvelle usine conçue pour une production nettement plus importante. Les installations comprennent une salle blanche de classe 100 pour le nettoyage des plaques et l'inspection finale où les effectifs techniques travaillent par équipes pour mieux répondre aux demandes des clients. Deux sociétés de capital-risque de premier plan, spécialisées dans les semi-conducteurs et les technologies associées, ont investi dans NOVASiC : BANEXI VENTURES (BNP Paribas) et INNOVACOM (France Télécom). Depuis 2006, NOVASiC est certifiée ISO 9001.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.novasic.com

Relations investisseurs :



Steve Babureck



+33 6 16 38 56 27



+65 9231 9735



steve.babureck@soitec.com Contacts medias :



Markus Payer

+33 7 85 54 90 84

markus.payer-ext@soitec.com







Isabelle Laurent



+33 1 53 32 61 51 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron



+33 1 53 32 61 27



fabrice.baron@oprgfinancial.fr

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 70 275 148,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

