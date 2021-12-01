WWP Beauty在上海开设亚太区设计创新中心

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上海，中国, Dec. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WWP Beauty作为⼀个着眼未来，同时坚守可持续发展理念的品牌，致⼒于为全球美妆产业提供全⽅位彩妆与个⼈护理的服务。WWP Beauty加速全球布局，以创新为驱动，不断落实扩⼤在地服务。2021年8⽉，WWP Beauty在美国洛杉矶开设全新的设计创新中⼼；同年，11⽉12⽇，WWP Beauty再次在中国上海开设全新的设计创新中⼼。



WWP Beauty上海设计创新中⼼位于上海宝⼭智慧湾创意园区（Wisdom Bay）内，是上海第⼀的⽔湾⽣态型创意园，同时是上海第⼀个集装箱创意空间。成熟的周边社区发展，为园区注⼊⽣活与活⼒。作为⼀个全球性品牌，WWP Beauty秉持可持续的观念，选⽤国际业务中常⽤的集装箱，减少标准建筑损耗浪费，合理回收利⽤资源，模块化外观兼具现代性与设计感。

WWP Beauty上海设计创新中⼼将为全球客户提供⼀体化的资源服务和最新的设计⽅案。同时依托于园区内的中国3D打印博物馆，为客户提供最快速和⾼效的实物解决⽅案。中国3D打印博物馆是国内最⼤，最全⾯的3D打印博物馆，覆盖建筑、化妆品、服饰、家装，医疗等各领域，融合⽂化，⽣活与设计等多重元素。以此，WWP Beauty在上海，切实地为客户提供全⾯的彩妆与个⼈护理解决⽅案。

WWP Beauty亚太区总经理姜瑞君评价道：“我们坚守全球可持续发展的承诺，⽤海运集装箱作为上海设计创新中⼼。对WWP Beauty亚太区来说，开设上海设计创新中⼼是重要的⼀步。这不仅展现了WWP Beauty为亚太区客户提供全球创新平台服务，同时也将亚太区的创新输送到世界。‘我们是美的源泉’不仅是⼀句⼝号，也正是我们所实践的。”

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ed81f24-8cfc-464b-825d-8ade3e998b3d/zh-Hans

Contact:

Catkin Cao

catkincao@wwpbeauty.com