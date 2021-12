Adagio Therapeutics 報告指出,SARS-CoV-2 變種 Omicron 中存在的任何突變都與體外 ADG20 中和作用的逃逸無關

November 30, 2021 15:01 ET | Source: Adagio Therapeutics, Inc. Adagio Therapeutics, Inc.

Waltham, Massachusetts, UNITED STATES