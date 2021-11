François Théry rejoint le comité exécutif Generix Group en tant que Directeur des Affaires Administratives et Financières

English French



Communiqué de presse

Le 30 novembre 2021

Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply Chain et du Commerce, est heureux d’annoncer la nomination de François Théry au poste de Directeur des Affaires Administratives et Financières. Il succède à Ludovic Luzza qui pilote désormais la filiale nord-américaine du groupe.

La prise de fonction de François Théry intervient à un moment charnière du développement de Generix Group qui vient de révéler ses ambitions à horizon 2025 dans un plan stratégique intitulé “Boost Together 2025”. Ses missions s’ancreront donc dans le déploiement des axes stratégiques présentés par le Groupe. De la rentabilité des investissements au renforcement du pilotage international, François Théry aura pour enjeu de continuer à assurer la croissance rentable de Generix Group sur l’ensemble de ses marchés.

“Je suis convaincue que la double expérience, corporate et terrain, de François ainsi que sa très bonne connaissance des processus financiers d’entreprises internationales seront un atout clé pour les prochaines phases d’internationalisation de Generix Group et contribueront à améliorer encore l’excellence opérationnelle de notre entreprise” a déclaré Aïda Collette-Sène, Directrice Générale de Generix Group.

Après un début de carrière en tant qu’auditeur chez Mazars dans le secteur industriel, François Théry a rejoint le Groupe Roullier, spécialisé notamment dans le secteur de l’agro-fourniture, en tant que Responsable Consolidation et Reporting du Groupe. Il a ensuite pris la Direction de ces mêmes activités au sein de Lactalis et a enfin rejoint le Groupe Roquette où il a mis à profit son expertise sur différents domaines financiers (contrôle de gestion, consolidation, reporting, comptabilité, fiscalité) jusqu’à prendre la Direction financière France et Europe du Groupe. Il a ainsi contribué à la structuration internationale de la fonction Finance au sein de Roquette à travers l’animation d’équipes en France et à l’étranger, et la mise en place de processus et de règles partagés.

François Théry a commenté “J’ai le plaisir de rejoindre Generix Group à un moment clé de son développement en France et à l’international et de contribuer ainsi à la création de valeur pour ses actionnaires. Le Groupe a su démontrer la résistance de son modèle économique et dispose d’une santé financière solide pour poursuivre sa croissance. J’aurai également à cœur d’accompagner le groupe sur ses investissements qui visent à ajuster son offre aux futurs besoins de ses clients.”.

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

Contact presse

Marie Cannamela - generixgroup@angie.fr – 06.42.51.20.01

Pièce jointe