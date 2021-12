Heeros Oyj: Muutoksia Heeroksen johtoryhmässä alkaen 1.1.2022

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 1.12.2021 klo 8.30

Muutoksia Heeroksen johtoryhmässä alkaen 1.1.2022

Heeroksen johtoryhmään on uutena jäsenenä nimitetty 1.1.2022 alkaen Lotta Koskela, Director, Strategy & People. Koskela raportoi tehtävissään toimitusjohtajalle.

Koskelan päävastuulla ovat Heeroksen strategian toimeenpano ja liiketoiminnan kehittäminen sekä yrityksen HR-toiminnot. Koskela on ollut yhtiön palveluksessa joulukuusta 2020 alkaen ja hän on aiemmin toiminut Heeroksella Development Manager -tehtävässä.

Koskela on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja ennen siirtymistään Heerokselle hän on toiminut Sokotel Oy:ssä Development Manager ja IT Manager -positiossa sekä Capgemini Finland Oy:llä HR Managerina ja konsulttina.

Heeroksella Director, People & Culture -tehtävässä toiminut Karoliina Beltrami jää pois johtoryhmästä 1.1.2022 alkaen. Beltrami jatkaa Heeroksen palveluksessa osa-aikaisessa HR Manager -roolissa raportoiden Koskelalle.

Heeroksella Director, R&D -tehtävässä toiminut Anna Floman siirtyy pois Heeroksen palveluksesta. Anna Floman on työskennellyt Heeroksella neljä vuotta toimien sekä tuotehallinnan että viimeisimpänä R&D – organisaation vetäjänä. Director, R&D-roolissa Floman toimi johtoryhmän jäsenenä lähes kahden vuoden ajan.

Alkaen 1.1.2022 Heeroksen R&D-organisaation johtamisesta vastaa Eero Saarinen interim-statuksella. Saarinen siirtyy Heerokselle yritysoston myötä Taimer Oy:n toimitusjohtajan paikalta. Nimitys on ehdollinen 15.11.2021 tiedotetun Taimer-yrityskaupan toteutumiselle.

”Haluan kiittää Annaa hänen arvokkaasta työpanoksestaan eri tehtävissä Heeroksen tuotehallinnan ja -kehityksen vetäjänä ja toivotan menestystä uusiin haasteisiin. Samaan hengenvetoon olen todella tyytyväinen, että saamme Taimerista osaavan yritys- ja tuotekehitysjohtajan vastaamaan Heeroksen tuotekehityksen sujuvuudesta sekä R&D-organisaatioiden integraatiosuunnittelusta”, toteaa Heeroksen toimitusjohtaja Mikko Pilkama.

