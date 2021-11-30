越南航空開始營運直航美國的定期商業航班 

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越南胡志明市, Dec. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vietnam Airlines（越南航空）是東南亞增長最快的航空公司，今天宣佈成功開通直飛美國的首條航線，實現了越南旗艦航空公司關鍵的發展里程碑。



從胡志明市飛往三藩市的編號 VN98 首航航班以波音 787-9 夢幻客機搭載乘客，這是越南航空飛機隊其中一架最先進的技術飛機之一。

越南航空是該國第一間開通定期直航美國商業航線的航空公司，此次是具有歷史意義的航班，並且標誌著越南航空業的重要發展。



此舉肯定了越南航空自在三藩市設立代表處以來，其 20 年來為兩國直航服務奠定基礎的努力。

越南航空（Vietnam Airlines）主席總裁兼行政總裁 Le Hong Ha 表示：「在一年多前，越南航空很自豪成為國家第一間包機飛往美國迎接同胞回國的航空公司。今天，我們很高興宣佈首次直航美國的商業航班取得成功，這標誌著越南航空及越南航空業務的新里程碑。」

三藩市機場總監 Ivar C. Satero 表示：「我們很榮幸能成為美國首個提供定期直航航班飛往越南的機場。我們很榮幸能夠在整個三藩市灣區提供世界一流無縫到訪的體驗，亦感謝越南航空讓三藩市成為他們在美國的第一個目的地。」

初期，越南航空每週將採用波音 787 和空中巴士 A350 營運兩班航班，以這兩種最現代化的寬體飛機從胡志明市飛往三藩市。

該航空公司的目標是在 2019 冠狀病毒病疫情受到控制後，每週增加至 7 班航班，並計劃開設一條新的航線連接洛杉磯與河內及胡志明市。

關於越南航空（Vietnam Airlines）：

越南航空是天合聯盟 (SkyTeam Alliance) 的成員，是越南的旗艦航空公司及東南亞的主要航空公司，營運 95 條航線飛往 22 個國內和 29 個國際目的地，平均每天營運 400 班航班。Skytrax - 是世界領先的航空公司和機場評級組織，其連續四年將越南航空評為 4 星級航空公司。

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7591ba77-2286-479a-bb64-b43fe983f5ac