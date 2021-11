Ubisoft nomme Fawzi Mesmar Vice-Président de l’Equipe Editorial

PARIS – 30 novembre 2021 – Ubisoft annonce aujourd'hui la nomination de Fawzi Mesmar, game designer disposant de plus de 18 ans d’expérience au sein de l’industrie, au poste de vice-président de l’équipe éditoriale.







Depuis la Suède, Fawzi rapportera à Igor Manceau, Chief Creative Officer d’Ubisoft. En tant que membre de l’équipe éditoriale, il travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes de production à la définition de la direction créative du vaste portfolio de jeux d’Ubisoft. Fawzi veillera également à la diversité des perspectives et des équipes de création impliquées dans la création et la production d’expériences uniques et mémorables.







Fawzi fera bénéficier les équipes de création d’Ubisoft de ses 20 ans d’expérience au sein de King, Gameloft, Atlus, et plus récemment en tant que responsable de la conception chez DICE. Durant sa carrière, il a participé au lancement d’une vingtaine de jeu d’univers divers et variés, dont Battlefield, Star Wars: Battlefront, Persona, et Candy Crush. Il est également l’auteur de Al-Khallab on the Art of Game Design, l’un des premiers manuels de game design en arabe. S’appuyant sur ses diverses expériences en Allemagne, au Japon, en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Suède et en Nouvelle-Zélande, Fawzi apporte à Ubisoft une expérience reconnue de gestion d’équipes multiculturelles.







« Je suis ravi de rejoindre les talentueuses équipes d'Ubisoft pour participer à la créativité collective et co-construire le futur des jeux Ubisoft,» a déclaré Fawzi. « Ubisoft réunit plusieurs des esprits les plus créatifs de l’industrie et je suis ravi de pouvoir travailler avec eux à la création d’expériences enrichissantes pour les joueurs. »







Fawzi est la dernière recrue de l’équipe éditoriale d’Ubisoft, suivant la nomination de Bio Jade Granger au poste de vice-présidente de l'éditorial en février 2021, ainsi que la nomination d’Igor Manceau en tant que Chief Creative Officer en septembre 2021.







« Fawzi est un game designer très reconnu au sein de l’industrie, et bénéficie d’une grande expérience de coordination d’équipes issues de projets, d'expertises et de milieux différents. » a déclaré Igor. « Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de l’équipe éditoriale d’Ubisoft, et je suis certain qu’il tissera des liens forts avec l’ensemble des équipes d’Ubisoft. Son expertise nous aidera à continuer à réunir les équipes créatives autour d’une vision commune, à renforcer et développer notre vaste portfolio de jeux et à continuer d’offrir des expériences uniques et mémorables. »







Note aux rédacteurs – Biographie de Fawzi Mesmar







Fawzi est un game designer primé, un auteur et un intervenant disposant de près de vingt ans d’expérience au sein de l’industrie du jeu vidéo. Il était auparavant responsable de la conception chez DICE, où il a dirigé les équipes de conception à l’origine des franchises Battlefield et Star Wars Battlefront. Avant DICE, il a occupé le poste de directeur de studio, production et conception de jeux chez King, où il a contribué à des titres majeurs, dont Candy Crush. Fawzi a également dirigé des équipes de développement chez Gameloft et Atlus, où il a notamment travaillé sur la franchise Persona. De plus, Fawzi est l'auteur de l’un des premiers manuels de game design en arabe et a coécrit neuf bandes dessinées. C’est aussi un ancien joueur professionnel d'esport et il donne régulièrement des cours de game design dans des universités telles que Futuregames à Stockholm. Au cours de sa carrière, Fawzi a été récompensé, en gagnant notamment le Game Dev Hero Award for Game Design en 2020 et le Game Industry 100 Game Changers en 2020.