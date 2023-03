Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.10.2021: Syksyn vahva vire jatkui – Gofore valittu vuoden työnantajabrändiksi

Finnish English

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 8.11.2021 KLO 14.25

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.10.2021: Syksyn vahva vire jatkui – Gofore valittu vuoden työnantajabrändiksi

Goforen liikevaihto lokakuussa 2021 oli 10,2 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa). Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 827 henkilöä (718 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:



"Lokakuu jatkoi mukavan työntäyteistä ja vauhdikasta syksyä. Liikevaihto jatkoi kasvuaan hyvän asiakaskysynnän ja kapasiteettimme kasvun ansiosta.

Lokakuun alusta meillä on aloittanut jo yli 45 uutta goforelaista, eli rekrytoinnissa on kiireistä aikaa. Onnistuneen rekrytoinnin taustalla on jatkuva ja kunnianhimoinen työmme työntekijäkokemuksen kehittämiseksi. Tämä työ huomioitiin marraskuussa, kun Gofore valittiin Rekrygaalassa Vuoden työnantajabrändi -kilpailun voittajaksi. Tämä on hieno kunnianosoitus työlle, johon osallistuvat kaikki goforelaiset.

Myös asiakasrintamalla aktiivisuus on jatkunut hyvänä. Olen erityisen innoissani DigiFinlandin yhteistyön laajentumisesta. DigiFinland valitsi meidät ja alihankkijamme Ambientian toimittajaksi DigiFinlandin integraatioalustan sekä integraatioiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Integraatioalustaa hyödyntää tulevaisuudessa DigiFinlandin palvelut: Omaolo, Sähköinen perhekeskus, Suuntima, Sähköinen arkistointi ja Päivystysapu 116117. Integraatioiden määrä tulee kasvamaan DigiFinlandin palveluissa tulevaisuudessa, jolloin integraatiokehitystä keskitetään erilliseen integraatioalustaan. Sopimukseen sisältyy myös kahden vuoden mittainen optiokausi, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisesti DigiFinlandin palvelujen integraatioiden kehittämisen. Sopimus alkaa joulukuussa, ja sen arvo on noin 5,7 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana sisältäen mahdolliset optiovuodet (1+1).

Olemme tavoitelleet vahvan julkisen sektorin osaamisemme vientiä Suomen ulkopuolelle. Tältä polulta haluan nostaa esiin tuoreimman menestyksemme Norjan kehitysyhteistyövirasto Noradin tietoturvakonsultointia koskevassa kilpailutuksessa. Uuden sopimuksen myötä osallistumme Noradin tietosuojaosaamisen vahvistamiseen sekä tuotamme viraston avoimeen lähdekoodiin perustuvien ratkaisujen haavoittuvuustestaukseen liittyvää teknistä tietoturvakonsultointia. Sopimuksen arvo on noin 0,6 miljoonaa euroa kahden vuoden sopimuskaudella (1 + 1 vuoden optio).



Solmimme lokakuussa myös sopimuksen Viron ulkoasiainministeriön kanssa ketterän ohjelmistokehityksen ja palvelumuotoilun asiantuntijapalveluista. Asiantuntijoidemme työ liittyy Viron ulkoasiainministeriön ja Euroopan komission yhteistyössä syntyvään portaaliin (Team Europe Partnerships Portal, TEPP), jonka kautta Euroopan Unionin partnerimaat pystyvät etsimään vastuullisia tuotteita ja palveluita. Sopimuksen arvo on noin 0,3 miljoonaa euroa ja sen kesto on alle vuoden”.

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausikohtaisen henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen. Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut ja osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Kuukausi

(2021) Liikevaihto,

milj. euroa Henkilöstömäärä

kauden lopussa Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE1 Alihankinta, FTE2 Lokakuu 10,2 (8,7) 827 21 (22) 763 133 Syyskuu 10,4 (8,3) 814 22 (22) 757 119 Elokuu 8,5 (5,6) 803 22 (21) 746 105 Heinäkuu 2,7 (2,4) 797 22 (23) 746 38 Kesäkuu 9,1 (6,1) 803 21 (21) 755 108 Toukokuu 8,8 (6,0) 799 20 (19) 755 109 Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 (20) 743 112 Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118 Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111 Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.



Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.