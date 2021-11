English French

Soitec et Mersen annoncent un partenariat stratégique pour développer de nouveaux substrats en carbure de silicium (SiC) pour le marché du véhicule électrique

Bernin (Grenoble), Paris, le 30 novembre 2021 - Soitec (Euronext Paris - SOI), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, et Mersen (Euronext Paris – MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annoncent avoir conclu un partenariat technique stratégique pour le développement d’une nouvelle famille de substrats de carbure de silicium polycristallins (polySiC) destinée au marché du véhicule électrique.

Grâce à leurs expériences respectives dans le domaine des matériaux et des substrats, ce développement de substrats polySiC à très faible résistivité électrique mené par Soitec et Mersen permettra d’optimiser les composants de puissance en SiC élaborés à partir de la technologie SmartSiC™ de Soitec. Ce développement est renforcé par une collaboration des équipes de Mersen à Gennevilliers et celles de Soitec à Bernin et à Grenoble. Elles pourront par ailleurs bénéficier des compétences du Substrate Innovation Center de Soitec au sein du CEA-Leti pour valider les progrès réalisés dans le processus d’industrialisation.

Christophe Maleville, Chief Technology Officer de Soitec, déclare : « L’intensification de la mise en commun de nos expertises en matériaux et semi-conducteurs nous permet de générer des substrats d’un niveau de performance très avancée. Ces résultats sont compatibles avec notre technologie SmartSiC™ et dépassent aussi les spécifications de nos clients, fondeurs de circuits électroniques de puissance en SiC. Ce substrat polySiC devient un élément clé de notre technologie avec sa très faible résistivité électrique. Cela apportera un fort gain d’efficacité énergétique, rendant ainsi les véhicules électriques plus efficaces. »

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré :« Ce partenariat illustre l’expertise de Mersen dans le domaine du SiC polycristallin et sa capacité à développer un produit sur mesure compatible avec la technologie de Soitec. Grâce à ce partenariat renforcé, nous serons ainsi en mesure d’offrir aux acteurs de l'industrie électronique un substrat de haute performance et économique pour la production de semi-conducteurs de puissance, en particulier pour le marché des véhicules électriques.»

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semiconducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

A propos de Mersen

Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur-mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, Mersen innove sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans l’éolien, le solaire, l’électronique, le véhicule électrique, l’aéronautique, le spatial et bien d’autres secteurs encore, partout où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mersen.com

Prochain événement virtuel le 7 décembre 2021 à 15h30: “Chip-chat: An Hour With Mersen On Its Semiconductor Strategy”

Relations investisseurs :



Steve Babureck



+33 6 16 38 56 27



+65 9231 9735



steve.babureck@soitec.com Contacts medias :



Markus Payer

+33 7 85 54 90 84

markus.payer-ext@soitec.com







Isabelle Laurent



+33 1 53 32 61 51 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron



+33 1 53 32 61 27



fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 70 275 148,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

Pièce jointe