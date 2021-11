Vietnam Airlines lance des vols commerciaux directs réguliers vers les États-Unis 

French German Malay Thai Indonesian Chinese (Traditional) Japanese Korean Chinese (Simplified)

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vietnam Airlines, le transporteur à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, a annoncé aujourd'hui le succès du premier vol direct vers les États-Unis, franchissant ainsi une étape clé du développement de la compagnie aérienne nationale vietnamienne.



Le vol inaugural, n° VN98, de Ho Chi Minh City à San Francisco, a transporté des passagers à bord du Boeing 787-9 Dreamliner, l'un des avions à la technologie la plus avancée de la flotte de Vietnam Airlines.

Ce vol historique représente un développement important de l'aviation vietnamienne et de Vietnam Airlines en tant que première compagnie aérienne du pays à effectuer des vols commerciaux directs réguliers vers les États-Unis.



Il révèle les 20 années d'efforts déployés par les compagnies aériennes vietnamiennes depuis la création de son bureau de représentation à San Francisco pour jeter les bases d'un itinéraire direct entre les deux pays.

« Vietnam Airlines était si fière d'être la première compagnie aérienne du pays à effectuer le vol charter vers les États-Unis il y a plus d'un an pour accueillir des compatriotes de retour dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le succès du vol commercial direct inaugural vers les États-Unis, marquant ainsi une nouvelle étape importante pour Vietnam Airlines et l'aviation vietnamienne », a déclaré le président et PDG de Vietnam Airlines Le Hong Ha.

« Nous sommes honorés d'être le premier aéroport des États-Unis à proposer des vols réguliers sans escale vers le Vietnam. Nous sommes fiers d'offrir une expérience de classe mondiale avec un accès transparent dans toute la région de la baie de San Francisco et nous sommes reconnaissants à l'égard de Vietnam Airlines d'avoir fait de San Francisco sa première destination aux États-Unis », a déclaré le directeur de l'aéroport de San Francisco Ivar C. Satero.

Dans un premier temps, Vietnam Airlines effectuera 2 vols par semaine de Ho Chi Minh City à San Francisco avec les Boeing 787 et Airbus A350, les deux gros-porteurs les plus modernes.

La compagnie aérienne vise à augmenter la fréquence des vols à 7 vols par semaine une fois la pandémie de Covid-19 sous contrôle et prévoit d'ouvrir un nouvel itinéraire pour relier Los Angeles à Hanoï et Ho Chi Minh City.

À propos de Vietnam Airlines :

Vietnam Airlines, membre de SkyTeam Alliance, est la compagnie aérienne nationale du Vietnam et le principal transporteur en Asie du Sud-Est, exploitant 95 itinéraires vers 22 destinations nationales et 29 destinations internationales avec une moyenne de 400 vols par jour. Skytrax, la plus grande organisation de notation aéroportuaire et aérienne au monde, a classé Vietnam Airlines en tant que compagnie aérienne 4 étoiles pendant quatre années consécutives.

