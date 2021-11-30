越南航空公司开通飞往美国的定期商业直航 

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越南胡志明市, Dec. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为东南亚发展最快的航空公司，越南航空公司今天宣布，其首个直飞美国的航班取得成功，实现了这家越南旗舰型航空公司的一个重要发展里程碑。



首次执飞的VN98次航班从胡志明市飞往旧金山，执飞采用的波音787-9 Dreamliner是越南航空公司机队中技术最先进的机型之一。

这次具有历史意义的航班标志着越南航空业的重要发展，也显示了越南航空公司作为越南首家开通美国定期商业直航的航空企业所取得的重要发展。



它彰显了越南航空公司自在旧金山设立代表办事处以来长达20年的努力，该办事处为两国之间开通直航奠定了基础。

越南航空公司总裁兼首席执行官Le Hong Ha表示：“一年多前，越南航空公司成为首家提供包机从美国接回同胞的越南航空公司，我们对此感到非常自豪。今天，我们很高兴地宣布首个直飞美国的商业航班取得成功，这是越南航空公司和越南航空业一个新的里程碑。”

旧金山机场主管Ivar C. Satero表示：“我们很荣幸成为美国第一个提供越南定期直达航班的机场。我们很自豪能够提供世界一流的体验，在整个旧金山湾区实现无缝衔接，并感谢越南航空公司选择旧金山机场成为其第一个美国目的地。”

运行之初，越南航空公司将每周执行两个从胡志明市飞往旧金山的航班，采用波音787和空客A350这两种最现代化的宽体机型。

公司的目标是在新冠肺炎疫情得到控制后，将每周航班增加到7次，并计划开通一条洛杉矶到河内和胡志明市的新航线。

关于越南航空公司：

越南航空公司是天合联盟（SkyTeam Alliance）成员，是越南的旗舰航空公司，也是东南亚的主要航空公司，运营通达22个国内目的地和29个国际目的地的95条航线，平均每天执行400次航班。世界领先的航空公司和机场评级组织Skytrax已连续四年将越南航空公司评为4星级航空公司。

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7591ba77-2286-479a-bb64-b43fe983f5ac