TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.12.2021 KLO 9.00

Peter Ramsay aloittaa Taaleri-konsernin toimitusjohtajana

Kuten Taaleri 25.10.2021 tiedotti, KTM Peter Ramsay aloittaa Taaleri-konsernin toimitusjohtajana tänään 1.12.2021.

Ramsay (syntynyt 1967) on työskennellyt viimeksi perheyhtiö Veikko Laine Oy:n sijoitus- ja talousjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen hän toimi FIM Oyj:ssä konsernin toimitusjohtajana ja sijoitusjohtajana. Ramsay on toiminut kaikkiaan 30 vuoden ajan monipuolisissa finanssi- ja sijoitusalan johto- ja asiantuntijatehtävissä.

”Olen innoissani päästessäni edistämään Taalerin uudistettua strategiaa pääomarahastoyhtiönä. Olemme yksi harvoista pohjoismaisista toimijoista, joilla on asiantuntemusta ja resursseja luoda sekä vahvaa taloudellista tuottoa että myönteistä vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yksi kilpailueduistamme on syvä ja laaja-alainen osaamisemme kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Olenkin erityisen iloinen päästessäni nyt tutustumaan kaikkiin asiantuntijoihimme insinööreistä rahoitusalan ammattilaisiin”, sanoo Peter Ramsay.

Väliaikaisena toimitusjohtajana toiminut Karri Haaparinne jää pois konsernin operatiivisesta työstä ja johtoryhmästä, mutta jatkaa entisissä luottamustehtävissään konsernin tytär- ja kohdeyhtiöissä.

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

